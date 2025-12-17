Hà Nội

Bạn đọc

Cấp nước Thủ Đức chỉ định gói thầu 1,7 tỷ cho Xây dựng Nam Khang

Ngày 8/12, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã chỉ định thầu cho Xây dựng Nam Khang trúng gói thầu cung cấp vật tư với giá 1,7 tỷ đồng, tiết kiệm 6,99%.

Lam Thy

Gói thầu trên thuộc dự án sửa chữa tuyến ống cấp nước đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành nằm trong phạm vi công trình Cải tạo hê thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư). Dự án do Công ty CP Cấp nước Thủ Đức làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,97 tỷ đồng thực hiện tại phường Linh Xuân, TP HCM.

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu: Cải tạo và xây mới tuyến ống cấp nước đồng bộ với hệ thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức, nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án hạ tầng chính.

Ngày 8/12, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã phê duyệt Quyết định 4996, chỉ định Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang (Xây dựng Nam Khang) trúng gói thầu cung cấp vật tư và thi công tại dự án trên. Giá trúng thầu là 1,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,99% so với giá dự toán.

Xây dựng Nam Khang: “Mối quen” liên tiếp trúng thầu tại Cấp nước Thủ Đức

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM; lịch sử trúng 42/101 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 104,4 tỷ đồng (trên 21,32 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2020 đến nay, công ty đã trúng 12 gói thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (5/12 gói thầu là chỉ định thầu). Tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, công ty đã trúng 14 gói thầu từ 2021 đến nay; 5 gói tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, 4 gói tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành…

Mới nhất (12/12), Xây dựng Nam Khang được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV chỉ định thầu gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc dự án Di dời, xử lý giao cắt ống cấp 3 phối hợp với dự án cải tạo, nâng cấp đường và cụm hẻm phường 3,5 - quận Tân Bình với giá 7,46 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Xây dựng Nam Khang đã liên tiếp trúng các gói thầu:

Ngày 16/9, gói thầu thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình "Sửa chữa cải tạo đường số 10 (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến đường 11), phường Tam Bình với giá 903 triệu đồng thực hiện trong 15 ngày;

Ngày 15/9, gói thầu thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình “Nâng cấp đường số 7 (Từ Quốc Lộ 1K đến đường số 11) phường Linh Xuân” với giá 365 triệu đồng thực hiện trong 15 ngày…

Tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, Xây dựng Nam Khang được chỉ định gói thầu cung cấp vật tư phụ tùng và thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Cải tạo MLCN đường Huỳnh Tấn Phát, lề trái (đoạn từ nhà số 817 đến Gò Ô Môi) và các tuyến hẻm 382, 388, 402, 412, 434, 498 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 năm 2025” với giá 1,43 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Di dời, xử lý giao cắt và phát triển hoàn thiện mạng lưới cấp nước phối hợp cùng dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ quận Gò Vấp tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với giá trúng thầu 4,4 tỷ đồng thực hiện trong 100 ngày.

33.jpg
Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, ông Nguyễn Công Minh đã ký Quyết định Xây dựng Nam Khang trúng thầu với giá 4,85 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Trước đó, tại dự án sửa chữa ống mục Khu dân cư Bình Đức, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Xây dựng Nam Khang loại 3 đối thủ trúng thầu với giá 4,85 tỷ đồng thực hiện trong 70 ngày…

