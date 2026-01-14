Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu tại xã Dầu Tiếng: Cần nâng cao trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc xuất hiện các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán đang đặt ra yêu cầu bức thiết về tính cạnh tranh và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng các gói thầu mua sắm thiết bị tại một số đơn vị địa phương như xã Dầu Tiếng có tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,2% đang làm giảm đi ý nghĩa thực sự của việc đấu thầu cạnh tranh. Theo các chuyên gia, đấu thầu rộng rãi qua mạng được thiết kế để tìm kiếm nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho ngân sách, nhưng kết quả thực tế đôi khi lại đi ngược lại mục tiêu này.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (ĐLS TP HCM) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá không vi phạm luật nếu quy trình đúng quy định, nhưng chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc xây dựng giá dự toán và các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để chứng minh không có sự ưu ái."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh, hiệu quả của một cuộc thầu phải được đánh giá qua tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Khi con số tiết kiệm chỉ ở mức 0,2% như tại gói thầu của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, cần phải xem xét lại khâu khảo sát giá thị trường khi lập dự toán. Nếu giá dự toán được xây dựng quá sát với giá thực tế của một hãng sản xuất hoặc một nhà cung cấp cụ thể, vô hình trung sẽ triệt tiêu động lực giảm giá của nhà thầu.

Ngoài ra, Luật sư Võ Quang Vinh (ĐLS Vĩnh Long) lưu ý rằng theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mẫu hồ sơ mời thầu đã được chuẩn hóa rất cao nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại tình trạng "cài cắm" các yêu cầu về chứng chỉ hoặc thông số kỹ thuật đặc thù mà chỉ một vài đơn vị có thể đáp ứng. Điều này dẫn đến hiện tượng "một mình một chợ", gây thiệt hại gián tiếp cho công quỹ thông qua việc mua sắm không được hưởng mức giá cạnh tranh nhất.

Từ câu chuyện tại xã Dầu Tiếng và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác hậu kiểm đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường để đảm bảo kỷ luật ngân sách được thực thi nghiêm minh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Khang Bảo Vy #xã Dầu Tiếng #quản lý nhà nước #hiệu quả kinh tế #Luật Đấu thầu 2023 #tỷ lệ tiết kiệm thấp

Bài liên quan

Bạn đọc

Chân dung Công ty Khang Bảo Vy: 'Kỷ lục' trúng thầu sát giá [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên đến gần 85% và tổng giá trị đạt hơn 89 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang cho thấy một "sức khỏe" đấu thầu đáng nể nhưng đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn cho ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy (MSDN: 3701969736) không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực cung cấp thiết bị truyền thanh và công nghệ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 111 gói thầu, trong đó ghi nhận tới 94 lần trúng thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 85%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 89 tỷ đồng. Tuy nhiên, một đặc điểm chung trong nhiều gói thầu mà Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khang Bảo Vy tham gia là tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức rất thấp, dao động dưới 1%. Quan sát thực tế cho thấy, nhà thầu này thường xuyên "một mình một chợ" tại các gói thầu cung cấp thiết bị cho các cơ quan địa phương.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu chuyển đổi số tại xã Dầu Tiếng: Tiết kiệm 0,2% cho ngân sách [Kỳ 1]

Một gói thầu mua sắm thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng tại xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa tìm được nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,2%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/12/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTVH, TT&TT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị" thuộc dự toán "Chuyển đổi số hệ thống truyền thanh trên địa bàn xã Dầu Tiếng".

qd.jpg
Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đầu tư và Phát triển BSN trúng thầu tại xã Uar: Tiết kiệm cho ngân sách 900.000 đồng [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 1,2 tỷ đồng của Phòng Kinh tế xã Uar (Gia Lai), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "siêu mỏng".

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BSN (gọi tắt là Công ty BSN) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, máy móc làm việc" tại xã Uar, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, tại gói thầu này, Công ty BSN đã thể hiện vị thế "độc tôn" khi là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và trúng thầu sát giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu có mã TBMT IB2500562408 do Phòng Kinh tế xã Uar làm chủ đầu tư, thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc xã Uar. Giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Uar là 1.268.900.000 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới