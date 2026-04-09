Đồng Nai: Gói thầu hơn 2 tỷ tại xã Phước Sơn về tay Tân Hoàng Minh

Dù bỏ giá thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 400 triệu đồng, Công ty Đại Phú vẫn bị loại tại gói thầu đèn NLMT xã Phước Sơn do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 27/03/2026 Trưởng phòng Kinh tế xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) vừa ký ban hành Quyết định số 62/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án "Xây dựng đèn NLMT tuyến đường ĐT755B từ thôn 8 – Thống Nhất đi thôn 3 – Thống Nhất". Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh – một "ông lớn" vốn đã quá quen mặt tại các cung đường phía Nam, đồng thời để lại nhiều tiếc nuối cho các nhà thầu bỏ giá thấp nhưng yếu về năng lực hồ sơ.

Quyết định số 62/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Loại nhà thầu giá thấp vì "hổng" kỹ thuật

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận ngày 27/02/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 01 có giá dự toán 2.241.187.658 đồng. Hai nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Công nghiệp Đại Phú và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh.

Ngay từ khi mở thầu, nhà thầu Đại Phú đã gây chú ý khi đưa ra mức giá dự thầu "siêu tiết kiệm" là 1.836.139.682 đồng. So với giá gói thầu, mức giá này thấp hơn khoảng 400 triệu đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá gần 18%. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh đưa ra mức giá 2.200.000.000 đồng, chỉ giảm khoảng 1,84% so với giá dự toán.

Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá thấp chưa bao giờ là tấm thẻ bài đảm bảo cho chiến thắng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn An HCM thực hiện, nhà thầu Đại Phú đã bị loại ngay từ bước đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, hồ sơ của đơn vị này không chứng minh được khả năng cung cấp các vật tư chủ yếu phục vụ công trình như cát, đá, xi măng. Nghiêm trọng hơn, kế hoạch huy động nhân sự của nhà thầu này bị đánh giá là không phù hợp với tiến độ thi công khẩn trương (40 ngày) của dự án.

Việc loại bỏ nhà thầu giá thấp nhất để lựa chọn nhà thầu có giá cao hơn nhưng đảm bảo năng lực là một quyết định đầy sức nặng của Chủ đầu tư – Phòng Kinh tế xã Phước Sơn, nhằm đảm bảo chất lượng cho một công trình có tính đặc thù về an toàn giao thông và chiếu sáng công cộng.

Chân dung nhà thầu Tân Hoàng Minh:

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Tân Hoàng Minh (MSDN: vn3800501667) có trụ sở tại số 9/06 Hẻm Số 9, Đường Số 9, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2009, hiện do ông Phan Huy Bình làm đại diện pháp luật. Với thâm niên 17 năm trong ngành xây lắp, Tân Hoàng Minh đã xây dựng được một hệ sinh thái năng lực vững chắc.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến quý I/2026, Tân Hoàng Minh đã tham gia tổng cộng 69 gói thầu, trong đó trúng tới 45 gói, trượt 14 gói và một số gói vẫn đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng: 270.450.812.339 đồng. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là tại thị trường Đồng Nai (33 gói) và Bình Phước (42 gói).

Chỉ riêng trong giai đoạn 2025 - 2026, Tân Hoàng Minh đã khẳng định sức mạnh thông qua hàng loạt gói thầu hạ tầng quan trọng:

Tháng 04/2025: Ban Quản lý Dự án Khu vực Phú Riềng, nhà thầu này liên tiếp trúng 02 gói thầu lớn: Gói thầu: Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân - Tân Hưng, Hớn Quản kết nối với ĐT758, trị giá 20.393.208.000 đồng; Gói thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Thôn 6 từ trung tâm xã Long Tân kết nối với đường liên huyện Phú Riềng – Hớn Quản, trị giá 16.427.155.000 đồng.

