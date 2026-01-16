Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty An Dương Phát: Sức khỏe tài chính và năng lực đấu thầu đáng nể [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thắng thầu cao, Công ty TNHH An Dương Phát đang chứng minh vị thế của một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Hải Anh

Việc Công ty TNHH An Dương Phát vượt qua nhiều đối thủ để giành gói thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh không phải là điều bất ngờ khi nhìn vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Theo dữ liệu tổng hợp, nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 52 gói với tổng giá trị hơn 328 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 60% là một con số minh chứng cho năng lực thực thi và sự chuẩn bị hồ sơ bài bản. Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của đơn vị này với 06 gói thầu tham gia, đạt tỷ lệ trúng 50%. Ngoài gói thầu số 12 tại Hàm Thuận Bắc, Công ty TNHH An Dương Phát còn khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn như gói thầu số 07 xây lắp toàn bộ công trình (trị giá hơn 38 tỷ đồng) hay các gói thầu y tế trọng điểm tại Bình Thuận.

screen-shot-2026-01-16-at-145947.png

Đáng chú ý, nhà thầu này luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các chủ đầu tư như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh (trúng 9/13 gói) hay Ban Quản lý Dự án huyện Tuy Phong (trúng 12/19 gói). Việc trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc nhóm chủ đầu tư nhất định, nếu đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm tốt như tại gói thầu số 12, là dấu hiệu tích cực cho thấy sự tin tưởng về năng lực và hiệu quả kinh tế mà nhà thầu mang lại.

Với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bằng, Công ty TNHH An Dương Phát đã xây dựng được một hệ thống máy móc và đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của Luật Đấu thầu 2023. Sự ổn định trong kinh doanh giúp đơn vị này luôn duy trì được trạng thái nộp phí đấu thầu đầy đủ và hồ sơ năng lực sạch, không có lịch sử bị xử phạt vi phạm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Góc nhìn chuyên gia: Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình trong đấu thầu qua mạng.

#Năng lực đấu thầu Công ty An Dương Phát #Thành tích trúng thầu và tỷ lệ thành công #Chiến lược cạnh tranh và hợp tác nhà thầu #Dự án xây lắp và lĩnh vực y tế #Tuân thủ pháp luật đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Hàm Thuận Bắc: Tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh [Kỳ 1]

Thông qua đấu thầu qua mạng minh bạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc đã lựa chọn được nhà thầu năng lực, giúp tiết kiệm hơn 17% ngân sách nhà nước.

Công tác đấu thầu tại dự án "Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc" đang nhận được sự quan tâm nhờ tính minh bạch và hiệu quả kinh tế rõ nét. Đặc biệt, tại gói thầu số 12: Sửa chữa khối phòng học, khối phòng chức năng và phòng bộ môn, chủ đầu tư đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu thẩm định và lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 218/QĐ-BQLDA ngày 25/12/2025 do Giám đốc Lê Minh Tiến ký, Công ty TNHH An Dương Phát đã trúng thầu với giá 9.719.039.205 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 11.780.819.353 đồng, con số này giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 17,5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao trong lĩnh vực xây lắp, thể hiện sự cạnh tranh thực chất của thị trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

An Giang: Hiệu quả thực sự sau gói thầu sạt lở tiết kiệm gần 9% [Kỳ 5]

Với mức tiết kiệm ngân sách gần 453 triệu đồng tại gói thầu rạch Bình Ghi, dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào chất lượng thực thi của Công ty Xây dựng TMD trong 120 ngày thi công.

Việc lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 09 thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi (xã Khánh Bình) đã khép lại với chiến thắng của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Tuy nhiên, đằng sau con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng, những vấn đề về thực thi kỹ thuật và sự bền vững của công trình phòng chống thiên tai vẫn là tâm điểm thu hút sự giám sát của dư luận.

Con số tiết kiệm lý tưởng cho ngân sách

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.

"Cú hat-trick" chỉ định thầu và lịch sử trúng thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong quý 4/2025, Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) đã được lựa chọn thực hiện 3 gói thầu cung cấp vôi bột cho Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Sawaco. Cụ thể:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới