Thị phần môi giới HNX, UPCoM quý III: VPS giữ ngôi đầu

Bảng xếp hạng môi giới quý III/2026 biến động mạnh: BSC rời top 10 ở cả HNX và UPCoM, còn VPBankS tụt sâu trên HNX và mất vị trí dẫn đầu nhóm UPCoM.

HNX: BSC, Vietcap và VIX rời top 10

Thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX quý III/2026 chứng kiến ba cái tên không còn trong nhóm 10 công ty dẫn đầu: Chứng khoán BIDV (BSC), Chứng khoán Vietcap và Chứng khoán VIX. Ở quý II, BSC xếp thứ bảy với 3,58% thị phần; Vietcap đứng thứ chín, đạt 2,86%, còn VIX xếp thứ mười với 2,66%.

Ba vị trí này lần lượt được thay bằng Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Chứng khoán FPT (FPTS) và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). BVSC đứng thứ bảy với 3,08% thị phần, FPTS xếp thứ chín với 2,66%, còn SHS khép lại top 10 ở vị trí thứ mười, đạt 2,60%.

VPS tiếp tục dẫn đầu thị trường HNX với 18,15% thị phần, tăng 0,44 điểm phần trăm so với quý II. TCBS duy trì vị trí thứ hai với 9,96%, tăng 0,96 điểm phần trăm. Trong khi đó, VPBankS giảm mạnh nhất về thị phần trong nhóm công ty còn hiện diện ở top 10: từ vị trí thứ ba, tương ứng 6,71% ở quý II, xuống thứ sáu với 3,51% trong quý III, giảm 3,20 điểm phần trăm.

Trái chiều với VPBankS, SSI, VNDirect và MBS đều tăng một bậc. SSI lên vị trí thứ ba với 6,82% thị phần, VNDirect đứng thứ tư với 6,22%, còn MBS xếp thứ năm, đạt 5,71%. BSC là công ty duy nhất rời top 10 đồng thời trên cả HNX và UPCoM.

UPCoM: VPS vẫn số một, SSI vươn lên thứ hai

Trên UPCoM, VPS giữ ngôi đầu trong quý III/2026 với 14,24% thị phần, dù giảm 2,47 điểm phần trăm so với mức 16,71% của quý II. SSI cải thiện cả thứ hạng lẫn thị phần, từ vị trí thứ tư lên thứ hai; tỷ lệ tăng từ 6,83% lên 7,70%.

TCBS đứng thứ ba với 6,95%, thấp hơn mức 7,21% của quý trước. Vietcap có diễn biến ngược lại khi tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ tư; thị phần giảm từ 8,24% còn 5,53%, tương ứng mất 2,71 điểm phần trăm.

VNDirect tiến hai bậc, từ vị trí thứ bảy lên thứ năm, với thị phần tăng từ 4,25% lên 4,66%. MBS giảm một bậc xuống thứ bảy khi tỷ lệ thu hẹp từ 5,18% còn 4,23%.

Cơ cấu top 10 UPCoM thay đổi đáng kể khi VPBankS, BSC và HSC không còn góp mặt trong quý III. Trong quý II, VPBankS xếp thứ năm với 5,28% thị phần; BSC đứng thứ chín với 3,03% và HSC xếp thứ mười với 2,91%.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán KAFI, Chứng khoán An Bình (ABS) và SHS gia nhập nhóm dẫn đầu. KAFI xuất hiện ở vị trí thứ sáu với 4,39% thị phần, ABS đứng thứ tám với 4,07%, còn SHS xếp thứ mười với 3,62%.