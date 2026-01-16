Công ty An Dương Phát: Sức khỏe tài chính và năng lực đấu thầu đáng nể [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thắng thầu cao, Công ty TNHH An Dương Phát đang chứng minh vị thế của một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Việc Công ty TNHH An Dương Phát vượt qua nhiều đối thủ để giành gói thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh không phải là điều bất ngờ khi nhìn vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Theo dữ liệu tổng hợp, nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 52 gói với tổng giá trị hơn 328 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 60% là một con số minh chứng cho năng lực thực thi và sự chuẩn bị hồ sơ bài bản. Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của đơn vị này với 06 gói thầu tham gia, đạt tỷ lệ trúng 50%. Ngoài gói thầu số 12 tại Hàm Thuận Bắc, Công ty TNHH An Dương Phát còn khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn như gói thầu số 07 xây lắp toàn bộ công trình (trị giá hơn 38 tỷ đồng) hay các gói thầu y tế trọng điểm tại Bình Thuận.

Đáng chú ý, nhà thầu này luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các chủ đầu tư như Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh (trúng 9/13 gói) hay Ban Quản lý Dự án huyện Tuy Phong (trúng 12/19 gói). Việc trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc nhóm chủ đầu tư nhất định, nếu đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm tốt như tại gói thầu số 12, là dấu hiệu tích cực cho thấy sự tin tưởng về năng lực và hiệu quả kinh tế mà nhà thầu mang lại.

Với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bằng, Công ty TNHH An Dương Phát đã xây dựng được một hệ thống máy móc và đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của Luật Đấu thầu 2023. Sự ổn định trong kinh doanh giúp đơn vị này luôn duy trì được trạng thái nộp phí đấu thầu đầy đủ và hồ sơ năng lực sạch, không có lịch sử bị xử phạt vi phạm.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

