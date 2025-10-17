[INFOGRAPHIC] Logitech MX Master 4, Chuột cao cấp thêm rung phản hồi

Logitech MX Master 4 ra mắt với công nghệ rung phản hồi Haptic Sense độc quyền, mang đến trải nghiệm bấm tự nhiên, giữ nguyên giá 3,39 triệu đồng.
Chiếc Bentley Continental siêu sang trị giá khoảng 20 tỷ đồng của nam diễn viên, MC Trấn Thành vừa có vụ va chạm với chiếc Mitsubishi Outlander tại TP.HCM.
iRemove Tools tiếp tục khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng khi vượt qua lớp bảo mật iCloud từng là bất khả xâm phạm, mở khóa gần như mọi đời iPhone và iPad.
John Sculley, cựu CEO Apple, cho rằng thời đại AI đã mang đến cho Apple đối thủ mạnh nhất sau hàng thập kỷ.
Tag định vị ghi điểm bởi thiết kế nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tuy nhiên vẫn tồn tại những điểm trừ “cố hữu” khiến người dùng lăn tăn trước khi xuống tiền.
Nếu Apple vẫn giữ iPod đến năm 2025, người nghe sẽ được sống lại cảm giác “Music. Only.”, nơi âm nhạc là trải nghiệm riêng tư, không bị gián đoạn.
Cisnegro, nữ coser Việt trẻ tuổi đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới “đốt mắt”, chỉ cần một góc zoom cận cũng đủ khiến game thủ “gục ngã”.
ASUS mang đến Vivobook S và Gaming V16, hai lựa chọn “nhẹ gánh” deadline và đồ án cho sinh viên.
Một công ty Mỹ vừa ra mắt “siêu gỗ” có thể thay đổi toàn bộ ngành xây dựng và mở ra kỷ nguyên vật liệu xanh mới.
Apple giới thiệu iPad Pro M5 với chip AI mạnh mẽ, thiết kế mỏng nhất lịch sử iPad và màn hình Ultra Retina XDR tuyệt đẹp.
Từng giàu lên nhờ dầu mỏ, UAE nay chuyển hướng sang “mỏ vàng” trí tuệ nhân tạo, đầu tư hàng tỷ USD để trở thành trung tâm AI mới của thế giới.
LG ra mắt hai thiết bị chăm sóc không khí mới gồm PuriCare AeroSpeaker và Dual Inverter Mojave, kết hợp thiết kế tinh tế và khả năng tiết kiệm năng lượng.
Vivo X200 FE đang khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi mang cấu hình mạnh, pin “trâu” 6.500mAh và giá chỉ hơn 16 triệu đồng.
Sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, nữ trọng tài Esports Mercury Nguyen tái xuất với bộ ảnh gợi cảm, khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa.
Huazai New Cyber không chỉ là loa Bluetooth mà là một “case PC mini” phát nhạc, hiển thị hệ thống và chiếu sáng RGB.
Việc xử lý đúng cách không chỉ giúp thiết bị hoạt động trở lại mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.
Ứng dụng tạo video Sora của OpenAI gây sốt khi đạt 1 triệu lượt tải chỉ trong 5 ngày, vượt qua kỷ lục của ChatGPT dù vẫn đang ở chế độ mời dùng thử.
Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.
Bên ngoài trông giống hệt nhau, nhưng khi soi bằng tia X, cáp USB-C giá rẻ và cáp Thunderbolt 4 của Apple lại khác biệt đến không ngờ.
OpenAI đang làm rung chuyển thị trường toàn cầu khi chỉ một tháng đã ký hàng loạt hợp đồng chip và điện toán trị giá hàng trăm tỷ USD.
Dòng vivo X300 vừa chính thức trình làng với hai phiên bản X300 và X300 Pro, mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và pin.
Baseus EnerGeek GX11 gây chú ý khi kết hợp pin dự phòng 20.000mAh, sạc nhanh 67W và điểm phát Wi-Fi 4G không cần SIM, hướng đến người dùng di chuyển nhiều.