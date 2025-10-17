iPhone 16 Pro Max cũng bị bẻ khóa iCloud, “thành trì Apple” sụp đổ

iRemove Tools tiếp tục khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng khi vượt qua lớp bảo mật iCloud từng là bất khả xâm phạm, mở khóa gần như mọi đời iPhone và iPad.
Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến cộng đồng mạng tan chảy khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật đón tuổi mới rực rỡ, lộng lẫy như một nàng công chúa.
Ca sĩ Đoan Trang ghi lại những hình ảnh khi đến Boston. Diễn viên Quỳnh Kool khoe "giao diện" tuổi 31.
Tử vi dự đoán, từ nay đến cuối năm 2025, một số con giáp sẽ có vận may tài lộc bùng nổ, công việc thuận lợi, đầu tư sinh lời, khiến ví tiền ngày càng đầy lên.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới đang co lại và trôi dạt theo hướng Tây Bắc do tác động từ băng tan.
Chiếc Bentley Continental siêu sang trị giá khoảng 20 tỷ đồng của nam diễn viên, MC Trấn Thành vừa có vụ va chạm với chiếc Mitsubishi Outlander tại TP.HCM.
Các triều đại phong kiến Trung Hoa có gần 500 hoàng đế. Tuy nhiên, hầu hết sống không quá 40 tuổi. Một số hoàng đế băng hà sau khi lên ngôi chỉ vài ngày.
Gomphotherium là một trong những loài voi cổ đại thống trị các đồng bằng, mang đặc điểm khác lạ với ngà kép và chiếc đầu dẹt như xẻng.
Phiên bản trục cơ sở ngắn của Wey 80, được bán tại Trung Quốc với tên Wey Gaoshan 7 được nâng cấp với ngoại hình sang trọng hơn và công nghệ tự lái thông minh.
Theo thông tin rò rỉ, một trong những mẫu SUV rất được mong chờ là Toyota Land Cruiser FJ, đang rục rịch chuẩn bị lộ diện toàn cầu vào ngày 20/10 tới đây.
Dù đã là mẹ của cặp song sinh đáng yêu, DJ Thảo Bebe – bà xã ca sĩ Khắc Việt vẫn khiến mạng xã hội "nóng ran" với những hình ảnh khoe vóc dáng.
Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m75, đôi chân đẹp nuột nà cực phẩm cùng gương mặt xinh tươi, rạng ngời. Mới đây, nàng hậu tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương.
Những người EQ thấp thường vô tình mang theo những “gánh nặng cảm xúc” khiến bản thân và người khác mất hứng trong mỗi chuyến đi.
Thương hiệun ôtô Wuling của Trung Quốc đã chính thức mở bán mẫu MPV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Xingguang 730 (Starlight) với mức giá chỉ 283 triệu đồng.
Nguyễn Thị Thùy Trang - hot girl quen thuộc vừa làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với khoảnh khắc hóa thân thành nàng thỏ trắng ngọt ngào và quyến rũ.
Ở tuổi gần 40, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, thần thái sang trọng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bắt đầu triển khai xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 mới được phát triển.
Ban Bí thư quyết định điều động Thiếu tướng Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Quenlin Blackwell - 'nữ hoàng meme' với hình ảnh hài hước, lầy lội trên mạng xã hội, đã có màn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành người mẫu nội y gợi cảm.
Mùa 20/10 năm nay, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, hội anh em đang truyền tay nhau loạt mẫu hoa độc đáo để dành tặng cho chị em.
Các mỹ nhân Việt: Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư, Tú Quỳnh góp mặt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà.