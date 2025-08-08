Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đồng Nai: Ai sẽ thắng gói thầu làm đường hơn 5 tỷ tại Lộc Hưng?

Dự án nâng cấp đường 6 tỷ đồng tại xã Lộc Hưng (Đồng Nai) đang trong giai đoạn xét thầu. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước là ứng viên duy nhất.

Mai Hạ

Dự án "Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba Giáng Hương đi ấp 6 Lộc Hưng" tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai đang là tâm điểm chú ý của giới xây lắp. Với mục tiêu nâng cấp hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, dự án có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng, được UBND xã Lộc Hưng phê duyệt vào ngày 27/06/2025.

Công ty Nam Phước là ứng viên duy nhất:

Gói thầu "Xây lắp" (Mã TBMT: IB2500324742) là một phần quan trọng của dự án này, với giá gói thầu là 5,255 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian thực hiện dự kiến là 150 ngày. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND xã Lộc Hưng phê duyệt ngày 27/06/2025, và E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành vào ngày 21/07/2025.

Ngày 02/08/2025, biên bản mở thầu được công bố chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước (giá dự thầu 4,992 tỷ đồng)

bb-4751.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước:

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước (MST: 3801128568), thành lập ngày 25/07/2016, hoạt động trong cả lĩnh vực xây lắp và tư vấn do ông Nguyễn Hữu Hiệp là người đại diện pháp luật.

Qua tìm hiểu của Pv từ năm 2018 đến nay Công ty đã tham gia tổng cộng 66 gói thầu, trong đó trúng 54 gói, trượt 5 gói và 7 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu cao thể hiện kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 134,629 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 74,647 tỷ đồng, và với vai trò liên danh là gần 59,982 tỷ đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 97.9%, cho thấy khả năng định giá và tối ưu chi phí hiệu quả.

Phạm vi hoạt động rộng: Công ty đã tham gia đấu thầu tại nhiều tỉnh/thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau và Đồng Nai.

Trong tháng 3/2025 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Phước đã trúng 3 gói xây lắp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn do UBND xã Thới Tam Thôn và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Đông 9BIS (đoạn từ đường Đặng Thúc Vịnh đến đường Thới Tam Thôn 10) trị giá 802.000.000 đồng do UBND xã Thới Tam Thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng mảng xanh kết hợp dụng cụ thể dục thể thao tại Trường tiểu học Trần Văn Mười cũ (cạnh Ban nhân dân ấp Xuân Thới Đông 1) trị giá 595.631.093 đồng do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng mảng xanh trước trụ sở UBND xã Xuân Thới Đông, trị giá 244.152.219 đồng do Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Đông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 90 ngày.

#đầu tư xây dựng Đồng Nai #gói thầu xây lắp đường bộ #Công ty Nam Phước #xây dựng mở rộng đường xã Lộc Hưng #UBND xã Lộc Hưng

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu tại Trường CĐ Long An: Loại nhà thầu giá thấp, vì sao?

Tại gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng ở Trường Cao đẳng Long An, nhà thầu bỏ giá thấp hơn gần 163 triệu đồng đã bị loại một cách khó tin, hé lộ hàng loạt vấn đề...

Một gói thầu sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất tưởng chừng bình thường tại Trường Cao đẳng Long An (Chủ đầu tư) lại trở thành tâm điểm chú ý khi nhà thầu bỏ giá thấp hơn đáng kể bị loại, còn phần thắng thuộc về một nhà thầu "quen mặt" là Công ty CP Xây dựng Công trình Nhâm Đức Hưng.

Giá thấp hơn gần 163 triệu đồng vẫn trượt thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 3,38 tỷ tại Vietsovpetro: Sơn Hà Vũng Tàu giảm giá 11,5% vẫn chưa có giá thấp nhất

Trong một cuộc đua "tam mã" tại gói thầu sửa chữa lớn do Vietsovpetro mời thầu, CTCP Sơn Hà Vũng Tàu dù đã áp dụng giảm giá nhưng vẫn phải đối mặt với mức giá cạnh tranh hơn từ các đối thủ khác, cho thấy sự gay gắt của thị trường xây lắp tại Vũng Tàu.

Một minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh của thị trường là diễn biến tại gói thầu “Sửa chữa lan can, thay gạch nền hành lang... - Tiểu khu 2” (Mã TBMT: IB2500235130), do Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro mời thầu.

Gói thầu có giá trị 3.380.084.549 VND và đã thu hút 3 nhà thầu tham gia sau khi mở thầu vào ngày 26/6/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu Sawaco: Vì sao Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Hải An bị loại?

Việc Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Hải An trượt gói thầu của Sawaco chỉ vì thiếu cam kết trong thư bảo lãnh, cho thấy sự nghiêm ngặt của Luật Đấu thầu 2023.

Trong cuộc đấu thầu ở Sawaco cho gói thầu cấp nước trị giá hơn 6,6 tỷ đồng, một trong những nhà thầu tham gia là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Hải An (MST: 0311845546; địa chỉ: Phường Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật: ông Lê Văn Tùng) đã bất ngờ bị loại.

Lỗi "chí mạng" trong hồ sơ của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Hải An

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 46 tỷ tại BV Quân Dân y Bạc Liêu: Y khoa 3P 'một mình một ngựa' về đích?

Gói thầu 46 tỷ tại BV Quân Dân y Bạc Liêu: Y khoa 3P 'một mình một ngựa' về đích?

Sau khi Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê máy chụp cộng hưởng từ trị giá hơn 46 tỷ đồng, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi khi chỉ duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,18%.