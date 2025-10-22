Đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển

Ngày 22/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đối với các tỉnh, thành phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, hội nghị khu vực phía Nam nằm trong chuỗi các hội nghị được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam, có ý nghĩa thiết thực, nhằm lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào đời sống thực tiễn phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Việc tổ chức hội nghị mang ý nghĩa thời sự, cấp bách và lâu dài.

Đây không chỉ là diễn đàn để cập nhật chính sách, mà còn là nơi trao đổi thẳng thắn về thực tiễn, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm, xác định trọng tâm hành động cho từng vùng, từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực. Những kết quả của hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày và đóng góp nhiều tham luận có giá trị, như: Luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025; các cơ chế, chính sách tài chính đột phá; danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; gợi mở cho các địa phương, đơn vị đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL...

Trong đó, theo tham luận “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” của ông Nguyễn Huy Dũng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đặt ra bức tranh tổng thể về tính cấp thiết của chuyển đổi số. Theo đó, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia.

Mục tiêu quốc gia đã được xác định rõ ràng, Việt Nam hướng tới trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (với GDP bình quân đầu người từ 4.516 USD trở lên) và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 (với GDP bình quân đầu người từ 14.005 USD trở lên).

Ông Nguyễn Huy Dũng nhận định, mặc dù Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt, nhưng quy mô và tiềm lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hiện tại vẫn còn khoảng cách xa so với nhóm các nước phát triển. Để bứt phá, cần phải giải quyết triệt để sáu nhóm thách thức lớn gồm:

Nhận thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đầy đủ và sâu sắc ở nhiều cấp, ngành.

Thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn vướng mắc.

Nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực chuyên môn còn thiếu hụt.

Hạ tầng số và hạ tầng KHCN chưa đồng bộ, còn nhiều hạn chế .

Chưa làm chủ được các công nghệ cốt lõi, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) chưa có đột phá.

Các thách thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu.

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, qua hội nghị này, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, góp ý, định hướng cho các tỉnh khu vực phía Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia trong thời gian tới.

Riêng đối với Vĩnh Long, gần một năm qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hơn 95.000 lượt học viên; chỉ số đổi mới sáng tạo đạt 32,29 điểm, xếp hạng 21/34 toàn quốc...

Ông Lâu cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết số 57-NQ/TW và những kết quả chung của cả nước trong thực hiện nghị quyết này để tiếp tục nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, góp phần cùng với cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.