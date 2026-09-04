Du khách bế trẻ thản nhiên ngồi lên lưng rùa ở công viên Trung Quốc

Video ghi lại cảnh du khách có hành động bị cho là ngược đãi động vật tại một công viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang khiến dư luận phẫn nộ.

Video: Newflare

Đoạn phim được đăng tải trên trang Newsflare, được quay bởi một du khách vào 28/8 tại Công viên Du lịch và Giải trí Trường Lộc, cho thấy một nữ du khách bước lên lưng một con rùa rồi ngồi chồm hổm trên mình con vật. Thời điểm này, người phụ nữ đang bế một bé gái được cho là con của mình.

Sự việc xảy ra tại khu vực trải nghiệm động vật của công viên, nơi đã đặt biển hướng dẫn du khách không được đứng hoặc ngồi lên các con vật.

Tuy nhiên, người phụ nữ dường như không để ý đến cảnh báo. Trong lúc con rùa vẫn di chuyển, cô vẫn ngồi trên lưng nó và cười đùa. Người này thậm chí còn gọi con trai lại, dường như muốn cậu bé cùng tham gia.

Theo Shanxi Evening News, người đăng đoạn video cho biết gia đình trên thậm chí đã đá con rùa trước khi cưỡi lên lưng nó. Dù khu vực có biển cấm rõ ràng, hành vi này vẫn diễn ra mà không có nhân viên nào xuất hiện để ngăn chặn.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều phản ứng gay gắt từ công chúng. Trước sức ép dư luận, Công viên Du lịch và Giải trí Trường Lộc đã bố trí bác sĩ thú y kiểm tra tình trạng của con rùa.

May mắn, kết quả kiểm tra cho thấy con vật vẫn khỏe mạnh.

Phía công viên hiện tiến hành rà soát những thiếu sót trong công tác quản lý và giám sát tại khu vực trải nghiệm động vật. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này chưa công bố liệu những du khách liên quan có bị xử phạt hay phải chịu hình thức xử lý nào hay không.