Dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III: Mức độ phân hóa rõ rệt

VPBankS dự báo lợi nhuận 11 ngân hàng tăng 17,7% trong quý III, trong đó HDBank, MB dẫn đầu mức tăng, còn Sacombank là trường hợp duy nhất giảm.

VPBankS vừa công bố báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế của 11 ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 9,5% so với quý liền trước. Cả năm 2026, con số này được dự báo đạt 281.356 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2025.

Theo VPBankS, động lực chính đến từ tín dụng duy trì tích cực và biên lãi ròng (NIM) cải thiện tại một số ngân hàng. Tăng trưởng lợi nhuận phân hóa, nổi bật ở nhóm ngân hàng quốc doanh và một số nhà băng lớn như VPBank, Techcombank, MB. Đơn vị phân tích cũng lưu ý chi phí vốn, chi phí tín dụng và chất lượng tài sản vẫn là những yếu tố cần theo dõi.

Về quy mô, VietinBank và Vietcombank là hai ngân hàng được dự báo vượt 10.000 tỷ đồng lợi nhuận quý III, lần lượt đạt 10.226 tỷ đồng (tăng 20,1%) và 10.161 tỷ đồng (tăng 12,6%).

VietinBank được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh chính ổn định, NIM phục hồi và thu nhập ngoài lãi. Vietcombank có tín dụng tăng khoảng 9% so với đầu năm và bộ đệm dự phòng ở mức 279% trong quý II, giúp chi phí trích lập duy trì vừa phải. BIDV được dự báo đạt 7.569 tỷ đồng, tăng 24,3%.

VPBankS dự báo lợi nhuận 11 ngân hàng tăng 17,7% trong quý III. Ảnh minh họa

Ở nhóm tăng nhanh nhất, HDBank được dự báo đạt 5.529 tỷ đồng, tăng 45,5% từ mức nền thấp. VPBankS kỳ vọng tín dụng cả năm của ngân hàng này tăng 35% và HDS, được hợp nhất từ quý II, đóng góp vào thu nhập phí

MB đứng thứ hai với 7.875 tỷ đồng, tăng 35,8%, một phần nhờ nền so sánh thấp của quý III/2025 và tín dụng dự kiến tăng 19-20% so với đầu năm. Đáng chú ý, VPBankS cho rằng áp lực chi phí vốn của MB có thể dồn về quý IV.

Các ngân hàng còn lại đều được dự báo tăng trưởng. VPBank đạt 8.710 tỷ đồng (tăng 18,3%), Techcombank đạt 7.625 tỷ đồng (tăng 15,3%) dù NIM giảm nhẹ. TPBank đạt 1.870 tỷ đồng (tăng 23%), VIB đạt 1.880 tỷ đồng (tăng 15,7%) và ACB đạt 4.801 tỷ đồng (tăng 12,2%).

Với ACB, 93,3% dư nợ được tái định giá trong vòng dưới ba tháng, tạo điều kiện cải thiện lợi suất cho vay khi các khoản vay ưu đãi dần đáo hạn.

Trái ngược, Sacombank là ngân hàng duy nhất được dự báo giảm, với lợi nhuận quý III chỉ đạt 1.453 tỷ đồng, thấp hơn gần 50% so với cùng kỳ.

VPBankS cho rằng ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, NIM chưa phục hồi rõ nét do nợ xấu neo cao, còn tín dụng chỉ thực sự bứt phá từ quý IV. Dù vậy, lợi nhuận cả năm của Sacombank vẫn được dự báo đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 30,5%.