DPM chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn thêm 74%

Theo đó, DPM dự kiến phát hành thêm 288,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:73,7476, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 73,7476 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024, căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán của PVFCCo.

Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành sẽ bị hủy bỏ.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 08/08/2025, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/08/2025.

Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của DPM sẽ tăng từ 3.914 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng, tức tăng thêm 73,7%.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu của PVFCCo được thực hiện dựa trên Công văn số 3454/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 15/7/2025 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPM. Đồng thời, Thông báo số 25-1579/PBHC-TCKT cũng do PVFCCo ban hành ngày 17/7/2025 đã nêu chi tiết về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phương án phát hành cổ phiếu này phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25-447/NQ-PBHC ngày 4/7/2025 và các quy định của pháp luật.

Trước đó, DPM cũng đã chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 15%. Với tổng số hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ chi trả tổng cộng 587 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Cổ đông dự kiến sẽ nhận được tiền vào tài khoản từ ngày 03/09/2025.

Một trong những sản phẩm của PVFCCo

Trong một diễn biến khác, ngày 18/7, Chứng khoán Vietcap (VCSC) có khuyến nghị Khả quan đối với DPM và điều chỉnh tăng 12,2% giá mục tiêu lên 41.500 đồng/cổ phiếu.

VCSC nhận định, sự ổn định của giá bán u rê trung bình và sản lượng NPK, cùng với khoản tiết kiệm thuế GTGT sẽ thúc đẩy lợi nhuận của DPM.

Mức tăng đối với giá mục tiêu của DPM chủ yếu được thúc đẩy bởi việc nâng dự báo lãi ròng giai đoạn 2025–2029 lên thêm 9,5% (tương ứng với các mức tăng (+5,5%/+1,1%/+8,2%/+11,2%/+17,9% trong các năm 2025/2026/2027/2028/2029).

Các thay đổi trong dự báo chủ yếu xuất phát từ mức tăng 13% của tổng lợi nhuận sau thuế mảng urê, nhờ giá bán urê trung bình tăng 7,8% (dựa theo dự báo rằng giá urê Trung Đông trung bình sẽ tăng 11,7%), qua đó giảm thiểu tác động của việc chúng tôi dự báo giá khí trung bình sẽ tăng 1%.

VCSC dự báo lãi ròng năm 2025 của DPM sẽ tăng 69% so cùng kỳ nhờ được thúc đẩy bởi: (1) mức tăng so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận gộp mảng urê (giá bán urê trung bình tăng so với cùng kỳ năm trước và giá khí giảm); (2) mức tăng gấp 3 lần cùng kỳ của lợi nhuận gộp mảng NPK (nhờ tăng trưởng sản lượng bán); và (3) khoản tiết kiệm thuế từ mức thuế GTGT ưu đãi 5%.

Ngoài ra, DPM có nền tảng tài chính vững chắc với lượng tiền mặt ròng là 7,4 nghìn tỷ và tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 65% tính đến cuối quý 1/2025, từ đó giúp cho công ty duy trì được chính sách cổ tức tiền mặt ổn định ở mức 2.000 đồng/cp (lợi suất ~5,1%) trong năm 2025 và 3.000 đồng/cp (lợi suất ~7,7%) trong năm 2027.

DPM hiện có định giá khá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2025 là 20,2 lần, tương ứng với mức PEG là 0,5, dựa trên mức CAGR EPS giai đoạn 2025–2027 là 42%.