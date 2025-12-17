Đồng Tháp: Công ty Xuân Bình trúng gói thầu hơn 41 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách tiền tỷ

Trúng gói thầu thi công hạ tầng cửa khẩu Mộc Rá với giá hơn 41 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 6 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuân Bình tiếp tục ghi dấu ấn tại thị trường xây lắp tỉnh Đồng Tháp trong năm 2025.

Theo thông tin công khai đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 01/12/2025, ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 165/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18 (ĐC): Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống chiếu sáng công cộng thuộc cửa khẩu Mộc Rá (bao gồm chi phí dự phòng 5%). Gói thầu này thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3).

Quyết định số 165/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 18. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xuân Bình. Giá trúng thầu là 41.437.375.265 đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 300 ngày.

Tiết kiệm hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách

Dữ liệu từ Quyết định phê duyệt số 165/QĐ-BQL cho thấy, giá gói thầu được duyệt (bao gồm VAT 8%) là 47.474.491.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu của Công ty TNHH Xuân Bình thấp hơn khoảng 6.037.115.735 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 12,7%.

Đây là một tỷ lệ tiết kiệm khá ấn tượng trong bối cảnh đấu thầu xây lắp hiện nay, khi nhiều gói thầu thường chỉ có mức tiết kiệm "nhỏ giọt" dưới 1%. Việc giảm giá sâu thể hiện sự cạnh tranh về giá của nhà thầu, góp phần tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, mức giảm giá trên 10% cũng đặt ra yêu cầu cao đối với chủ đầu tư và đơn vị giám sát trong việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư, biện pháp thi công để đảm bảo nhà thầu không "cắt xén" công đoạn nhằm bù đắp chi phí.

Theo Quyết định số 112/QĐ-BQL ngày 08/10/2025 phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Trước đó, tại Quyết định số 709/QĐ-UBND-HC ngày 02/06/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 18 được xác định sử dụng nguồn vốn đầu tư công (ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung do tỉnh quản lý).

Dấu ấn của Xuân Bình tại Đồng Tháp

Theo dữ liệu năng lực hoạt động, Công ty TNHH Xuân Bình có địa chỉ trụ sở tại số 582, đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hùng Thanh. Công ty được thành lập từ năm 2005, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty TNHH Xuân Bình đã tham gia khoảng 90 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 48 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng hơn 687 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp này là tỉnh Đồng Tháp với 76 gói thầu đã tham gia.

Năm 2025, bên cạnh gói thầu số 18 nêu trên, Công ty TNHH Xuân Bình cũng ghi nhận kết quả trúng thầu tại một số dự án khác trên địa bàn. Cụ thể, ngày 20/03/2025, doanh nghiệp này trúng Gói thầu số 6: Hệ thống giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng công cộng và cây xanh do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh mời thầu, với giá trúng hơn 52,4 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 02/2025, đơn vị này cũng trúng gói thầu xây dựng nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật tại huyện Cao Lãnh với giá trị hơn 18,7 tỷ đồng.

Mối quan hệ với các Ban Quản lý dự án

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Xuân Bình có tần suất trúng thầu cao tại một số bên mời thầu quen thuộc.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp, nhà thầu này đã tham gia 19 gói thầu và trúng tới 12 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 323 tỷ đồng. Tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, doanh nghiệp tham gia 18 gói và trúng 6 gói. Đáng chú ý, tại Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh, Công ty TNHH Xuân Bình tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói (tỷ lệ 100%).

Việc trúng thầu liên tiếp các gói thầu lớn cho thấy năng lực của Công ty TNHH Xuân Bình đã được các chủ đầu tư tại Đồng Tháp ghi nhận. Tuy nhiên, việc đảm bảo tiến độ và chất lượng khi triển khai cùng lúc nhiều dự án, đặc biệt với các gói thầu có tỷ lệ giảm giá sâu như tại Cửa khẩu Mộc Rá, sẽ là thách thức không nhỏ mà nhà thầu này cần chứng minh bằng thực tế thi công trên công trường.

