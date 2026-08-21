Đồng Nai: Minh Minh Đạt trúng gói thầu đường đập Vàm Hô tiết kiệm gần 13%

Mới đây, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tà Lài (TP Đồng Nai) - Nguyễn Chí Phong đã ký Quyết định số 154/QĐ-TTDVTH ngày 15/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường đập Vàm Hô.

Gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo mã E-TBMT IB2600390899 - 00, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 3.924.608.121 đồng. Nguồn vốn thực hiện kết hợp giữa ngân sách xã và nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân địa phương (hiến đất, vật thể kiến trúc, cây trồng và hoa màu trên đất).

Tại thời điểm đóng mở thầu ngày 12/08/2026, Công ty TNHH Minh Minh Đạt nộp E-HSDT với giá dự thầu 3.483.379.120 đồng. Kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê (Báo cáo đánh giá số 57/BC-HMK ngày 12/08/2026 do Tổ trưởng Nguyễn Hữu Tài lập) và thẩm định của Công ty TNHH Hoàng Đăng Lâm Đồng (Báo cáo số 50/BCTĐ-HĐLĐ ngày 14/08/2026) xác định hồ sơ của nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm.

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH Minh Minh Đạt đã chủ động đưa ra mức giá chào thầu tiết kiệm 441.229.001 đồng (tương đương xấp xỉ 11,24%) so với giá gói thầu. Tại Biên bản thương thảo hợp đồng số 01/BBTT ngày 15/08/2026, hai bên tiếp tục thống nhất giá thực hiện hợp đồng trọn gói giảm xuống còn 3.416.520.794 đồng. Tính theo giá thương thảo thực tế, tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách đạt 508.087.327 đồng, tương ứng 12,95%. Thời gian thực hiện hợp đồng được cam kết trong 90 ngày.

Quyết định số 154/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Minh Minh Đạt (mã số thuế 3600770366) có trụ sở tại xã Tân Phú, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2011, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp quy mô nhỏ.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 1 gói, 2 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 355.999.095.010 đồng.

Nhà thầu đã tham gia dự thầu với một số bên mời thầu và chủ đầu tư như: Ban Quản lý dự án khu vực 11, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 19 gói thầu và trúng khoảng 17 gói với tổng giá trị xấp xỉ 239.348.027.000 đồng.

Đánh giá về kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án Đường đập Vàm Hô, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, việc chào hàng cạnh tranh qua mạng rộng rãi đã bảo đảm tính công khai thông tin gói thầu. Việc nhà thầu đưa ra giá dự thầu giảm sâu trên 11% và tiếp tục thương thảo giảm giá xuống xấp xỉ 12,95% là tín hiệu tích cực. Điều này thể hiện trách nhiệm đồng hành của doanh nghiệp đối với dự án hạ tầng dân sinh, đặc biệt khi dự án có sự đóng góp nguồn lực xã hội hóa của bà con nhân dân xã Tà Lài.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, việc chủ đầu tư và nhà thầu chủ động thương thảo giảm giá sâu ngay từ bước hoàn thiện hợp đồng đã thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và hướng dẫn tại Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công.