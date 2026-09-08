Đừng để củ sạc điện thoại cắm mãi trong ổ điện

Sau khi điện thoại báo đầy pin, nhiều người chỉ rút cáp khỏi máy rồi để nguyên củ sạc trong ổ điện cho lần sử dụng tiếp theo. Cách làm này khá tiện, nhưng quan niệm rằng củ sạc không tiêu thụ điện khi không kết nối với điện thoại lại không hoàn toàn chính xác. Bên trong một bộ sạc hiện đại vẫn có các mạch điện duy trì trạng thái chờ sau khi thiết bị được tháo ra. Lượng điện tiêu thụ trong trường hợp này rất nhỏ và gần như không tạo khác biệt đáng kể trên hóa đơn tiền điện nếu chỉ xét một củ sạc. Tuy nhiên, khi trong nhà có nhiều bộ sạc, adapter, thiết bị mạng và đồ điện tử luôn được cắm nguồn, phần năng lượng tiêu thụ ở chế độ chờ có thể cộng dồn theo thời gian. Vì vậy, rút củ sạc khi không sử dụng không phải là cách tiết kiệm điện mang tính đột phá, mà chủ yếu là một thói quen giúp người dùng chủ động ngắt nguồn và hạn chế thêm một điểm có thể phát sinh sự cố.

Rút điện thoại khỏi cáp sạc nhưng để nguyên củ sạc trong ổ điện là thói quen phổ biến của nhiều người dùng.

Điều đáng quan tâm hơn nằm ở độ an toàn của củ sạc và hệ thống điện. Những bộ sạc chính hãng, đạt tiêu chuẩn và còn trong tình trạng tốt thường được trang bị các cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế quá dòng, quá áp hoặc quá nhiệt. Dù vậy, mọi thiết bị điện tử đều có thể hỏng hóc sau một thời gian sử dụng. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý với các bộ sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng linh kiện kém chất lượng. Khi lớp cách điện không đảm bảo hoặc linh kiện bên trong xuống cấp, việc duy trì kết nối với nguồn điện trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ phát nhiệt, chập điện hoặc hư hỏng. Củ sạc không phải trường hợp duy nhất cần kiểm tra. Một sợi cáp bị bong tróc, phích cắm lỏng, ổ điện xuống cấp hay dây nối dài bị quá tải cũng có thể trở thành điểm phát sinh vấn đề. Nếu những thiết bị này tiếp tục được cấp điện trong nhiều giờ mà không có người giám sát, người dùng sẽ khó phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là biến động điện áp trong hệ thống điện. Bộ sạc có nhiệm vụ chuyển đổi nguồn điện từ ổ cắm thành mức điện áp phù hợp với thiết bị, đồng thời duy trì khả năng cấp nguồn ổn định. Tuy nhiên, khả năng chống chịu trước những biến động điện áp lớn phụ thuộc đáng kể vào thiết kế và chất lượng linh kiện của từng sản phẩm. Khi củ sạc liên tục được kết nối với nguồn điện, các mạch bên trong vẫn duy trì trạng thái hoạt động hoặc chờ, thay vì hoàn toàn được tách khỏi nguồn. Với một bộ sạc đạt chuẩn và hoạt động trong điều kiện bình thường, điều này thường không tạo ra nguy hiểm đáng kể. Người dùng vì thế không cần hoảng loạn nếu đôi lúc quên rút sạc. Vấn đề nằm ở việc biến thói quen này thành trạng thái thường xuyên, đặc biệt khi bộ sạc đã cũ hoặc có dấu hiệu xuống cấp. Một củ sạc xuất hiện vết nứt, biến dạng, phồng, nóng bất thường hoặc phát ra mùi lạ nên được ngừng sử dụng ngay thay vì tiếp tục cắm điện.

Cách xử lý đơn giản nhất là rút củ sạc khỏi ổ điện sau khi hoàn tất việc sạc nếu người dùng không có nhu cầu sử dụng ngay. Thói quen này chỉ mất vài giây nhưng giúp bộ sạc được tách hoàn toàn khỏi nguồn điện khi không cần thiết. Quan trọng không kém là lựa chọn bộ sạc và cáp có nguồn gốc rõ ràng, tương thích với điện thoại thay vì chạy theo những sản phẩm giá quá rẻ. Trong quá trình sử dụng, người dùng cũng nên kiểm tra định kỳ tình trạng dây cáp, đầu cắm và vỏ củ sạc. Nếu phát hiện dây dẫn hở, lớp vỏ nứt, đầu cắm lỏng hoặc thiết bị nóng lên bất thường, việc thay mới sẽ an toàn hơn cố tiếp tục sử dụng. Đây cũng là lý do không nên tận dụng một bộ sạc đã có dấu hiệu hư hỏng chỉ vì nó vẫn còn khả năng nạp pin cho điện thoại.

Củ sạc có dấu hiệu nứt vỏ, biến dạng, nóng bất thường hoặc dây cáp bong tróc nên được ngừng sử dụng.

Bên cạnh cách rút sạc điện thoại, vị trí đặt thiết bị trong lúc nạp pin cũng ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt. Điện thoại và bộ sạc nên được đặt ở nơi thông thoáng, tránh bị phủ bởi chăn, gối hoặc các vật liệu giữ nhiệt. Việc che kín thiết bị đang hoạt động có thể khiến nhiệt khó thoát ra ngoài và làm nhiệt độ tăng cao. Người dùng cũng không nên cuộn dây quá chặt hoặc đặt bộ sạc ở những vị trí bí khí trong thời gian dài. Nhìn rộng hơn, việc rút củ sạc sau khi dùng có thể trở thành một phần của thói quen quản lý thiết bị điện trong gia đình: kiểm tra những gì đang được cấp nguồn, tắt thiết bị không cần thiết và thay thế các linh kiện có dấu hiệu hư hỏng. Với một thao tác chỉ mất vài giây, người dùng có thể giảm bớt một nguồn rủi ro không cần thiết, đồng thời duy trì hệ thống điện gia đình theo cách chủ động hơn.