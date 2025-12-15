Hà Nội

Xe

Grab hợp tác Charge+ phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Grab vừa ký thỏa thuận hợp tác Charge+, nhà cung cấp giải pháp sạc xe điện hàng đầu Đông Nam Á, chung tay phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn

Thông qua hợp tác, đôi bên sẽ mang đến các giải pháp sạc linh hoạt cho cả ôtô, môtô, xe máy điện, giúp đối tác tài xế Grab nói riêng và người dùng xe điện nói chung ngày càng dễ dàng tiếp cận dịch vụ sạc đáng tin cậy. Thỏa thuận này một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam và Charge+ trong việc đóng góp tích cực vào định hướng thúc đẩy giao thông xanh cũng như ủng hộ lộ trình Net Zero tại Việt Nam.

3-3112.jpg
Grab hợp tác Charge+ phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Grab hoàn toàn ủng hộ các chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang không ngừng đẩy mạnh hợp tác những đối tác liên quan để giải quyết thách thức trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mở rộng danh mục đối tác trong hệ sinh thái xe điện bằng thỏa thuận với Charge+. Với kinh nghiệm dày dạn của Charge+ trong việc phát triển hệ thống trạm sạc ở nhiều thị trường Đông Nam Á và các lợi thế của Grab về công nghệ, hiểu biết người dùng, nhu cầu thị trường địa phương, chúng tôi tin hợp tác sẽ góp phần giải bài toán trạm sạc tại Việt Nam. Đây là cách chúng tôi có thể chung tay tạo nên một hệ sinh thái xe điện bền vững hỗ trợ hiệu quả cho đối tác tài xế Grab nói riêng và cộng đồng người dùng xe điện nói chung”.

2-8962.jpg
Grab hoàn toàn ủng hộ các chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang không ngừng đẩy mạnh hợp tác những đối tác liên quan để giải quyết thách thức trong quá trình chuyển đổi.

Ông Goh Chee Kiong, Giám đốc Điều hành Charge+, cho biết: “Charge+ rất vui mừng được hợp tác Grab, một trong những đơn vị tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam, nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện và bền vững hơn cho người sử dụng. Là công ty trạm sạc hàng đầu Đông Nam Á, Charge+ có cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai một mạng lưới rộng khắp Việt Nam, với mục tiêu 5.000 điểm sạc vào năm 2030, dành cho cả đối tác tài xế Grab và cộng đồng sử dụng xe điện nói chung. Charge+ và Grab chia sẻ tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy sử dụng xe điện. Mối quan hệ đối tác của đôi bên hứa hẹn giúp xe điện ngày càng trở thành lựa chọn tiện lợi cho người dân Việt Nam”.

4-3356.jpg
Grab Việt Nam và Charge+ sẽ tập trung hợp tác sâu rộng về kỹ thuật, công nghệ nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc Charge+ phục vụ tốt hơn cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Bên cạnh chính sách ưu đãi đặc biệt về chi phí sạc dành riêng cho đối tác tài xế Grab, Grab Việt Nam và Charge+ sẽ tập trung hợp tác sâu rộng về kỹ thuật, công nghệ nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc Charge+ phục vụ tốt hơn cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Theo đó, Grab sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật và tích hợp API để kết nối, hiển thị thông tin mạng lưới trạm sạc, trạm đổi pin của Charge+ trên nền tảng của Grab, giúp tăng cường khả năng xử lý giao dịch, cung cấp dữ liệu tức thời nhằm hỗ trợ đối tác tài xế Grab trong quá trình sử dụng xe điện.

1-4788.jpg
Grab cùng Charge+ sẽ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin.

Bên cạnh đó, Grab cùng Charge+ sẽ hợp tác phát triển mạng lưới trạm sạc và đổi pin. Tận dụng năng lực dữ liệu, mạng lưới hoạt động của Grab và nhu cầu thị trường, đôi bên sẽ nghiên cứu bố trí các điểm sạc một cách hợp lý, giúp người dùng xe điện dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Ông Hồ Vĩnh Thành, đối tác tài xế Grab, chia sẻ: “Do đặc thù nghề nghiệp, nhu cầu về trạm sạc của tài xế công nghệ có thể khác so với người dùng xe điện cá nhân. Chúng tôi cần mạng lưới trạm sạc đủ rộng và dày để có thể tiếp cận bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, thời gian sạc phải nhanh để chúng tôi có thể tranh thủ tối đa cho việc chạy xe, đảm bảo thu nhập mỗi ngày”.

