Đồng Nai: Cty Cảnh Phát trúng gói thầu làm đường nội đồng

2 nhà thầu cạnh tranh

Dự án nhánh 2 đường nội đồng Đồi 2, tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai được ông Mai Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 9/4/2024, với tổng mức đầu tư hơn 6,819 tỷ đồng.

Đến ngày 21/4/2025, đơn vị này có Quyết định số 1489/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nhánh 2 đường nội đồng Đồi 2; địa điểm: xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; với 5 gói thầu, tổng giá trị 5,012 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 5/5/2025, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 1 ký Quyết định số E2500184895_2505050732 phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01 (Thi công): Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên. Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu trên tại Quyết định số KQ2500184895_2505151552 ngày 15/5/2025.

Quyết định số KQ2500184895_2505151552. Nguồn MSC.

Kết quả, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát (Công ty Cảnh Phát) là đơn vị trúng thầu, với giá trúng 4,620 tỷ đồng – thấp hơn gần 52 triệu đồng so với giá dự toán là 4,672 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 12/5/2025 cho thấy, gói thầu thu hút 2 nhà thầu nộp hồ sơ gồm: Cảnh Phát và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại An Nam. Tuy nhiên, nhà thầu An Nam bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, dù đã thực hiện việc làm rõ E-HSDT, thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công như quy định.

Theo UBND huyện Thống Nhất, dự án được thực hiện nhằm nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên tuyến, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hoàn hóa của người dân. Đồng thời, góp phần cải thiện môi trường sống, an ninh trật tự, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Thường xuyên trúng thầu tại huyện Thống Nhất

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát được thành lập vào tháng 9/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Bình.

Nhà thầu chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2016. Tính đến ngày 19/5/2025, Công ty Cảnh Phát đã tham gia tổng cộng 37 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 6 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 90,481 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 70,268 tỷ đồng, còn lại là 20,212 tỷ đồng thuộc các gói thầu trúng theo hình thức liên danh (tính theo tổng giá trị của cả liên danh).

Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trên địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và là nhà thầu quen thuộc tại các dự án do nhiều đơn vị trên địa bàn huyện làm chủ đầu tư. Cụ thể, Công ty Cảnh Phát thường xuyên trúng thầu tại các xã: Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Hưng Lộc, Quang Trung, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thống Nhất, các gói thầu này do Công ty TNHH Thương mại Thiết kế Xây dựng Hoàng Phát làm bên mời thầu, với tổng giá trị trúng đạt khoảng 41,574 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà thầu cũng tham gia và trúng nhiều gói thầu tại các xã Gia Kiệm, Bàu Hàm 2, Xuân Thiện, Quang Trung và thị trấn Dầu Giây – nơi Công ty TNHH Xây dựng Huyền Quang Thịnh đảm nhận vai trò mời thầu, với tổng giá trị các gói trúng thầu 24,513 tỷ đồng.

Nhà thầu chủ yếu tham dự và trúng thầu tại huyện Thống Nhất. Ảnh IT.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi dấu với 2/2 gói thầu trúng tại Ban QLDA huyện Thống Nhất, nơi Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Bảo Ngọc Phát đảm nhận bên mời thầu, với tổng giá trị đạt 6,987 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 4/2025, Công ty Cảnh Phát liên tiếp trúng 4 gói thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thống Nhất, UBND xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, xã Gia Tân 2. Các gói thầu này đều do Công ty Hoàng Phát đứng tên mời thầu, với tổng giá trị khoảng 20,236 tỷ đồng.