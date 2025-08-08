Đồng Nai: Ai sẽ thắng gói thầu làm đường hơn 5 tỷ tại Lộc Hưng?

Dự án nâng cấp đường 6 tỷ đồng tại xã Lộc Hưng (Đồng Nai) đang trong giai đoạn xét thầu. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước là ứng viên duy nhất.

Dự án "Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba Giáng Hương đi ấp 6 Lộc Hưng" tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai đang là tâm điểm chú ý của giới xây lắp. Với mục tiêu nâng cấp hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, dự án có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, được UBND xã Lộc Hưng phê duyệt vào ngày 27/06/2025.

Công ty Nam Phước là ứng viên duy nhất:

Gói thầu "Xây lắp" (Mã TBMT: IB2500324742) là một phần quan trọng của dự án này, với giá gói thầu là 5,255 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian thực hiện dự kiến là 150 ngày. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND xã Lộc Hưng phê duyệt ngày 27/06/2025, và E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành vào ngày 21/07/2025.

Ngày 02/08/2025, biên bản mở thầu được công bố chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước (giá dự thầu 4,992 tỷ đồng)

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước (MST: 3801128568), thành lập ngày 25/07/2016, hoạt động trong cả lĩnh vực xây lắp và tư vấn do ông Nguyễn Hữu Hiệp là người đại diện pháp luật.

Qua tìm hiểu của Pv từ năm 2018 đến nay Công ty đã tham gia tổng cộng 66 gói thầu, trong đó trúng 54 gói, trượt 5 gói và 7 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu cao thể hiện kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 134,629 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 74,647 tỷ đồng, và với vai trò liên danh là gần 59,982 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97.9%, cho thấy khả năng định giá và tối ưu chi phí hiệu quả.

Phạm vi hoạt động rộng: Công ty đã tham gia đấu thầu tại nhiều tỉnh/thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau và Đồng Nai.

Trong tháng 3/2025 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước đã trúng 3 gói xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn do UBND xã Thới Tam Thôn và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Đông 9BIS (đoạn từ đường Đặng Thúc Vịnh đến đường Thới Tam Thôn 10) trị giá 802.000.000 đồng do UBND xã Thới Tam Thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng mảng xanh kết hợp dụng cụ thể dục thể thao tại Trường tiểu học Trần Văn Mười cũ (cạnh Ban nhân dân ấp Xuân Thới Đông 1) trị giá 595.631.093 đồng do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mảng xanh trước trụ sở UBND xã Xuân Thới Đông, trị giá 244.152.219 đồng do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 90 ngày.