Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Du lịch Vũng Tàu không tắm biển vẫn vui hết nấc

Không muốn tắm biển, du khách vẫn có thể khám phá Vũng Tàu qua ẩm thực đặc sắc, các con đường hoa, hải đăng và những góc sống ảo lý tưởng

Vân Giang (Tổng hợp)

Food tour Vũng Tàu: Thưởng thức hương vị phố biển

Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp mà còn là thiên đường ẩm thực khiến du khách khó quên. Một ngày lang thang khám phá ẩm thực sẽ giúp du khách vừa nạp năng lượng vừa trải nghiệm văn hóa địa phương.

Hải sản tươi sống là “linh hồn” của ẩm thực Vũng Tàu. Từ các chợ bình dân đến nhà hàng sang trọng, các loại tôm, cua, ghẹ, ốc, hàu… được chế biến theo đủ cách: hấp, nướng, xào, rang muối hay lẩu chua cay. Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng, giúp thực khách tha hồ lựa chọn theo khẩu vị cá nhân mà không lo về giá cả “cắt cổ”.

banh-bong-lan-trung-muoi-vung-tau-17.jpg
Bánh bông lan trứng muối. Ảnh Tico Travel

Bên cạnh các món chính, ẩm thực đường phố Vũng Tàu cũng rất đáng thử. Bánh khọt giòn rụm, bánh bèo mềm mịn, bánh tiêu đậu xanh thơm bùi, bông lan trứng muối béo ngậy hay yaourt mát lạnh đều là những món ăn vặt trứ danh.

banh-lhot.png
Bánh khọt giòn rụm. Ảnh luhanhvietnam

Các quán cà phê, trà sữa mới mở với không gian trang trí đẹp mắt, view biển hay phong cách retro đang trở thành địa chỉ yêu thích của giới trẻ để vừa thưởng thức vừa check-in.

cf-view-bien.jpg
Chill quán cafe view biển. Ảnh isabella.611

Khám phá các tọa độ “sống ảo” nổi tiếng

Nếu không muốn xuống biển, Vũng Tàu vẫn mang đến cho du khách những khung hình tuyệt đẹp.

Mũi Nghinh Phong là một trong những điểm check-in quen thuộc. Nằm ở chân núi Nhỏ, cuối bãi Sau, nơi đây sở hữu cảnh quan hoang sơ, nước biển xanh thẳm dưới bầu trời trong vắt. Sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh sáng dịu nhẹ khiến Mũi Nghinh Phong trở thành địa điểm lý tưởng cho những bức ảnh tự nhiên, thơ mộng.

mui-nghinh-phong.jpg
Check in công viên mũi Nghinh Phong. Ảnh Nguyễn Hải

Ngọn hải đăng Vũng Tàu, với lớp sơn trắng nổi bật, không chỉ là biểu tượng của thành phố biển mà còn là nơi du khách có thể leo lên đỉnh, ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Cầu thang xoáy dẫn lên đỉnh hải đăng mang đến trải nghiệm thú vị và những góc nhìn không thể bỏ qua.

Một “tọa độ sống ảo” khác là con hẻm 107-109 Trần Phú. Con dốc hướng ra biển, hàng cây xanh rợp, cùng kiến trúc cũ kỹ tạo nên không gian lãng mạn, pha lẫn nét hoài cổ. Đây là địa điểm được giới trẻ săn lùng để ghi lại những khoảnh khắc thanh bình và đầy chất thơ

vung-tau.jpg
Check in ngọn Hải Đăng. Ảnh Bùi Huy Khang

Ngoài ra, các con đường hoa cũng là background hoàn hảo cho những bức ảnh check-in. Đường hoa giấy rực rỡ, hay con đường bông gòn trắng như ở xứ kim chi, mỗi mùa đều mang đến một sắc màu riêng, khiến du khách “xiêu lòng” trước vẻ đẹp mộng mơ, dịu dàng của phố biển.

Khám phá văn hóa và trải nghiệm mới lạ

Nếu muốn tìm trải nghiệm khác biệt, du khách có thể ghé thăm các làng chài, bảo tàng hay công viên tại Vũng Tàu. Làng chài Long Sơn với cuộc sống giản dị của ngư dân, các công trình kiến trúc cổ như Nhà Lớn Long Sơn hay Bạch Dinh đều là những điểm dừng chân thú vị.

lang-chai-long-son.jpg
Làng chài Long Sơn. Ảnh MIA

Những hoạt động như tham gia lớp nấu ăn, học làm bánh khọt, hay thử tự tay chế biến hải sản cũng đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Các tour khám phá nội thành, đi xe máy quanh các con hẻm nhỏ, hay dạo quanh các khu phố ẩm thực giúp du khách cảm nhận nhịp sống và văn hóa đặc trưng của thành phố biển mà không cần đến bãi tắm.

