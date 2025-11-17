Hà Nội

Du lịch

Du khách trả lại 14kg đá cuội lấy từ biển Cô Tô sau nhiều năm

Du khách gửi trả 14 kg đá cuội từng lén lấy từ biển Cô Tô kèm thư xin lỗi, mong trả lại vẻ đẹp nguyên sơ cho hòn đảo và hệ sinh thái biển.

Vân Giang (Tổng hợp)

Chia sẻ trên Tạp trí Tri Thức – Znews, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết hai ngày trước, đơn vị nhận được một bưu phẩm đặc biệt gửi từ Hạ Long. Bên trong là 14 kg đá cuội cùng bức thư của du khách V.L.N. (trú phường Hạ Long), người từng nhiều lần ra đảo Cô Tô trong giai đoạn 2015–2018.

da-co-to2.jpg
14kg đá cuội được du khách trả lại sẽ được đem tới bãi biển Móng Rồng, đặc khu Cô Tô. Ảnh Báo Vietnamnet

Trong thư, N. cho biết vì tò mò và yêu vẻ đẹp của đảo, đặc biệt là bãi đá, anh đã lén lấy một số đá mang về trưng bày.

"Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, biết được các bạn thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo, tôi cảm thấy hành động trước đây của mình đã làm tổn hại đến vẻ đẹp nguyên sơ và trong trẻo của hòn đảo này.

Nay tôi viết thư xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân đảo Cô Tô và xin trả lại số đá mình đã mang về. Mong số đá này được trả lại về đúng bãi đá trên đảo, trả lại vẻ đẹp cho địa danh này", trích nội dung bức thư.

Ông Linh cho biết toàn bộ số đá sẽ được cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội đưa về bãi đá Móng Rồng trên đảo.

"Cô Tô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn và bền vững. Để làm được điều đó, không chỉ cần hạ tầng hay chính sách, mà quan trọng hơn là ý thức và trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

da-co-to1.jpg
Đá cuội biển Cô Tô được du khách đóng vào thùng xốp, gửi trả về đảo Cô Tô. Ảnh Báo Vietnamnet

Tôi mong mỗi người dân, mỗi cơ sở du lịch và mỗi du khách hãy cùng chung tay giữ gìn môi trường biển đảo: không lấy đi những gì thuộc về tự nhiên và không để lại những gì không thuộc về Cô Tô.

Một hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên vẹn cho mai sau, để Cô Tô luôn là điểm đến xanh, sạch, đẹp và đáng tự hào", ông Linh chia sẻ trên Vietnamet.

Đặc khu Cô Tô có gần 50 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó du khách chủ yếu ghé thăm cụm đảo Cô Tô lớn, Cô Tô Con và Thanh Lân. Trên đảo Cô Tô lớn, các bãi tắm Vàn Chảy, Tình Yêu (hay bãi Tàu Đắm), Hồng Vàn, Bắc Vàn luôn thu hút du khách nhờ cát trắng và nước biển trong xanh; đảo Cô Tô Con nổi bật với bãi Nam và bãi Đông. Các bãi biển nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn.

Du khách tới Cô Tô có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đi chợ sớm mua hải sản, tiệc BBQ trên bãi biển buổi tối, khám phá phố đi bộ, chợ đêm hay các di tích lịch sử. Với khách muốn trải nghiệm nông thôn, gần đây đảo còn mở các hoạt động gặt lúa, đi cày, gánh lúa, cào ngao.

Để ra đảo, du khách thường đi tàu cao tốc từ cảng Ao Tiên hoặc Cái Rồng, thời gian hành trình từ 90–120 phút tùy loại tàu.

