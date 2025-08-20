Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bí quyết trẻ lâu, dáng gọn từ món ăn vặt đơn giản ai cũng có thể làm

Một cốc sữa chua mix việt quất mỗi ngày vừa thỏa cơn thèm ngọt, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ hơn.

Vân Giang

Trong hành trình giữ gìn nhan sắc, nhiều người thường tìm đến mỹ phẩm đắt tiền, thực phẩm chức năng hay chế độ ăn kiêng khắt khe. Thế nhưng, đôi khi lời giải lại đến từ những món ăn hết sức giản dị. Một trong số đó chính là sự kết hợp giữa sữa chua không đường và việt quất – món ăn nhẹ vừa ngon miệng, vừa mang lại hàng loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, vóc dáng lẫn làn da.

sua-chua-viet-quat.jpg
Bí quyết trẻ lâu, dáng gọn từ món ăn vặt đơn giản ai cũng có thể làm. Ảnh minh hoạ

“Bí mật” của sữa chua không đường

Điểm mạnh của sữa chua không đường nằm ở hàm lượng probiotics – những lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Khi đường ruột hoạt động trơn tru, độc tố trong cơ thể được đào thải đều đặn, nhờ vậy làn da bớt xỉn màu, giảm nguy cơ nổi mụn và duy trì được vẻ sáng mịn tự nhiên.

Không dừng lại ở đó, sữa chua không đường còn ít chất béo, giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng ăn vặt không kiểm soát, vốn là nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân.

Việt quất – “siêu quả chống lão hóa”

Nếu sữa chua giúp ổn định tiêu hóa, thì việt quất lại nổi tiếng với công dụng trẻ hóa nhờ chứa anthocyanin – nhóm chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng có khả năng trung hòa các gốc tự do, vốn là “thủ phạm” khiến da nhanh nhăn nheo, chảy xệ và mất độ đàn hồi.

Ăn việt quất thường xuyên không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn kích thích sản sinh collagen, giữ cho làn da căng mịn và trẻ trung. Ngoài ra, loại quả này còn giàu chất xơ nhưng rất ít calorie, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Giải pháp lành mạnh thay thế đồ ngọt

Thay vì chọn bánh ngọt, trà sữa hay các món tráng miệng nhiều đường, một cốc sữa chua không đường kết hợp việt quất có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không “nạp thêm” đường dư thừa gây tích mỡ. Nhờ vậy, món ăn vặt này ngày càng được nhiều người đưa vào thực đơn giảm cân và giữ dáng hằng ngày.

Điểm cộng lớn của món tráng miệng này là dễ chế biến và linh hoạt. Chỉ cần một hũ sữa chua không đường cùng một nắm việt quất tươi hoặc đông lạnh, du khách đã có ngay một món ăn nhẹ bổ dưỡng. Nếu muốn tăng hương vị, có thể thêm hạt chia, yến mạch hoặc một chút mật ong nguyên chất để tạo độ ngọt dịu tự nhiên.

sua-chua-viet-quat1.jpg
Đẹp da, giữ dáng chỉ với một món ăn vặt đơn giản từ sữa chua và việt quất. Ảnh minh hoạ

Ngoài việc ăn trực tiếp, sữa chua và việt quất còn có thể biến tấu thành smoothie mát lạnh cho ngày hè, hoặc dùng làm topping cho salad trái cây, granola. Nhờ sự đa dạng này, bạn dễ dàng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh mà không lo nhàm chán.

Sữa chua không đường kết hợp việt quất không chỉ là món tráng miệng ngon miệng mà còn là “bí quyết kép” cho nhan sắc và vóc dáng. Bằng cách thay thế những món nhiều đường bằng cốc sữa chua việt quất mát lành, mỗi người có thể cảm nhận sự khác biệt chỉ sau một thời gian ngắn: làn da sáng khỏe, ít nếp nhăn hơn, vóc dáng gọn gàng hơn và cơ thể cũng khỏe mạnh từ bên trong.

#bí quyết trẻ lâu #ăn vặt giảm cân #sữa chua không đường #việt quất chống lão hóa #thực phẩm giảm cân #dưỡng da từ thiên nhiên

Bài liên quan

Sống Khỏe

7 công thức mặt nạ hạt chia giúp da căng bóng, sáng mịn tự nhiên

Hạt chia không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là “thần dược” dưỡng da. Kết hợp đúng cách, bạn sẽ có làn da ẩm mịn, tươi sáng mà không tốn kém.

Không chỉ nổi tiếng là “siêu thực phẩm” giúp tăng cường sức khỏe, hạt chia còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên, an toàn và lành tính cho làn da. Nhờ hàm lượng cao omega-3, chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin thiết yếu, hạt chia có khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da, cải thiện độ đàn hồi và làm sáng da hiệu quả.

486d0253f4837ddd2492.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách ăn sầu riêng để không tăng cân

Trong sầu riêng chứa khá nhiều đường, chất béo và calo nên loại trái cây này dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, nếu biết cách ăn có thể kiểm soát được cân nặng.

Để ăn sầu riêng mà không lo tăng cân, bạn nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động và chọn thời điểm ăn phù hợp.

Trong sầu riêng rất giàu hàm lượng các nguyên tố khoáng như magie, kali, sắt, phốt pho. Đồng thời, sầu riêng chứa vitamin C, vitamin E, vitamin A và vitamin B. Ngoài ra, hàm lượng niacin và axit folic trong loại quả này có thể xếp hàng đầu trong các loại trái cây.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bí quyết giảm cân tại nhà bằng chuối, ai cũng có thể áp dụng

Không cần ăn kiêng khắt khe, chỉ với vài quả chuối mỗi ngày, bạn đã có thể kiểm soát cân nặng an toàn mà vẫn duy trì sức khỏe và vóc dáng.

Chuối không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn là “người bạn thân thiết” của những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân khoa học. Với hàm lượng chất xơ cao, chuối giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Không những vậy, chuối còn chứa ít chất béo và là nguồn cung cấp vitamin B6, kali, magie… rất tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là gợi ý công thức giảm cân bằng chuối, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều đối tượng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới