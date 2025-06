Duy Minh “độc diễn” gói thầu gần 2 tỷ tại BVĐK Bình Phước?

Chỉ 1 nhà thầu tham dự

Theo thông tin công khai đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 25/06/2025, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, Vũ Xuân Thủy đã ký Quyết định số KQ2500242209_2506240949 - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đối với gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm lần 6 (sử dụng cho máy huyết học DxH600 và hóa chất, vật tư xét nghiệm làm phản ứng chéo) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm lần 6 (sử dụng cho máy huyết học DxH600 và hóa chất, vật tư xét nghiệm làm phản ứng chéo) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. (Nguồn: MSC)

Theo đó, duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh tham dự và trúng thầu với giá 1,979 tỷ đồng (giá gói thầu 1,979 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày; gồm các loại hàng hóa, thiết bị trúng thầu sau:

Dung dịch pha loãng; mã ký hiệu: 628017; nhãn hiệu: Tên thương mại: COULTER DxH Diluent - Quy cách: Hộp: 10L; hãng sản xuất: Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ; khối lượng: 2.800 lít; xuất xứ: Trung Quốc; năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 427,770 triệu đồng.

Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học; mã ký hiệu: 628019; nhãn hiệu: Tên thương mại: COULTER DxH Cell Lyse - Quy cách: Hộp: 5L; hãng sản xuất: Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ; khối lượng: 90 lít; xuất xứ: Trung Quốc; năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 458,419 triệu đồng.

Dung dịch rửa máy; mã ký hiệu: 628023; nhãn hiệu: Tên thương mại: COULTER DxH Cleaner - Quy cách: Hộp: 10L; hãng sản xuất: Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ; khối lượng: 180 lít; xuất xứ: Trung Quốc; năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau; thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có): 105,651 triệu đồng…

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh có địa chỉ trụ sở tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2013; người đại diện pháp luật là Nguyễn Hà Phương.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/07/2016. Từ đó đến ngày 27/06/2025, nhà thầu được ghi nhận đã tham gia khoảng 367 gói thầu; trong đó, trúng 323 gói, trượt 19 gói, 24 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả với vai trò độc lập và liên danh) khoảng 850,865 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập hơn 694,628 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 156,236 tỷ đồng (156,236 tỷ đồng là giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Một số gói thầu mà công ty này đã tham gia và được ghi nhận trúng thầu gần đây như:

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2025 – 2026. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2025 – 2026; Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh đã được Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), TS.BS Phạm Ngọc Thạch phê duyệt trúng thầu phần 08: Bộ hóa chất xét nghiệm phân tích thành phần Hemoglobin sử dụng cho Máy hãng Trinity Biotech. Model: Ultra2 Resolution Variants Analyzer (Hoặc tương thích) và phần 17: Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng cho Máy Liaison XL (Hoặc tương thích với Máy Liaison XL), với tổng giá 3,004 tỷ đồng (giá tổng gói thầu 75,955 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu 12 tháng, từ ngày 23/06/2025.

Một phần trong quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Thay thế linh kiện và sửa chữa máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU680. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Thay thế linh kiện và sửa chữa máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU680; Công ty TNHH Thiết bị Duy Minh đã được Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Luận phê duyệt trúng thầu, với giá 92,884 triệu đồng (giá gói thầu 92,884 triệu đồng); thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày, từ ngày 23/06/2025…