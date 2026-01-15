Bệnh liên cầu lợn dễ lây qua thực phẩm không đảm bảo, gây nguy hiểm tính mạng

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, trong năm 2025 cả nước ghi nhận 123 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó 2 ca tử vong.

Bệnh liên cầu lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong.

Hiện, có 2 týp liên cầu lợn. Týp I hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở các đàn lợn dưới 8 tuần tuổi. Týp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn, nhưng thường gây bệnh ở lợn thịt với các dấu hiệu viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và chết đột tử ở lợn. S.suis týp II thường gây bệnh cho người.

Bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương/Ảnh baochinhphu.vn

Thông tin trên cổng thông tin điện tử ngành y tế Hà Tĩnh, BS. Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, liên cầu khuẩn là tác nhân nguy hiểm, có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa hoặc qua các vết trầy xước trên da khi tiếp xúc, sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt là tiết canh và các sản phẩm từ thịt chưa được nấu chín. Bệnh có thể tiến triển nhanh, gây nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Để chủ động phòng, chống bệnh, BS. Nguyễn Chí Thanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt và các sản phẩm từ gia súc chưa được nấu chín; chỉ mua, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y. Khi chế biến thực phẩm cần giữ vệ sinh tay, dụng cụ nhà bếp sạch sẽ; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thịt sống khi có vết thương hở. Người dân khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất huyết da, nhất là sau khi ăn thực phẩm không đảm bảo an toàn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa/Nguồn moh.gov.vn

Cục Phòng bệnh khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh liên cầu lợn cụ thể: Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch;

Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết;

Khi có vết thương hở, hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc;

Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng;

Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh; không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác;

Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

Người dân cần nâng cao ý thức ăn chín, uống sôi, thay đổi thói quen ăn uống tiềm ẩn nguy cơ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.