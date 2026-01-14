Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Điểm sáng năng lực xây lắp của Công ty Việt Phú trong năm 2025 [Kỳ 2]

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Việt Phú đã ghi nhận nhiều gói thầu trúng với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, khẳng định vị thế trong ngành xây dựng.

Hải Đăng - Hà Linh

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin ở kỳ 1: Công ty Việt Phú trúng gói thầu hạ tầng, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng

Công ty Việt Phú, có trụ sở tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lưu, đã trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 10 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 166 tỷ đồng.

Năm 2025 được xem là một năm thành công của đơn vị này khi liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại nhiều dự án quan trọng. Ngoài gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, Công ty Việt Phú còn ghi dấu ấn tại các đơn vị khác. Điển hình như gói thầu số 14 xây lắp toàn bộ công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 mời thầu, đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh chính có giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp cũng trúng gói thầu số 06 về xây lắp toàn bộ công trình với giá trị hơn 18 tỷ đồng vào tháng 11/2025. Trước đó, vào tháng 06/2025, Công ty Việt Phú cũng đã trúng gói thầu xây lắp công trình của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín với giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Việt Phú có thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà, đường bộ và các công trình kỹ thuật dân dụng. Doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ đấu thầu chuyên nghiệp với hơn 22 bên mời thầu và từng tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, TP HCM, Đồng Nai.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc một nhà thầu duy trì được tỷ lệ trúng thầu ổn định và tham gia đa dạng các loại hình gói thầu từ xây lắp dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị chu đáo về nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Luật Đấu thầu 2023, ưu tiên những nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực thực tế.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Hiệu quả đấu thầu qua mạng: Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

#Công ty Việt Phú #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 #Đấu thầu công ty Việt Phú

Bài liên quan

Bạn đọc

Xây dựng Phú An Thịnh: Trúng loạt gói thầu trăm tỷ, năng lực thực thi có đảm bảo? [Kỳ 3]

Cùng lúc đảm nhiệm nhiều dự án quy mô lớn tại TP HCM, bài toán về nhân sự, máy móc và dòng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh đang là tâm điểm chú ý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng Phú An Thịnh được thành lập từ năm 2010. Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký cho thấy quy mô nhân sự của doanh nghiệp này chỉ khoảng 36 nhân viên. Đây là con số khá khiêm tốn so với khối lượng công việc khổng lồ mà công ty này vừa trúng thầu vào cuối năm 2025.

Chỉ tính riêng 3 gói thầu tại Ban QLDA KV quận Bình Tân, Ban QLDA KV Quận 6 và Ban QLDA Dân dụng & Công nghiệp TP HCM trúng vào tháng 12/2025, tổng giá trị đã lên tới hơn 232 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trung tâm Lưu trữ Thành phố có thời gian thực hiện 365 ngày, dự án Trường Mầm non Rạng Đông 13 là 210 ngày và dự án Thiết bị năng khiếu là 300 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu sửa chữa cầu Tân Trụ

Dự án sửa chữa mặt cầu Tân Trụ và hệ thống thoát nước đường Hương Lộ 25 vừa chính thức gọi tên Công ty Thạnh Hưng Thành với mức giá trúng thầu hơn 2,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức vừa chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa mặt cầu Tân Trụ. Với mức giá dự thầu cạnh tranh, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã vượt qua đối thủ để giành quyền thực hiện dự án quan trọng này.

Tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu qua mạng

Xem chi tiết

Bạn đọc

An Giang: Hiệu quả thực sự sau gói thầu sạt lở tiết kiệm gần 9% [Kỳ 5]

Với mức tiết kiệm ngân sách gần 453 triệu đồng tại gói thầu rạch Bình Ghi, dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào chất lượng thực thi của Công ty Xây dựng TMD trong 120 ngày thi công.

Việc lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 09 thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi (xã Khánh Bình) đã khép lại với chiến thắng của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Tuy nhiên, đằng sau con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng, những vấn đề về thực thi kỹ thuật và sự bền vững của công trình phòng chống thiên tai vẫn là tâm điểm thu hút sự giám sát của dư luận.

Con số tiết kiệm lý tưởng cho ngân sách

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.