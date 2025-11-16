>>> Mời độc giả xem video về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Mexico

Nguồn video: X/La Derecha Diario

Theo RT, ngày 15/11, hàng ngàn người biểu tình tuần hành từ tượng đài Thiên thần Độc lập đến Quảng trường Hiến pháp, tập trung bên ngoài Cung điện Quốc gia - nơi đặt văn phòng của Tổng thống Mexico ở Thành phố Mexico.

Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng một số người biểu tình quá khích bịt kín mặt đã phá vỡ hàng rào an ninh, ném đá và đụng độ với cảnh sát.

Tờ báo La Jornada đưa tin, cuộc đụng độ kéo dài khoảng một giờ, sau đó cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở quảng trường.

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra bên ngoài Dinh Tổng thống Mexico. Ảnh: Getty.

Các nhà hoạt động cho biết cuộc biểu tình nhằm phản đối nạn tham nhũng, lạm quyền và tình trạng vô trách nhiệm đối với tội phạm bạo lực. Nhiều người hô vang khẩu hiệu lên án đảng Morena cánh tả cầm quyền.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên án bạo lực. "Nếu người dân bất đồng quan điểm, họ nên bày tỏ quan điểm thông qua biểu tình ôn hòa. Bạo lực không bao giờ được phép sử dụng như một phương tiện để đạt được thay đổi", bà nói.

Tổng thống Sheinbaum trước đó tuyên bố rằng các cuộc biểu tình được thúc đẩy bởi "tài khoản giả trên mạng xã hội" do "các nhóm cánh hữu" điều phối.