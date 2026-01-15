Hà Nội

Đắk Lắk: Cơ điện Toàn Năng trúng gói thầu điện hơn 8 tỷ sau khi đối thủ rút lui

Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối ký hợp đồng vì thiếu nhân sự, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.

Hà Linh

Ngày 26/12/2025, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk đã ký Quyết định số 8642/QĐ-ĐLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây lắp công trình" thuộc dự án Hoàn thiện và nâng cao ĐTC lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đồng Xuân năm 2026. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Toàn Năng (Công ty Cơ điện Toàn Năng) với giá 8.650.450.000 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 8642/QĐ-ĐLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây lắp công trình". Nguồn: MSC

Tuy nhiên, diễn biến tại gói thầu này ghi nhận một tình huống khá đặc biệt. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 10/12/2025, có 02 nhà thầu tham gia là Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn và Công ty Cơ điện Toàn Năng. Ban đầu, nhà thầu An Nhơn được xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2025, đơn vị này đã có công văn xin không thực hiện gói thầu với lý do nhân sự chủ chốt bị trùng lặp với nhiều gói thầu khác đang triển khai, không đảm bảo tiến độ. Sau khi đại diện chủ đầu tư đồng ý tại biên bản làm việc ngày 16/12/2025, cơ hội đã được chuyển sang cho nhà thầu xếp hạng kế tiếp là Công ty Cơ điện Toàn Năng.

Tính minh bạch và hiệu quả kinh tế dưới góc nhìn pháp lý

Việc nhà thầu xếp hạng nhất xin rút lui là tình huống được dự báo và quy định rõ trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Tại Điều 3 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cạnh tranh, công bằng và minh bạch được đặt lên hàng đầu. Trong trường hợp này, việc chủ đầu tư rà soát năng lực của nhà thầu kế tiếp và phê duyệt trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 7,55% (tương đương 706 triệu đồng) cho thấy sự nỗ lực trong việc đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Đối chiếu với Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc quản lý hồ sơ và ký kết hợp đồng điện tử đối với gói thầu này sẽ giúp Công ty Điện lực Đắk Lắk giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện 240 ngày. Đặc biệt, việc nhà thầu An Nhơn xin rút do "quá tải" nhân sự cũng là một hồi chuông cảnh báo cho các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong việc hậu kiểm năng lực thực tế của các nhà thầu lớn trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Vị thế và trách nhiệm của nhà thầu Cơ điện Toàn Năng

Công ty Cơ điện Toàn Năng là một nhà thầu có trụ sở tại Phú Yên nhưng đang mở rộng mạnh mẽ hoạt động tại khu vực Đắk Lắk sau các đợt sáp nhập địa giới hành chính. Với lịch sử tham gia 23 gói thầu và trúng 15 gói trong năm 2025, doanh nghiệp này cho thấy khả năng thích ứng cao với các quy định kỹ thuật khắt khe của ngành điện miền Trung.

Nhận định về sự việc này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc một nhà thầu tự nguyện rút lui do không đảm bảo nhân sự là hành động thể hiện trách nhiệm giải trình cao, tránh gây rủi ro cho dự án khi triển khai thực tế. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần khích lệ sự tham gia của nhiều nhà thầu hơn nữa để tránh tình trạng 'độc diễn' hoặc cạnh tranh thấp. Với mức giá trúng thầu giảm sâu hơn 7% so với dự toán, hy vọng Công ty Cơ điện Toàn Năng sẽ đảm bảo chất lượng công trình lưới điện Đồng Xuân đúng như cam kết trong hồ sơ".

Với sự giám sát của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, việc triển khai gói thầu này không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng kỹ thuật mà còn là minh chứng cho việc thực thi pháp luật đấu thầu mới một cách nghiêm túc, khách quan, hướng tới mục tiêu chung là an ninh năng lượng và hiệu quả đầu tư công.

#Công ty TNHH Cơ điện Toàn Năng #Công ty Điện lực Đắk Lắk #lưới điện Đồng Xuân #đấu thầu xây lắp điện

