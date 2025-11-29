Đức Linh: 3 nhà thầu giá thấp trượt năng lực tại gói thầu hơn 6,3 tỷ, dấu hỏi về tiêu chí E-HSMT

Bốn nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 03 tại Đức Linh, nhưng 3 đơn vị có giá thấp hơn đều bị loại, nhà thầu có giá dự thầu cao nhất được phê duyệt trúng thầu.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm học 2023-2024).

Gói thầu này (Mã thông báo mời thầu: IB2500247466-00) ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Tuy nhiên, kịch bản lựa chọn nhà thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh khi 3 đơn vị chào giá thấp đều bị loại vì lý do năng lực, kinh nghiệm.

Giá gói thầu hơn 6,5 tỷ đồng

Theo tài liệu, dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm học 2023-2024) được UBND huyện Đức Linh phê duyệt tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 10/04/2025.

Ngày 15/04/2025, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh ký Quyết định số 1597/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt thiết bị được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn vốn kết dư ngân sách huyện năm 2023. Đơn vị được giao mời thầu là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh. Giá gói thầu được duyệt (theo Biên bản mở thầu) là 6.541.900.000 đồng.

Ngày 02/06/2025, E-HSMT của gói thầu được phê duyệt. Đến 08:00 ngày 11/06/2025, gói thầu được tiến hành mở thầu.

Ba đối thủ giá thấp cùng "trượt" năng lực

Biên bản mở thầu ngày 11/06/2025 ghi nhận 4 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm:

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (MSDN: 0304316742), giá dự thầu: 5.142.000.000 đồng.

Liên danh Gói thầu số 03 (MSDN: 3401234674 | ...), giá dự thầu: 6.096.398.000 đồng.

Liên danh gói thầu thiết bị Đức Linh TH&THCS (MSDN: 0318746086 | ...), giá dự thầu: 6.222.000.000 đồng.

Công ty TNHH Nguyên Luân (MSDN: 3401127030), giá dự thầu: 6.345.000.000 đồng.

Như vậy, Công ty TNHH Nguyên Luân là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong 4 đơn vị tham gia. Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt, thấp hơn giá của Công ty TNHH Nguyên Luân hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh (Bên mời thầu) lập, lại cho thấy một kết quả khác.

Cả 3 nhà thầu/liên danh có giá dự thầu thấp hơn đều bị đánh giá "Không đạt" ở bước đánh giá Năng lực và Kinh nghiệm.

Cụ thể, Báo cáo đánh giá E-HSDT (File 4) nêu rõ lý do:

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt: Không đạt. Lý do: "Không cung cấp tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Hợp đồng tương tự không đáp ứng...".

Liên danh Gói thầu số 03: Không đạt. Lý do: "Không cung cấp tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt; Hợp đồng tương tự không đáp ứng...".

Liên danh gói thầu thiết bị Đức Linh TH&THCS: Không đạt. Lý do: "Không cung cấp tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt; Hợp đồng tương tự không đáp ứng...".

Chỉ duy nhất Công ty TNHH Nguyên Luân được đánh giá "Đạt" về Năng lực - Kinh nghiệm, "Đạt" về Kỹ thuật và được đề nghị mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng.

Nhà thầu giá cao nhất trúng thầu

Ngày 12/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh đã ký Quyết định số 49/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03.

Quyết định số 49/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03. Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Nguyên Luân (MSDN: 3401127030). Giá trúng thầu là 6.345.000.000 đồng (bằng giá dự thầu của nhà thầu này).

Giá trúng thầu này so với giá gói thầu (6.541.900.000 đồng) chỉ tiết kiệm được 196.900.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 3,01%.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Số 63/2025/TBKQĐT-ALT, ngày 12/11/2025) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh phát hành cũng xác nhận lý do 3 nhà thầu còn lại không trúng thầu là "Chi tiết tại báo cáo đánh giá đính kèm".

Việc 3/4 nhà thầu tham dự, đặc biệt là các nhà thầu chào giá cạnh tranh hơn (thấp hơn giá trúng thầu từ 123 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng), lại đồng loạt bị loại vì các lý do cơ bản về năng lực, kinh nghiệm đang đặt ra câu hỏi về chất lượng của E-HSMT. Liệu E-HSMT có đưa ra các tiêu chí quá khắt khe, hoặc chưa rõ ràng, dẫn đến việc các nhà thầu không thể đáp ứng, từ đó làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu?

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành với tinh thần cốt lõi là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Một trong những hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu là 'Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa hoặc các đặc tính kỹ thuật không phải là tiêu chuẩn... nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu'".

Luật sư Vinh phân tích thêm: "Việc các nhà thầu đồng loạt trượt ở vòng năng lực, kinh nghiệm là điều cần được Chủ đầu tư (BQLDA ĐTXD khu vực Đức Linh) và đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh) rà soát kỹ lưỡng. Cần xem xét các tiêu chí trong E-HSMT đã thực sự phù hợp, khách quan và tạo điều kiện cho cạnh tranh hay chưa. Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm với giá cả hợp lý nhất, đảm bảo hiệu quả cho nguồn vốn ngân sách".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng chia sẻ: "Vai trò của đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là rất quan trọng. Họ phải đảm bảo các tiêu chí đưa ra không mang tính định hướng, không 'dọn đường' cho một nhà thầu cụ thể. Khi 75% nhà thầu tham dự bị loại vì cùng một nhóm lý do, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương (tỉnh Lâm Đồng) cần xem xét, kiểm tra lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu này".

Năng lực thực sự của Công ty TNHH Nguyên Luân ra sao và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này có gì đáng chú ý? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ tiếp theo.