Lời khuyên cho du khách

Thời điểm lý tưởng: Sáng sớm hoặc cuối chiều, khi nắng dịu, tránh đông đúc trên đường phố và có ánh sáng đẹp cho ảnh.

Địa chỉ ăn uống: Chợ hải sản Xóm Lưới, quán bánh khọt Gốc Vú Sữa, cà phê Sóng Xanh…

Lưu ý: Mang theo mũ, nước uống và kem chống nắng nếu di chuyển nhiều ngoài trời. Chuẩn bị giày thoải mái để khám phá các con đường dốc, ngõ nhỏ.

Với những gợi ý trên, Vũng Tàu không chỉ là nơi để tắm biển mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức ẩm thực, check-in các tọa độ sống ảo và khám phá văn hóa địa phương. Chỉ cần một ngày, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí biển, hương vị phố biển và vẻ đẹp bình yên của thành phố.

#du lịch Vũng Tàu #ẩm thực Vũng Tàu #ăn uống Vũng Tàu #check-in Vũng Tàu #địa điểm sống ảo Vũng Tàu #hải sản tươi sống Vũng Tàu

Bài liên quan

Du lịch

Gợi ý 9 bãi biển đẹp, vắng vẻ ở Vũng Tàu ít ai biết

Vũng Tàu không chỉ có những bãi biển nổi tiếng mà còn nhiều bãi biển hoang sơ, ít người biết, mang đến không gian yên tĩnh và vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời.

bai-dau-9970-3433.jpg
Vũng Tàu từ lâu đã nổi tiếng với những bãi biển quen thuộc như Bãi Trước hay Bãi Sau. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bãi biển hoang sơ, yên bình chưa được nhiều người biết đến – những nơi lý tưởng để tránh xa sự ồn ào phố thị và tận hưởng thiên nhiên nguyên bản. Nếu du khách đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khám phá, hãy cùng lần lượt ghé thăm 9 bãi biển tuyệt đẹp dưới đây. Ảnh Anh Ha Pham
53081834ceae7bf022bf.jpg
Nằm cách TP. Vũng Tàu khoảng 50km về phía thị trấn Bà Tô, biển Suối Ồ nổi bật với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn và một con suối nước ngọt phải lội qua mới tới được biển. Trải nghiệm "đội hành lý, lội suối" không chỉ độc đáo mà còn mang đến cảm giác phiêu lưu thú vị. Biển sạch, bãi cát rộng rất thích hợp để cắm trại hoặc tổ chức trò chơi tập thể. Ảnh Traveloka
Xem chi tiết

Du lịch

Gợi ý 6 điểm du lịch gần Hà Nội để 'chữa lành' cuối tuần

Cuối tuần này, hãy rời nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên yên bình quanh Hà Nội, tận hưởng không khí trong lành và nạp lại năng lượng cho tinh thần.

Trong nhịp sống hối hả, việc tạm rời xa phố thị để tìm về thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Chỉ với một chuyến đi ngắn ngày, bạn đã có thể tận hưởng sự bình yên, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng cho tinh thần. Dưới đây là những điểm đến gần Hà Nội được đánh giá cao về cảnh sắc và trải nghiệm thư giãn.

Mai Châu

Xem chi tiết

Du lịch

Gợi ý 3 tọa độ thiên nhiên ở Thanh Hóa cho hành trình du lịch thư giãn

Khám phá Thanh Hóa yên bình với 3 tọa độ thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi du khách có thể hòa mình giữa núi rừng, hồ nước và ruộng bậc thang.

Thanh Hóa không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử, cổ kính mà còn sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, từ bờ biển dài đến thung lũng, ruộng bậc thang vùng cao.

Với những ai yêu thích khám phá và tìm kiếm không gian yên bình, xứ Thanh mang đến nhiều điểm đến tuyệt đẹp, hòa mình giữa núi rừng, hồ nước và cánh đồng bát ngát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới