Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Mexico

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình bên ngoài Dinh Tổng thống Mexico.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Mexico

Nguồn video: X/La Derecha Diario

Theo RT, ngày 15/11, hàng ngàn người biểu tình tuần hành từ tượng đài Thiên thần Độc lập đến Quảng trường Hiến pháp, tập trung bên ngoài Cung điện Quốc gia - nơi đặt văn phòng của Tổng thống Mexico ở Thành phố Mexico.

Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng một số người biểu tình quá khích bịt kín mặt đã phá vỡ hàng rào an ninh, ném đá và đụng độ với cảnh sát.

Tờ báo La Jornada đưa tin, cuộc đụng độ kéo dài khoảng một giờ, sau đó cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở quảng trường.

mexico.png
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra bên ngoài Dinh Tổng thống Mexico. Ảnh: Getty.

Các nhà hoạt động cho biết cuộc biểu tình nhằm phản đối nạn tham nhũng, lạm quyền và tình trạng vô trách nhiệm đối với tội phạm bạo lực. Nhiều người hô vang khẩu hiệu lên án đảng Morena cánh tả cầm quyền.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên án bạo lực. "Nếu người dân bất đồng quan điểm, họ nên bày tỏ quan điểm thông qua biểu tình ôn hòa. Bạo lực không bao giờ được phép sử dụng như một phương tiện để đạt được thay đổi", bà nói.

Tổng thống Sheinbaum trước đó tuyên bố rằng các cuộc biểu tình được thúc đẩy bởi "tài khoản giả trên mạng xã hội" do "các nhóm cánh hữu" điều phối.

#Biểu tình phản đối tham nhũng Mexico #Đụng độ cảnh sát và người biểu tình #Phản đối lạm quyền và tội phạm #Phản ứng của chính quyền Mexico #biểu tình ở Mexico

Bài liên quan

Thế giới

Xe chở Tổng thống Ecuador bị người biểu tình ném đá

Theo quan chức chính phủ Ecuador, một nhóm khoảng 500 người biểu tình đã bao vây xe chở Tổng thống Daniel Noboa và một số người ném đá vào đoàn xe.

Theo Al Jazeera ngày 7/10, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Canar khi Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đến bang El Tambo để tham dự một sự kiện về xử lý nước và nước thải.

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ines Manzano cho biết xe của Tổng thống Noboa có "dấu hiệu hư hại do đạn bắn". May mắn, Tổng thống Noboa không bị thương trong vụ việc.

Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc người biểu tình quá khích xông vào Dinh Tổng thống Gruzia

Biểu tình nổ ra tại thủ đô Tbilisi của Gruzia sau khi kết thúc cuộc bầu cử cấp địa phương trên cả nước.

>>> Mời độc giả xem video người biểu tình quá khích xông vào Dinh Tổng thống Gruzia

Nguồn video: RT
Xem chi tiết

Thế giới

Cảnh sát Hà Lan dùng vòi rồng giải tán người biểu tình chống nhập cư

Cảnh sát Hà Lan đã triển khai vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình chống nhập cư tại The Hague sau khi một số người ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh.

>>> Mời độc giả xem video: Cảnh sát Hà Lan dùng hơi cay, vòi rồng giải tán người biểu tình chống nhập cư

Nguồn video: X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới