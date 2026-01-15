Hiệu quả đấu thầu qua mạng tại Thủ Đức: Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng theo các quy định mới năm 2025 đã giúp tối ưu hóa ngân sách và nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin ở kỳ 1: Công ty Việt Phú trúng gói thầu hạ tầng, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng, kỳ 2: Điểm sáng năng lực xây lắp của Công ty Việt Phú trong năm 2025.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính mới từ ngày 01/07/2025, TP HCM đã có những bước tiến mạnh mẽ trong việc kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Xây dựng theo Quyết định 3351/QĐ-UBND là một minh chứng rõ nét cho quyết tâm này.

Gói thầu tại đường Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức vừa qua được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một ví dụ điển hình về việc thực thi nghiêm túc Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Với sự giám sát của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mọi thông tin từ mời thầu, mở thầu đến phê duyệt kết quả đều được công khai minh bạch, cho phép cộng đồng và các đơn vị báo chí dễ dàng tiếp cận, giám sát.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi năm 2024, 2025 đã siết chặt trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và nhà thầu. Việc Công ty Việt Phú và các nhà thầu khác tham gia đấu thầu với tỷ lệ giảm giá thực chất đã giúp nhà nước lựa chọn được những đơn vị có giá thành cạnh tranh mà vẫn đảm bảo năng lực kỹ thuật.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh, tính công bằng thể hiện ở việc các nhà thầu không trúng thầu đều được thông báo rõ lý do. Tại gói thầu này, các đơn vị như Liên danh Công trình Tăng Nhơn Phú hay Công ty Cầu phà TP HCM trượt thầu đơn giản vì xếp hạng sau về giá, chứ không phải do thiếu năng lực. Điều này tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tham gia vào các dự án đầu tư công.

Có thể thấy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chủ đầu tư (Ban QLDA TP Thủ Đức) và đơn vị tư vấn (Công ty Bửu Thành) đã giúp dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú bước vào giai đoạn triển khai thuận lợi. Đây không chỉ là câu chuyện của một gói thầu, mà là minh chứng cho một môi trường đầu tư lành mạnh, hiệu quả tại TP HCM trong giai đoạn mới.

