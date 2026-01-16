Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách: "Siêu năng lực" trúng thầu 100% tại Đà Nẵng [Kỳ 1]

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang kiện toàn bộ máy sau sắp xếp hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách gây ngỡ ngàng với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách (có trụ sở tại số 15 Lê Hồng Phong, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành một hiện tượng "lạ" trong giới đấu thầu tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 04/2019 do ông Nguyễn Xuân Triều làm đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm 15/1/2026, nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu, trong đó trúng tới 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đỉnh cao "bất bại" của doanh nghiệp này tập trung vào năm 2025. Theo tài liệu thu thập được, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đã tham gia 35 gói thầu và trúng thầu cả 35 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Điển hình nhất là gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng, hạng mục cải tạo sân nền, lan can khối phòng học và mương thoát nước. Gói thầu này có giá dự toán 1.350.784.000 đồng. Ngày 17/12/2025, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông đã ký Quyết định số 126/QĐ-TTCUDVSNC phê duyệt cho nhà thầu Xuân Bách trúng thầu với giá 1.283.244.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này đã bao gồm chi phí giảm thầu 5% so với giá dự toán được duyệt và được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Một phần Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình"

Không dừng lại ở đó, "vệt" trúng thầu của doanh nghiệp này còn dày đặc trong tháng 11 và 12/2025 tại nhiều đơn vị khác. Cụ thể, ngày 08/11/2025, doanh nghiệp trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình với giá 968.800.000 đồng. Trước đó, vào ngày 07/11/2025, doanh nghiệp cũng được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình với giá 877.268.000 đồng.

Sự dồn dập trong việc trúng thầu, đặc biệt là khi các gói thầu này đều có giá trị sát ngưỡng 1 tỷ đồng và được phê duyệt thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, đang khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng trong hoạt động đầu tư công tại địa phương.

