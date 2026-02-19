Diễn viên nhí Bảo Nam kể kỷ niệm đóng phim cùng nghệ sĩ Xuân Hinh

Trong những ngày quay phim “Mùi phở”, Bảo Nam có nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Xuân Hinh. Ngoài hậu trường phim, diễn viên nhí tiết lộ về kế hoạch đón Tết.

“Mùi phở” xoay quanh gia đình ông Mùi (Xuân Hinh) – người nhiều năm gắn bó với nghề nấu phở và mong muốn truyền lại cho cháu nội Sá Sùng (Bảo Nam). Tuy nhiên, mẹ của Sá Sùng lại không muốn con theo nghề khi còn quá nhỏ. Sự khác biệt trong quan điểm khiến không khí gia đình nhiều lúc trở nên căng thẳng.

Poster phim Mùi phở. Ảnh: FB Bảo Nam.

Trên màn ảnh, Bảo Nam ghi điểm bởi vẻ ngoài sáng màn ảnh và lối diễn hồn nhiên. Trong cuộc trò chuyện đầu xuân với Tri thức & Cuộc sống, em chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trên phim trường và mong ước giản dị cho năm mới.

Kỷ niệm quay phim Mùi phở

Nhắc lại thời điểm nhận tin trúng vai, Bảo Nam nói ngắn gọn: “Con rất vui”. Em kể hôm đó chỉ biết chạy đi khoe với người thân rồi ngồi cười suốt, dù chưa hình dung rõ việc đóng phim điện ảnh sẽ ra sao. Với Bảo Nam, được góp mặt trong một bộ phim đã là điều đặc biệt.

Điều khiến Bảo Nam thích nhất ở vai Sá Sùng không phải những phân đoạn cảm xúc, mà là cảm giác có một gia đình ấm áp trên màn ảnh. “Con thích nhất là trong phim con có gia đình hạnh phúc, được cả nhà yêu thương, cưng chiều”, Bảo Nam bộc bạch.

Trong quá trình quay, phân đoạn nấu phở để lại nhiều ấn tượng với Bảo Nam. Đó không chỉ là một cảnh quay mà còn là lần đầu em hiểu rõ hơn công việc phía sau một tô phở quen thuộc.

Một phân cảnh trong phim "Mùi phở". Nguồn: FB Xuân Hinh.

Khi được hỏi có cảnh nào khó phải quay lại nhiều lần, Bảo Nam lắc đầu: “Không có phân cảnh nào khó”. Với em, những ngày trên phim trường giống như được học thêm điều mới và chơi cùng các cô chú trong đoàn.

Trên phim trường, Bảo Nam có nhiều kỷ niệm với các nghệ sĩ gạo cội. Em kể nghệ sĩ Xuân Hinh thường trò chuyện, trêu vui với em: “Ông Hinh hay nói chuyện với con, bảo con nhận ông làm ông nội thật đi”.

Bảo Nam bộc bạch đó là những kỷ niệm vui nho nhỏ nhưng đủ để em bớt bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm quen với đoàn phim.

Bảo Nam thân thiết với nghệ sĩ Xuân Hinh trên phim trường lẫn đời thực. Ảnh: FB Bảo Nam.

Ảnh: FB Bảo Nam.

Kế hoạch đón Tết

Kỷ niệm khiến Bảo Nam nhớ nhất là Tết 2025 – thời điểm Mùi phở đang trong quá trình ghi hình. Đó là cái Tết khá khác so với mọi năm khi em vừa theo lịch quay, vừa đón không khí đầu xuân cùng ê-kíp.

Bảo Nam quay phim Mùi phở vào dịp Tết 2025. Ảnh: FB Bảo Nam.

Về kế hoạch Tết, Bảo Nam chia sẻ đơn giản: “Tết năm nay con sẽ về nhà bà ăn Tết”. Với em, Tết vẫn là những điều quen thuộc như phụ người lớn dọn dẹp nhà cửa, nhận lì xì rồi quây quần bên mâm cơm gia đình.

Bước sang năm 2026, mong ước của Bảo Nam vẫn gắn với bộ phim “Mùi phở: “Con mong Mùi phở được khán giả yêu thích”. Em cũng hy vọng năm mới sẽ có thêm những dự án thành công và quan trọng nhất là bản thân cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an", em chia sẻ.

Sự hồn nhiên trong cách nói chuyện của Bảo Nam phần nào lý giải vì sao nhân vật Sá Sùng hiện lên tự nhiên trên màn ảnh.