Tháng 09/2025: đã trúng 2 gói tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thuỷ lợi Miền Nam: Gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đức Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680 ÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885, trị giá 1.320.000.000 đồng; Gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn mặt đường bờ kênh chính Đức Hòa: Bờ hữu K0+900÷K1+535, K5+105÷ K6+000; Bờ tả K2+390÷K3+800, trị giá 1.352.632.000 đồng.

đã trúng 2 gói tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thuỷ lợi Miền Nam: Gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn kênh Đức Hòa: bờ hữu K0+612÷K0+630, K7+500÷K7+515; bờ tả K1+680 ÷K1+731, đáy kênh đoạn K7+500÷K7+580; sửa chữa hạ lưu cống lấy nước N26-14 tại K7+964 và sửa chữa cống xả đáy K11+885, trị giá 1.320.000.000 đồng; Gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn mặt đường bờ kênh chính Đức Hòa: Bờ hữu K0+900÷K1+535, K5+105÷ K6+000; Bờ tả K2+390÷K3+800, trị giá 1.352.632.000 đồng. Tháng 03/2026: Trúng gói thầu xây dựng tại xã Phước Sơn (2.200.000.000 đồng).

Mật độ trúng thầu dày tại các địa phương lân cận cho thấy Tân Hoàng Minh có sự am hiểu sâu sắc về địa hình, nguồn cung vật liệu và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của khu vực Đông Nam Bộ. Đây chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp doanh nghiệp này vượt qua những đối thủ "phá giá" nhưng thiếu sự chỉn chu trong hồ sơ dự thầu.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Dù kết quả lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, song dư luận và các chuyên gia đấu thầu vẫn không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự tại gói thầu này. Việc chỉ có 02 nhà thầu tham dự, và đối thủ của Tân Hoàng Minh lại bị loại bởi những lỗi hồ sơ được đánh giá là "khá cơ bản" đối với một đơn vị tham gia xây lắp chuyên nghiệp, đã tạo ra một kịch bản đấu thầu có phần dễ đoán.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là các quy định mới nhất tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc loại nhà thầu giá thấp phải dựa trên những tiêu chí kỹ thuật minh bạch và có bằng chứng xác thực. Chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu đảm bảo nhất, nhưng cũng cần chịu trách nhiệm giải trình về việc liệu hồ sơ mời thầu có tạo ra rào cản kỹ thuật hay không."

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Tỉnh và Xã) theo quy định mới từ 01/7/2025, vai trò của chính quyền cấp xã (như xã Phước Sơn) trong việc quản lý ngân sách và lựa chọn nhà thầu càng trở nên quan trọng. Việc giao cho Phòng Kinh tế xã Phước Sơn làm chủ đầu tư đòi hỏi năng lực giám sát và đánh giá thầu phải cực kỳ chuẩn xác để tránh lãng phí ngân sách khi lựa chọn các nhà thầu có mức giảm giá thấp.

Áp lực tiến độ 40 ngày và cam kết chất lượng

Tuyến đường ĐT755B là trục giao thông quan trọng nối các thôn tại xã Phước Sơn. Việc xây dựng hệ thống đèn năng lượng mặt trời (NLMT) không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông mà còn thúc đẩy an ninh trật tự tại địa phương.

Với thời gian thực hiện hợp đồng chỉ vỏn vẹn 40 ngày, Tân Hoàng Minh sẽ phải huy động tối đa nguồn lực như đã cam kết trong E-HSDT. Đối với loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu sẽ phải tự chịu mọi rủi ro về giá vật liệu biến động. Đây là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định bản lĩnh của một đơn vị đã trúng thầu hàng trăm tỷ đồng.

Người dân xã Phước Sơn đang kỳ vọng vào một công trình chất lượng, xứng đáng với số tiền ngân sách 2,2 tỷ đồng đã chi trả. Sự minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu chỉ có thể được chứng minh qua độ bền của những cột đèn NLMT trên tuyến ĐT755B trong tương lai.