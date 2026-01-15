Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sáng 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội số 1 do ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội chủ trì đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo ATTP của 3 phường: Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình.

Đây là đợt kiểm tra trọng điểm nhằm đánh giá công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Ban Chỉ đạo ATTP của 3 phường cho biết, các đơn vị này là đều phải đối mặt với thách thức không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt là trong dịp cao điểm cuối năm.

Nổi bật trong công tác thanh kiểm tra là phường Thanh Xuân. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm Tết, phường này đã kiểm tra 25 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với tổng số tiền lên tới 100,5 triệu đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng tại đây đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tiêu hủy 2.167 đơn vị sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm ATTP với trị giá hàng hóa gần 73 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào việc không bảo đảm quy trình kiểm thực 3 bước, nhân viên không mang bảo hộ lao động và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với phường Phương Liệt, trong đợt cao điểm Tết, các đoàn kiểm tra đã xử phạt 5 cơ sở với số tiền 30 triệu đồng và đang đề xuất phạt 1 cơ sở với số tiền 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, phường cũng rất quyết liệt trong việc lập lại trật tự đô thị liên quan đến ATTP khi giải tỏa, xử lý các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tạm giữ hàng trăm biển quảng cáo, bàn ghế nhựa và xử phạt 122 trường hợp vi phạm trật tự với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Phường Khương Đình, với số lượng cơ sở lớn nhất, trong đợt cao điểm đã kiểm tra 12 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở với số tiền 28 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở như cống rãnh ứ đọng, côn trùng xâm nhập và dụng cụ chứa đựng rác thải không bảo đảm.

Để khắc phục các lỗ hổng trong quản lý, các phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Phường Thanh Xuân đã thành lập 89 Tổ tự giám sát ATTP tại 89 tổ dân phố , trong khi phường Phương Liệt thành lập 62 tổ.

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới mạnh mẽ. Thay vì chỉ phát thanh truyền thống, các phường đã chuyển dịch sang các nền tảng số. Phường Phương Liệt và Thanh Xuân đều sử dụng các nhóm Zalo của Tổ dân phố, Zalo OA để gửi tin bài, cảnh báo trực tiếp đến người dân và các chủ cơ sở. Kết quả kiểm nghiệm nhanh các mẫu thực phẩm (tinh bột, hàn the, phẩm màu...) tại các phường đều đạt tỷ lệ an toàn cao (trên 95%), cho thấy ý thức của người kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực.

Thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán là giai đoạn "nước rút", nguy cơ mất ATTP là rất lớn do nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến. Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo ATTP 3 phường không được chủ quan; cần tiếp tục duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát liên tục, đặc biệt là kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm tại các chợ dân sinh, chợ tạm và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các phường cần tiếp tục công khai danh tính các cơ sở vi phạm trên hệ thống loa truyền thanh và cổng thông tin điện tử để người dân được biết và giám sát, kiên quyết không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường, bảo đảm cho người dân Thủ đô đón một cái Tết an toàn, trọn vẹn.

Trước đó, ngày 14/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026 tại một số cơ sở trên địa bàn xã Hưng Đạo và xã Quốc Oai.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn xã Quốc Oai/Ảnh hanoi.gov.vn

Tại đây, Đoàn đã ghi nhận nhiều tồn tại, vi phạm về điều kiện vệ sinh, trang thiết bị nhà xưởng và nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu. Như Hộ kinh doanh Vương Đình Dũng (địa chỉ tại Yên Mã, thôn 5, xã Tân Hòa, nay là xã Hưng Đạo), chuyên sản xuất miến; Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (địa chỉ 61 đường Phủ Quốc, xã Quốc Oai), loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng phở)...

Trước đó, tại xã Quốc Oai, qua kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, lực lượng chức năng đã xử phạt 9 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 33,5 triệu đồng. Ở lĩnh vực nông nghiệp và công thương, xã cũng xử phạt 2 cơ sở vi phạm với số tiền 4 triệu đồng...

Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ sở bố trí lại khu vực sản xuất theo đúng nguyên tắc một chiều, tăng cường vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất. Ảnh TTTĐ

Đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm nhằm siết chặt quản lý ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao đột biến.

Theo ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, việc bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị của chính quyền địa phương, nhất là tại các địa bàn vừa sáp nhập, kiện toàn bộ máy.

Hoạt động kiểm tra không chỉ nhằm xử phạt vi phạm, mà còn là dịp để hướng dẫn, truyền thông, nâng cao nhận thức và từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác quản lý ATTP ở cơ sở.