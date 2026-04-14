Phan Phương Oanh - Tâm Như thân thiết sau Miss World Vietnam 2025

Mới đây, Trương Tâm Như khoe khoảnh khắc được Phan Phương Oanh hộ tống về thăm trường cũ. Trước đó, hai mỹ nhân là đối thủ của nhau ở Miss World Vietnam 2025.

Trên trang cá nhân, Trương Tâm Như vừa khoe khoảnh khắc bên Phan Phương Oanh (phải). "Được chị yêu Phan Phương Oanh hộ tống về trường", Tâm Như viết. Ảnh: FB Tâm Như.
Phía Phương Oanh gọi Tâm Như là "em gái". Ảnh: FB Phương Oanh.
Hai nàng hậu "càn quét" các món ăn vặt khi ở Huế. Ảnh: FB Tâm Như.
Trước đó, Phương Oanh và Tâm Như là đối thủ của nhau ở Miss World Vietnam 2025. Cùng sở hữu nhan sắc vượt trội và kỹ năng ấn tượng, cả hai đều được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Ảnh: FB Tâm Như.
Đằng sau ánh hào quang và những giây phút thi đấu trên sân khấu, Phương Oanh và Tâm Như đã xây dựng một tình bạn bền chặt suốt hành trình dự thi. Ảnh: FB Phương Oanh.
Tâm Như từng bị cư dân mạng hiểu lầm "gạt tay" Phương Oanh trong đêm chung kết. Ảnh: FB Tâm Như.
Chia sẻ trên Phụ Nữ Mới, Tâm Như cho biết: "Em thấy chị Oanh rất xúc động, mọi người xem lại sẽ thấy chị ấy run cầm cập. Em muốn là người chủ động nắm tay để chia sẻ sự lo lắng đó, như vậy sẽ tình cảm hơn. Nếu chị Oanh ôm eo, em cảm thấy mình bị động và không thể san sẻ điều gì. Đó là lý do em bỏ tay ra để cầm lại tay chị, chứ không phải gạt ra vì nhột hay khó chịu như một số bình luận". Ảnh: FB Tâm Như.
Về phía Phương Oanh, cô thừa nhận mình là người rất thích "skinship" (những cử chỉ thân mật như ôm, nắm tay). Với cô, việc thể hiện tình cảm với những người chị em thân thiết như Tâm Như là điều hết sức tự nhiên. Ảnh: FB Tâm Như.
Tâm Như và Phương Oanh còn thân thiết với Khánh Như. Trong khi Phương Oanh đăng quang ngôi vị cao nhất, Khánh Như đoạt danh hiệu Á hậu 1, Tâm Như là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Tâm Như.
Xem video: "Trương Tâm Như khoe vẻ gợi cảm, lộng lẫy". Nguồn FB Tâm Như
