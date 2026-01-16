Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách: "Siêu năng lực" trúng thầu 100% tại Đà Nẵng [Kỳ 1]

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang kiện toàn bộ máy sau sắp xếp hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách gây ngỡ ngàng với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách (có trụ sở tại số 15 Lê Hồng Phong, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành một hiện tượng "lạ" trong giới đấu thầu tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 04/2019 do ông Nguyễn Xuân Triều làm đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm 15/1/2026, nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu, trong đó trúng tới 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đỉnh cao "bất bại" của doanh nghiệp này tập trung vào năm 2025. Theo tài liệu thu thập được, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đã tham gia 35 gói thầu và trúng thầu cả 35 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Điển hình nhất là gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng, hạng mục cải tạo sân nền, lan can khối phòng học và mương thoát nước. Gói thầu này có giá dự toán 1.350.784.000 đồng. Ngày 17/12/2025, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông đã ký Quyết định số 126/QĐ-TTCUDVSNC phê duyệt cho nhà thầu Xuân Bách trúng thầu với giá 1.283.244.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này đã bao gồm chi phí giảm thầu 5% so với giá dự toán được duyệt và được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

screen-shot-2026-01-16-at-152304.png
Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình"

Không dừng lại ở đó, "vệt" trúng thầu của doanh nghiệp này còn dày đặc trong tháng 11 và 12/2025 tại nhiều đơn vị khác. Cụ thể, ngày 08/11/2025, doanh nghiệp trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình với giá 968.800.000 đồng. Trước đó, vào ngày 07/11/2025, doanh nghiệp cũng được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình với giá 877.268.000 đồng.

Sự dồn dập trong việc trúng thầu, đặc biệt là khi các gói thầu này đều có giá trị sát ngưỡng 1 tỷ đồng và được phê duyệt thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, đang khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng trong hoạt động đầu tư công tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] "Mối lương duyên" lạ thường của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách tại các phường Hội An Đông, Hội An Tây

#Hiệu quả trúng thầu cao của Xuân Bách #Chính sách đấu thầu tại Đà Nẵng #Thành tích doanh nghiệp xây dựng #Chính sách chỉ định thầu rút gọn #Thách thức cạnh tranh công bằng trong đầu tư công #Hiện tượng doanh nghiệp trúng thầu 100%

Bài liên quan

Bạn đọc

Hàm Thuận Bắc: Tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh [Kỳ 1]

Thông qua đấu thầu qua mạng minh bạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc đã lựa chọn được nhà thầu năng lực, giúp tiết kiệm hơn 17% ngân sách nhà nước.

Công tác đấu thầu tại dự án "Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc" đang nhận được sự quan tâm nhờ tính minh bạch và hiệu quả kinh tế rõ nét. Đặc biệt, tại gói thầu số 12: Sửa chữa khối phòng học, khối phòng chức năng và phòng bộ môn, chủ đầu tư đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu thẩm định và lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 218/QĐ-BQLDA ngày 25/12/2025 do Giám đốc Lê Minh Tiến ký, Công ty TNHH An Dương Phát đã trúng thầu với giá 9.719.039.205 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 11.780.819.353 đồng, con số này giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 17,5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao trong lĩnh vực xây lắp, thể hiện sự cạnh tranh thực chất của thị trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

An Giang: Hiệu quả thực sự sau gói thầu sạt lở tiết kiệm gần 9% [Kỳ 5]

Với mức tiết kiệm ngân sách gần 453 triệu đồng tại gói thầu rạch Bình Ghi, dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào chất lượng thực thi của Công ty Xây dựng TMD trong 120 ngày thi công.

Việc lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 09 thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi (xã Khánh Bình) đã khép lại với chiến thắng của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Tuy nhiên, đằng sau con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng, những vấn đề về thực thi kỹ thuật và sự bền vững của công trình phòng chống thiên tai vẫn là tâm điểm thu hút sự giám sát của dư luận.

Con số tiết kiệm lý tưởng cho ngân sách

Xem chi tiết

Bạn đọc

An Giang: “Sảy chân” vì bảo lãnh dự thầu, bài học từ việc Công ty Chí Trung bị loại [Kỳ 3]

Tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, việc một nhà thầu bị loại ngay từ "vòng gửi xe" vì thiếu ngày hiệu lực bảo lãnh đang để lại nhiều bài học đắt giá.

Trong hoạt động đấu thầu qua mạng, tính chuyên nghiệp và sự cẩn trọng trong khâu lập hồ sơ luôn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Sự việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Chí Trung bị loại tại dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi là một minh chứng điển hình cho việc "sai một ly, đi một dặm".

Dừng bước vì... thiếu 4 ngày hiệu lực

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.