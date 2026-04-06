Đồng Tháp: Nghi vấn nhà thầu trúng thầu khi chưa có tên trên hệ thống quốc gia?

Công ty Tuệ Minh được xã Long Khánh phê duyệt trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng vào ngày 24/03, dù đến 27/03 đơn vị này mới có tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Trong công tác quản lý đầu tư công, chỉ định thầu rút gọn là cơ chế đặc thù dành cho các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế này tại xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp đang bộc lộ những bất thường về mốc thời gian, khiến dư luận đặt nghi vấn về tính thượng tôn pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Nhà thầu 23 ngày tuổi và mâu thuẫn về mốc thời gian

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuệ Minh (MST: 1602224136) chính thức hoạt động từ ngày 01/03/2026. Chỉ sau đúng 23 ngày thành lập, doanh nghiệp này đã được "ấn định" trúng Gói thầu số 01: Thi công Nâng cấp, sửa chữa, thuộc dự án Khắc phục sạt lở bến khách ngang sông Long Khánh - Long Phú Thuận.

Cụ thể, ngày 24/03/2026, ông Lê Văn Tính - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh đã ký Quyết định số 34/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Tuệ Minh với giá 1.755.000.000 đồng.

Thế nhưng, một dữ liệu "biết nói" từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy: Tài khoản của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuệ Minh chỉ chính thức được phê duyệt trên hệ thống vào ngày 27/03/2026. Điều này có nghĩa là, tại thời điểm Chủ đầu tư ký quyết định phê duyệt trúng thầu (24/03), nhà thầu này vẫn chưa hề có tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu

Chiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, một trong những điều kiện bắt buộc để nhà thầu có tư cách hợp lệ là: "Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu".

Việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Khánh ban hành quyết định phê duyệt kết quả cho một đơn vị chưa có tên trên hệ thống (tại thời điểm phê duyệt) là hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định pháp lý nghiêm trọng. Dư luận có quyền đặt nghi vấn: Chủ đầu tư căn cứ vào đâu để xác minh tư cách hợp lệ và năng lực của doanh nghiệp khi dữ liệu pháp lý của họ chưa hề tồn tại trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 24/03?

Cần làm rõ trách nhiệm giải trình

Không chỉ bất thường về thời gian, việc một doanh nghiệp mới thành lập chưa đầy một tháng, chưa có bất kỳ lịch sử thi công nào được ghi nhận lại được chỉ định thực hiện một công trình kỹ thuật đặc thù như chống sạt lở cũng là dấu hỏi lớn. Với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 1,5%, tính hiệu quả kinh tế của gói thầu này đang trở nên mờ nhạt trước những nghi vấn về quy trình lựa chọn nhà thầu "ngược".

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Tính khẩn cấp của gói thầu sạt lở không thể là 'lá chắn' cho những sai phạm về tư cách hợp lệ. Việc phê duyệt kết quả trước khi nhà thầu có tên trên hệ thống là lỗ hổng pháp lý mà Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan thanh tra."

Để bảo vệ tính nghiêm minh của Luật Đấu thầu và đảm bảo chất lượng các công trình phục vụ dân sinh, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cần sớm vào cuộc kiểm tra quy trình tại gói thầu này.