Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hiệu quả đấu thầu qua mạng tại Thủ Đức: Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng theo các quy định mới năm 2025 đã giúp tối ưu hóa ngân sách và nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan.

Hải Đăng - Hà Linh

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin ở kỳ 1: Công ty Việt Phú trúng gói thầu hạ tầng, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng, kỳ 2: Điểm sáng năng lực xây lắp của Công ty Việt Phú trong năm 2025.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính mới từ ngày 01/07/2025, TP HCM đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng theo Quyết định 3351/QĐ-UBND là một minh chứng rõ nét cho quyết tâm này.

Gói thầu tại đường Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức vừa qua được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một ví dụ điển hình về việc thực thi nghiêm túc Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Với sự giám sát của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mọi thông tin từ mời thầu, mở thầu đến phê duyệt kết quả đều được công khai minh bạch, cho phép cộng đồng và các đơn vị báo chí dễ dàng tiếp cận, giám sát.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi năm 2024, 2025 đã siết chặt trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và nhà thầu. Việc Công ty Việt Phú và các nhà thầu khác tham gia đấu thầu với tỷ lệ giảm giá thực chất đã giúp nhà nước lựa chọn được những đơn vị có giá thành cạnh tranh mà vẫn đảm bảo năng lực kỹ thuật.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh, tính công bằng thể hiện ở việc các nhà thầu không trúng thầu đều được thông báo rõ lý do. Tại gói thầu này, các đơn vị như Liên danh Công trình Tăng Nhơn Phú hay Công ty Cầu phà TP HCM trượt thầu đơn giản vì xếp hạng sau về giá, chứ không phải do thiếu năng lực. Điều này tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tham gia vào các dự án đầu tư công.

Có thể thấy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chủ đầu tư (Ban QLDA TP Thủ Đức) và đơn vị tư vấn (Công ty Bửu Thành) đã giúp dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú bước vào giai đoạn triển khai thuận lợi. Đây không chỉ là câu chuyện của một gói thầu, mà là minh chứng cho một môi trường đầu tư lành mạnh, hiệu quả tại TP HCM trong giai đoạn mới.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Gói thầu tại đường Tăng Nhơn Phú #Đấu thầu công ty Việt Phú #Công ty Việt Phú #Ban QLDA TP Thủ Đức

Bài liên quan

Bạn đọc

Đắk Lắk: Cơ điện Toàn Năng trúng gói thầu điện hơn 8 tỷ sau khi đối thủ rút lui

Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối ký hợp đồng vì thiếu nhân sự, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2025, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk đã ký Quyết định số 8642/QĐ-ĐLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây lắp công trình" thuộc dự án Hoàn thiện và nâng cao ĐTC lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đồng Xuân năm 2026. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Toàn Năng (Công ty Cơ điện Toàn Năng) với giá 8.650.450.000 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 8642/QĐ-ĐLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây lắp công trình". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Đặng Minh Quân 'một mình một ngựa' thắng gói thầu hơn 9 tỷ

Với sự tham gia "độc diễn", Công ty Đặng Minh Quân vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu bổ sung mương thoát nước dọc tuyến ĐT.787B thuộc dự án nghìn tỷ tại tỉnh Tây Ninh.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục bổ sung khối lượng mương bê tông cốt thép thoát nước dọc, dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B". Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (Công ty Đặng Minh Quân) là đơn vị trúng thầu với giá 9.078.723.354 đồng.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đại Tín Nghĩa và những đơn vị tư vấn "ruột" tại các gói thầu tiền tỷ [Kỳ 3]

Phía sau chuỗi thắng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa là sự hiện diện lặp đi lặp lại của một số đơn vị tư vấn mời thầu và thẩm định quen thuộc như Công ty Minh Ngọc hay Công ty Trường Thịnh.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong "hệ sinh thái" các đối tác của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa, có những cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc và tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Cụ thể, dữ liệu thống kê cho thấy Đại Tín Nghĩa đã tham gia 7 gói thầu do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Minh Ngọc làm bên mời thầu và trúng cả 7 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 2,5 tỷ đồng. Điển hình như ngày 02/01/2025, nhà thầu này liên tiếp được công bố trúng thầu các gói "Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng" với giá trúng lần lượt là 200.775.200 đồng và 223.146.480 đồng. Điểm chung là các gói thầu này đều có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.