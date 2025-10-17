Hà Nội

Số hóa

iPhone 16 Pro Max cũng bị bẻ khóa iCloud, “thành trì Apple” sụp đổ

iRemove Tools tiếp tục khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng khi vượt qua lớp bảo mật iCloud từng là bất khả xâm phạm, mở khóa gần như mọi đời iPhone và iPad.

Công cụ iRemove Tools đang gây chấn động khi có thể bypass lớp bảo mật iCloud trên hầu hết các thiết bị Apple, kể cả iPhone 16 Pro Max chạy iOS 26 mới nhất.
Trong nhiều năm, “khóa iCloud” được xem là lá chắn thép của hệ sinh thái Apple, giúp người dùng an tâm khi bị mất cắp thiết bị.
Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, cộng đồng công nghệ đã chứng kiến điều chưa từng có: mọi iPhone từ 5s đến 16 Pro Max đều có thể bị mở khóa. (Ảnh: người dùng Tuan Anh/Facebook)
Theo trang chủ iRemove Tools, sau khi bypass, người dùng vẫn có thể dùng Wi-Fi, App Store và cài ứng dụng, nhưng không thể nghe gọi bằng SIM.(Ảnh: người dùng Tuan Anh/Facebook)
Với iPad, thiết bị gần như hoạt động hoàn chỉnh vì vốn không phụ thuộc vào chức năng nghe gọi.
Ban đầu công cụ được phát hành miễn phí, sau đó nhà phát triển đã thu phí 19 USD cho mỗi lần bypass, và nhiều dịch vụ ở Việt Nam đã nhanh chóng cung cấp gói mở khóa.
Giới kỹ thuật cho biết trước đây chỉ iPhone dùng chip A11 trở xuống mới có thể vượt iCloud, nên việc iPhone 16 bị bẻ khóa khiến cộng đồng “sốc toàn tập”.
Nếu iRemove Tools thực sự hoạt động hiệu quả, đây sẽ là hồi chuông cảnh báo lớn với Apple, khi “tường thành iCloud” có nguy cơ bị xóa sổ sau gần một thập kỷ vững chắc.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 16 Pro Max #bẻ khóa iCloud #iRemove Tools #bảo mật Apple #mở khóa iPhone #lỗ hổng bảo mật

