Doogee V Max Play, “Cục gạch hiện đại” có pin gấp 6 lần iPhone Air

Doogee V Max Play là minh chứng rằng “cục gạch” không lỗi thời, chỉ cần thêm chút sáng tạo, nó có thể trở thành siêu smartphone dã chiến đúng nghĩa.
Ngày 09/10, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo về việc một bé trai 11 tuổi bị một người phụ nữ lừa chiếm đoạt 140 tờ vé số.
Nếu Zalo của bạn xuất hiện hai dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác ngay lập tức vì rất có thể tài khoản đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát và theo dõi từ xa.
MrBeast, YouTuber sở hữu 300 triệu người theo dõi, chính thức bước vào lĩnh vực fintech với dự án Beast Financial, khiến cả ngành tài chính Mỹ phải chú ý.
Với hơn 3.000 tỷ USD đang và sắp được đầu tư vào AI, giới chuyên gia lo ngại bong bóng công nghệ mới có thể vượt xa cả dot-com và trở thành rủi ro toàn cầu.
Nữ cosplayer nổi tiếng Malaysia khiến dân mạng choáng ngợp khi giữ được nhan sắc và vóc dáng trẻ trung khó tin ở tuổi 47.
Ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông là xu hướng tất yếu, nhưng cần lộ trình phù hợp để không ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ nhỏ.
Jack Ma và Trương Nhất Minh đồng loạt tái xuất, báo hiệu cuộc cạnh tranh mới của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong kỷ nguyên AI.
CEO Apple Tim Cook khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại triển lãm Labubu ở Thượng Hải, phát biểu “Tôi yêu Labubu” và nhận món quà đặc biệt.
Cisnegro, nữ coser Việt trẻ tuổi đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới “đốt mắt”, chỉ cần một góc zoom cận cũng đủ khiến game thủ “gục ngã”.
ASUS mang đến Vivobook S và Gaming V16, hai lựa chọn “nhẹ gánh” deadline và đồ án cho sinh viên.
Một công ty Mỹ vừa ra mắt “siêu gỗ” có thể thay đổi toàn bộ ngành xây dựng và mở ra kỷ nguyên vật liệu xanh mới.
Apple giới thiệu iPad Pro M5 với chip AI mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhất lịch sử iPad và màn hình Ultra Retina XDR tuyệt đẹp.
Từng giàu lên nhờ dầu mỏ, UAE nay chuyển hướng sang “mỏ vàng” trí tuệ nhân tạo, đầu tư hàng tỷ USD để trở thành trung tâm AI mới của thế giới.
LG ra mắt hai thiết bị chăm sóc không khí mới gồm PuriCare AeroSpeaker và Dual Inverter Mojave, kết hợp thiết kế tinh tế và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Vivo X200 FE đang khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi mang cấu hình mạnh, pin “trâu” 6.500mAh và giá chỉ hơn 16 triệu đồng.
Sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, nữ trọng tài Esports Mercury Nguyen tái xuất với bộ ảnh gợi cảm, khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa.
Huazai New Cyber không chỉ là loa Bluetooth mà là một “case PC mini” phát nhạc, hiển thị hệ thống và chiếu sáng RGB.
Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.
Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI gây sốt khi đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, vượt qua kỷ lục của ChatGPT dù vẫn đang ở chế độ mời dùng thử.
Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.
Bên ngoài trông giống hệt nhau, nhưng khi soi bằng tia X, cáp USB-C giá rẻ và cáp Thunderbolt 4 của Apple lại khác biệt đến không ngờ.