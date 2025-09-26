Du lịch Vũng Tàu không tắm biển vẫn vui hết nấc

Không muốn tắm biển, du khách vẫn có thể khám phá Vũng Tàu qua ẩm thực đặc sắc, các con đường hoa, hải đăng và những góc sống ảo lý tưởng

Food tour Vũng Tàu: Thưởng thức hương vị phố biển

Vũng Tàu không chỉ nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp mà còn là thiên đường ẩm thực khiến du khách khó quên. Một ngày lang thang khám phá ẩm thực sẽ giúp du khách vừa nạp năng lượng vừa trải nghiệm văn hóa địa phương.

Hải sản tươi sống là “linh hồn” của ẩm thực Vũng Tàu. Từ các chợ bình dân đến nhà hàng sang trọng, các loại tôm, cua, ghẹ, ốc, hàu… được chế biến theo đủ cách: hấp, nướng, xào, rang muối hay lẩu chua cay. Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng, giúp thực khách tha hồ lựa chọn theo khẩu vị cá nhân mà không lo về giá cả “cắt cổ”.

Bánh bông lan trứng muối. Ảnh Tico Travel

Bên cạnh các món chính, ẩm thực đường phố Vũng Tàu cũng rất đáng thử. Bánh khọt giòn rụm, bánh bèo mềm mịn, bánh tiêu đậu xanh thơm bùi, bông lan trứng muối béo ngậy hay yaourt mát lạnh đều là những món ăn vặt trứ danh.

Bánh khọt giòn rụm. Ảnh luhanhvietnam

Các quán cà phê, trà sữa mới mở với không gian trang trí đẹp mắt, view biển hay phong cách retro đang trở thành địa chỉ yêu thích của giới trẻ để vừa thưởng thức vừa check-in.

Chill quán cafe view biển. Ảnh isabella.611

Khám phá các tọa độ “sống ảo” nổi tiếng

Nếu không muốn xuống biển, Vũng Tàu vẫn mang đến cho du khách những khung hình tuyệt đẹp.

Mũi Nghinh Phong là một trong những điểm check-in quen thuộc. Nằm ở chân núi Nhỏ, cuối bãi Sau, nơi đây sở hữu cảnh quan hoang sơ, nước biển xanh thẳm dưới bầu trời trong vắt. Sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh sáng dịu nhẹ khiến Mũi Nghinh Phong trở thành địa điểm lý tưởng cho những bức ảnh tự nhiên, thơ mộng.

Check in công viên mũi Nghinh Phong. Ảnh Nguyễn Hải

Ngọn hải đăng Vũng Tàu, với lớp sơn trắng nổi bật, không chỉ là biểu tượng của thành phố biển mà còn là nơi du khách có thể leo lên đỉnh, ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Cầu thang xoáy dẫn lên đỉnh hải đăng mang đến trải nghiệm thú vị và những góc nhìn không thể bỏ qua.

Một “tọa độ sống ảo” khác là con hẻm 107-109 Trần Phú. Con dốc hướng ra biển, hàng cây xanh rợp, cùng kiến trúc cũ kỹ tạo nên không gian lãng mạn, pha lẫn nét hoài cổ. Đây là địa điểm được giới trẻ săn lùng để ghi lại những khoảnh khắc thanh bình và đầy chất thơ

Check in ngọn Hải Đăng. Ảnh Bùi Huy Khang

Ngoài ra, các con đường hoa cũng là background hoàn hảo cho những bức ảnh check-in. Đường hoa giấy rực rỡ, hay con đường bông gòn trắng như ở xứ kim chi, mỗi mùa đều mang đến một sắc màu riêng, khiến du khách “xiêu lòng” trước vẻ đẹp mộng mơ, dịu dàng của phố biển.

Khám phá văn hóa và trải nghiệm mới lạ

Nếu muốn tìm trải nghiệm khác biệt, du khách có thể ghé thăm các làng chài, bảo tàng hay công viên tại Vũng Tàu. Làng chài Long Sơn với cuộc sống giản dị của ngư dân, các công trình kiến trúc cổ như Nhà Lớn Long Sơn hay Bạch Dinh đều là những điểm dừng chân thú vị.

Làng chài Long Sơn. Ảnh MIA

Những hoạt động như tham gia lớp nấu ăn, học làm bánh khọt, hay thử tự tay chế biến hải sản cũng đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Các tour khám phá nội thành, đi xe máy quanh các con hẻm nhỏ, hay dạo quanh các khu phố ẩm thực giúp du khách cảm nhận nhịp sống và văn hóa đặc trưng của thành phố biển mà không cần đến bãi tắm.

Lời khuyên cho du khách

Thời điểm lý tưởng: Sáng sớm hoặc cuối chiều, khi nắng dịu, tránh đông đúc trên đường phố và có ánh sáng đẹp cho ảnh.

Địa chỉ ăn uống: Chợ hải sản Xóm Lưới, quán bánh khọt Gốc Vú Sữa, cà phê Sóng Xanh…

Lưu ý: Mang theo mũ, nước uống và kem chống nắng nếu di chuyển nhiều ngoài trời. Chuẩn bị giày thoải mái để khám phá các con đường dốc, ngõ nhỏ.

Với những gợi ý trên, Vũng Tàu không chỉ là nơi để tắm biển mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức ẩm thực, check-in các tọa độ sống ảo và khám phá văn hóa địa phương. Chỉ cần một ngày, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí biển, hương vị phố biển và vẻ đẹp bình yên của thành phố.