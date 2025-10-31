Không còn 'chị Bảy' ngoan hiền, Phương Mỹ Chi nay khiến netizen ngỡ ngàng

Hà Nội

Giải trí

Phương Mỹ Chi đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, liên tục "chiêu đãi" khán giả bằng phong cách thời trang cá tính, gợi cảm và táo bạo hơn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi chia sẻ loạt ảnh trong bộ trang phục hồng ánh kim.
Giọng ca 2003 diện crop top ngắn tay cùng chân váy mini tiệp màu, khoe khéo vòng eo thon và đôi chân thẳng tắp.
Cô phối cùng tất trắng, giày cao gót và kiểu tóc buộc nửa điểm thêm hai chiếc nơ đen nhỏ tạo nên vẻ ngoài vừa tinh nghịch vừa thanh lịch.
Dù không hở quá đà, nhưng outfit của Phương Mỹ Chi vẫn đủ khiến netizen “dậy sóng” vì khác xa hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng mà công chúng từng quen thuộc.
Không ít người nhận xét, nữ ca sĩ đang ngày càng trưởng thành, biết cách khai thác vẻ đẹp bản thân mà vẫn giữ được nét duyên dáng riêng.
Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục thử nghiệm những phong cách mới — từ trang phục gợi cảm đến những tạo hình cá tính, hiện đại hơn.
Điều đáng ghi nhận là dù muốn “lột xác”, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được nét tinh tế, sự duyên dáng và phong cách riêng không lẫn vào ai.
Phương Mỹ Chi nổi tiếng qua cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2013. Hình ảnh ca sĩ nhí có làn da đen nhẻm, thường diện áo bà ba lên sân khấu hát Quê em mùa nước lũ, Sa mưa giông, Áo mới Cà Mau khiến khán giả đặt cho cô danh xưng "cô bé dân ca" hay nickname "Chị Bảy".
Từ đầu năm đến nay, tên tuổi Phương Mỹ Chi phủ sóng nhờ cộng hưởng tại hai cuộc thi âm nhạc đình đám là 'Sing! Asia' và 'Em xinh say hi'.
Hiện tại, ở tuổi 22, cô mạnh dạn thử nghiệm pop ballad, R&amp;B, rap. Hát nhạc hiện đại nhưng ca sĩ luôn tìm cách lồng ghép âm nhạc dân tộc. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi
