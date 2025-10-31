Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Hà Nội đi khám đầy bụng, phát hiện ung thư dạ dày

Đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị tưởng bệnh tiêu hóa thông thường, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện ung thư dạ dày di căn.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã tiếp nhận một trường hợp ung thư dạ dày di căn với những triệu chứng tiêu hoá kéo dài.

Suốt 3 tháng nay, ông T.V.M. (58 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng. Ngoài ra, bệnh nhân gầy sụt 5kg/3 tháng kèm theo tình trạng chán ăn, mệt mỏi. Ông M đã đi khám tại một số cơ sở y tế khác, tuy nhiên không rõ chẩn đoán và kết quả.

Các triệu chứng vẫn tiếp tục kéo dài không thuyên giảm nên ông M tới Medlatec để khám bệnh. Tại đây, kết quả thăm khám nội soi, phát hiện dạ dày đã cắt bán phần, phần còn lại và miệng nối phù nề sung huyết kèm nhiều trợt loét dễ chảy máu khi bơm hơi.

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết 4 mảnh cho thấy các tuyến dạ dày biến đổi nhân lớn, chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến. Bên cạnh đó, xét nghiệm Cellblock dịch ổ bụng bệnh nhân cũng cho thấy hình ảnh gợi cấu trúc tuyến carcinoma di căn.

Dựa vào các kết quả trên, bác sĩ đưa ra chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư dạ dày di căn phúc mạc. Bệnh nhân được tư vấn phương án xử trí và lộ trình điều trị một cách chi tiết trong thời gian tới.

Phát hiện dấu hiệu ung thư dạ dày sớm giúp điều trị hiệu quả hơn. Ảnh minh hoạ/Internet
Theo BSNT. Phạm Thị Quế - Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế Medlatec, ung thư dạ dày không phải lúc nào xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng có thể không xảy ra cho đến khi ung thư tiến triển. Tuy nhiên, phát hiện ung thư dạ dày được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi đạt gần 100%.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi xuất hiện các triệu chứng như: Tức bụng, đầy bụng sau khi ăn, hay cảm giác chậm tiêu hóa, ậm ạch… người dân nên đi kiểm tra sức khỏe ngay. Nếu không có triệu chứng, người dân vẫn nên đi tầm soát định kỳ, đặc biệt ở những đối tượng có nguy cơ như: Trong gia đình có người mắc ung thư; Tiền sử mắc bệnh viêm, loét dạ dày kéo dài; Mắc bệnh đa polyp ống tiêu hóa…

Ngoài ra, trào ngược dạ dày là một trong những bệnh lý rất thường gặp trong cộng đồng. Từ trào ngược, dịch axit trào lên thực quản, qua tâm vị và gây viêm lâu ngày thành loạn sản tế bào, có khả năng gây ung thư. Vì thế, khi có tình trạng trào ngược dạ dày, người bệnh nên khám, điều trị sớm. Các thói quen cũng nên hạn chế như ăn chua, ăn cay, nhiều dầu mỡ, ăn quá no, thức quá khuya.

Ung thư dạ dày là tình trạng các tế bào biểu mô tuyến của dạ dày tăng sinh mất kiểm soát, hình thành khối u tại dạ dày. Khối u này có thể xâm lấn các cấu trúc xung quanh và thậm chí di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể. Đây là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới.

Ung thư dạ dày, một căn bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa/Internet
Tại Việt Nam, ung thư dạ dày xếp thứ 3 về tỷ lệ mắc mới và tử vong trong số các loại ung thư. Tỷ lệ mắc cao ở nam giới (chiếm 63-68%) so với nữ. Độ tuổi trung bình khi chẩn đoán từ 50-70 tuổi. Đa số bệnh nhân thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã có biến chứng hoặc u ở giai đoạn xâm lấn, có di căn do vậy thời gian sống thêm sau mổ thấp, chi phí điều trị lớn, chất lượng cuộc sống sau mổ không cao.

