Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đường ruột khỏe mạnh nhờ men vi sinh và lợi khuẩn

Men vi sinh và lợi khuẩn đường ruột thường được nhắc đến như chìa khóa cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần học cách bổ sung đúng để mang lại hiệu quả.

Trương Hiền

Sức khỏe đường ruột đóng vai trò quan trọng không chỉ trong tiêu hóa mà còn ảnh hưởng đến miễn dịch và tâm trạng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thật sự phân biệt rõ khái niệm “men vi sinh” và “lợi khuẩn đường ruột”, dẫn đến việc sử dụng chưa đúng cách.

z6955680011773-efce651441e7cac5f3427c4a21284cdb.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Men vi sinh và lợi khuẩn: Hai khái niệm dễ nhầm lẫn

Men vi sinh (Probiotics) là thuật ngữ chung chỉ những vi sinh vật sống có lợi, khi đưa vào cơ thể với liều lượng phù hợp sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Probiotics thường có trong thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa muối hoặc các chế phẩm bổ sung dạng viên, bột, dung dịch.

Lợi khuẩn đường ruột chính là một phần của men vi sinh, là những vi khuẩn sống thường trú trong ruột như Lactobacillus, Bifidobacterium… Chúng giúp ức chế vi khuẩn có hại, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất và góp phần bảo vệ niêm mạc ruột.

Nói cách khác, men vi sinh là khái niệm bao trùm, còn lợi khuẩn đường ruột là “nhân vật chính” trong nhóm này.

Vai trò của lợi khuẩn đối với sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa: Lợi khuẩn giúp phân giải thức ăn, đặc biệt là chất xơ khó tiêu, biến chúng thành axit béo chuỗi ngắn có lợi cho ruột.

Tăng cường miễn dịch: Khoảng 70% tế bào miễn dịch nằm ở ruột, lợi khuẩn giúp kích thích hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa: Lợi khuẩn duy trì sự cân bằng hệ vi sinh, phòng ngừa tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích.

Ảnh hưởng đến tâm trạng: Nhiều nghiên cứu chỉ ra trục “não – ruột” cho thấy lợi khuẩn có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ.

Khi nào nên bổ sung men vi sinh?

Sau khi sử dụng kháng sinh, hệ vi sinh dễ bị phá vỡ, bổ sung men vi sinh giúp tái lập cân bằng.

Khi gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón.

Người có chế độ ăn ít rau xanh, thường xuyên dùng đồ ăn nhanh.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, hoặc người có sức đề kháng kém.

Cách bổ sung men vi sinh hiệu quả

Qua thực phẩm: Ăn sữa chua, kim chi, dưa muối chua vừa phải, kombucha… giúp bổ sung lợi khuẩn tự nhiên.

Qua chế phẩm bổ sung: Nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, chứa các chủng lợi khuẩn được chứng minh hiệu quả như Lactobacillus rhamnosus GG hay Bifidobacterium lactis.

Kết hợp với prebiotics: Đây là chất xơ hòa tan (có trong rau củ, chuối, yến mạch…) là “thức ăn” giúp lợi khuẩn phát triển.

Lưu ý khi sử dụng

Không phải ai cũng cần bổ sung men vi sinh thường xuyên, nếu hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chế độ ăn đa dạng đã đủ.

Không nên tự ý dùng kéo dài mà không có tư vấn y tế, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Chọn sản phẩm uy tín, bảo quản đúng cách để lợi khuẩn còn sống khi đưa vào cơ thể.

Men vi sinh và lợi khuẩn đường ruột có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần hiểu đúng khái niệm, biết khi nào nên bổ sung và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

#men vi sinh #lợi khuẩn đường ruột #sức khỏe tiêu hóa #probiotics #vi sinh vật có lợi #bổ sung men vi sinh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đồ uống chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe đường ruột

Đồ uống probiotic chứa các vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn sống, nấm men, có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Probiotic là những vi khuẩn có lợi có thể giúp cơ thể duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khi tiêu thụ chúng - dù thông qua thực phẩm, đồ uống hay thực phẩm bổ sung - có thể giúp cân bằng vi khuẩn trong đường ruột. Một số đồ uống chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Sữa chua

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thực phẩm lên men tốt cho hệ vi sinh đường ruột

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột bằng cách bổ sung probiotic tự nhiên từ thực phẩm lên men là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ.

Cùng với sự phát triển của y học hiện đại và dinh dưỡng học, vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột trong việc duy trì sức khỏe tổng thể đã được nhìn nhận rõ ràng hơn. Trong đó, thực phẩm lên men đang nổi lên như một xu hướng chăm sóc hệ vi sinh đường ruột một cách tự nhiên, hiệu quả và bền vững.

Hệ vi sinh đường ruột, người bạn đồng hành thầm lặng của sức khỏe

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bí quyết trẻ lâu, dáng gọn từ món ăn vặt đơn giản ai cũng có thể làm

Một cốc sữa chua mix việt quất mỗi ngày vừa thỏa cơn thèm ngọt, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ hơn.

Trong hành trình giữ gìn nhan sắc, nhiều người thường tìm đến mỹ phẩm đắt tiền, thực phẩm chức năng hay chế độ ăn kiêng khắt khe. Thế nhưng, đôi khi lời giải lại đến từ những món ăn hết sức giản dị. Một trong số đó chính là sự kết hợp giữa sữa chua không đường và việt quất – món ăn nhẹ vừa ngon miệng, vừa mang lại hàng loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, vóc dáng lẫn làn da.

sua-chua-viet-quat.jpg
Bí quyết trẻ lâu, dáng gọn từ món ăn vặt đơn giản ai cũng có thể làm. Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.