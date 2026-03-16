[e-Magazine] Gia Nghĩa: 'Áp lực với vai điện ảnh đầu tiên'

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Gia Nghĩa chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trên phim trường, từ việc hóa thân thành ấu chúa phải diễn xuất chủ yếu bằng ánh mắt đến những đêm quay dài giữa núi rừng.

- Sau “Gió ngang khoảng trời xanh”, Gia Nghĩa vừa hé lộ việc tham gia phim điện ảnh “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh”. Cơ duyên nào đưa em đến với dự án này?

Cơ duyên đến với em khá bất ngờ. Sau một số dự án truyền hình trước đó, em được ê-kíp casting của phim “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” mời tham gia vai Ấu chúa.

- Khi nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh này, cảm xúc đầu tiên của Gia Nghĩa là gì?

Cảm xúc đầu tiên của em là vừa bất ngờ vừa háo hức. Đây là một dự án điện ảnh lớn và cũng là lần đầu em tham gia phim điện ảnh nên em cũng có chút áp lực. Nhưng chính điều đó khiến em muốn cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

- Nhân vật của Gia Nghĩa trong phim có điểm gì đặc biệt so với những vai trước đây?

Nhân vật lần này khá khác so với những vai em từng đóng trong phim truyền hình. Em vào vai một ấu chúa và trong nhiều tình tiết của phim, nhân vật không được khóc cũng không được nói. Mọi cảm xúc chủ yếu phải thể hiện bằng ánh mắt. Em thấy đây là một thử thách lớn với mình.

- Quá trình chuẩn bị cho vai diễn này có khó hơn các phim truyền hình không?

Vì đây là phim điện ảnh huyền sử nên ngoài việc đọc kịch bản, em còn tìm hiểu thêm về lịch sử để hiểu rõ hơn bối cảnh câu chuyện cũng như nhân vật mình đảm nhận.

- Khi làm việc trong một dự án điện ảnh lớn, em học được điều gì?

Điều em học được nhiều nhất là sự chuyên nghiệp của các cô chú, anh chị diễn viên và cả ê-kíp làm phim. Mọi người đều rất tập trung và nghiêm túc với công việc, điều đó khiến em có thêm động lực để cố gắng hơn.

Ngoài ra, em còn được chứng kiến những cảnh quay rất hoành tráng, có những cảnh cần sự phối hợp của hàng trăm người, nhưng mọi người vẫn làm việc rất chuyên nghiệp.

- Có kỷ niệm hậu trường nào khiến Gia Nghĩa nhớ nhất?

Có một lần đoàn phim quay cảnh ngoài trời suốt 7 đêm liền. Cả ê-kíp vài trăm người làm việc liên tục từ 13h hôm trước đến khoảng 7h sáng hôm sau, giữa núi rừng rất lạnh và nhiều sương.

Trong lúc chờ set máy, các diễn viên ngồi với nhau giữa rừng và cùng hát những bài ca về Tổ quốc. Lúc đó em cảm thấy mọi người rất gần gũi và đồng lòng. Đó là khoảnh khắc em chắc chắn sẽ nhớ rất lâu.

- Vừa đi học vừa đóng phim, em cân bằng như thế nào?

Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý. Khi ở đoàn phim, em tập trung quay thật tốt. Còn khi về nhà hoặc lúc rảnh, em tranh thủ làm bài và học thêm. Gia đình và thầy cô cũng luôn hỗ trợ để em không bị ảnh hưởng việc học.

- Gia đình có vai trò như thế nào với con đường diễn xuất của em?

Gia đình luôn đồng hành và ủng hộ em. Bố mẹ thường đưa em đi quay phim, đồng thời nhắc em phải chăm chỉ học tập và giữ thái độ nghiêm túc với công việc. Nhờ vậy em cảm thấy rất yên tâm khi theo đuổi đam mê.

- Nhiều khán giả nhận xét em có phong cách thời trang khá nổi bật. Em bắt đầu quan tâm đến thời trang từ khi nào?

Thật ra từ khi 3 tuổi, em đã được một số nhãn hàng thời trang mời làm người mẫu và gương mặt đại diện. Có lẽ từ lúc đó mẹ đã bắt đầu chú ý hơn đến phong cách cho em. Hầu hết trang phục em mặc hằng ngày, khi đi sự kiện hay đi chơi đều do mẹ phối giúp.

Thông thường mẹ và đôi khi có stylist sẽ hỗ trợ chọn trang phục phù hợp với chương trình. Nhưng em cũng thích đưa ra ý kiến của mình về phong cách mà em muốn thử.

- Em thích phong cách nào hơn: năng động, cá tính hay lịch lãm như “soái ca nhí”?

Em nghĩ mỗi sự kiện sẽ phù hợp với một phong cách khác nhau. Bình thường em thích phong cách năng động và thoải mái. Nhưng khi đi sự kiện, em cũng thích thử phong cách lịch lãm một chút để phù hợp với chương trình.