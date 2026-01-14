Điểm sáng năng lực xây lắp của Công ty Việt Phú trong năm 2025 [Kỳ 2]

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Việt Phú đã ghi nhận nhiều gói thầu trúng với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, khẳng định vị thế trong ngành xây dựng.

Công ty Việt Phú, có trụ sở tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lưu, đã trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 37 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 10 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 166 tỷ đồng.

Năm 2025 được xem là một năm thành công của đơn vị này khi liên tiếp được xướng tên trúng thầu tại nhiều dự án quan trọng. Ngoài gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, Công ty Việt Phú còn ghi dấu ấn tại các đơn vị khác. Điển hình như gói thầu số 14 xây lắp toàn bộ công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 mời thầu, đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh chính có giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp cũng trúng gói thầu số 06 về xây lắp toàn bộ công trình với giá trị hơn 18 tỷ đồng vào tháng 11/2025. Trước đó, vào tháng 06/2025, Công ty Việt Phú cũng đã trúng gói thầu xây lắp công trình của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín với giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Việt Phú có thế mạnh đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà, đường bộ và các công trình kỹ thuật dân dụng. Doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ đấu thầu chuyên nghiệp với hơn 22 bên mời thầu và từng tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, TP HCM, Đồng Nai.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc một nhà thầu duy trì được tỷ lệ trúng thầu ổn định và tham gia đa dạng các loại hình gói thầu từ xây lắp dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị chu đáo về nguồn lực nhân sự và thiết bị thi công. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Luật Đấu thầu 2023, ưu tiên những nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực thực tế.

