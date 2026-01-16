Hà Nội

Kho tri thức

Giải mã bất ngờ về dòng sông lâu đời nhất thế giới

Dòng sông lâu đời nhất thế giới được phần lớn giới chuyên gia đồng ý là sông Finke. Con sông này có niên đại khoảng 350 - 400 triệu năm.

Phần lớn giới chuyên gia đều đồng ý dòng sông cổ xưa nhất thế giới là sông Finke hay còn gọi là Larapinta theo cộng đồng thổ dân ở Australia. Ảnh: Posnov/Getty Images.
Phần lớn giới chuyên gia đều đồng ý dòng sông cổ xưa nhất thế giới là sông Finke hay còn gọi là Larapinta theo cộng đồng thổ dân ở Australia. Ảnh: Posnov/Getty Images.
Dòng sông Finke chỉ chảy vài lần một năm sau khi mưa to và trải dài khoảng 600 - 750 km, rồi đổ vào hồ Eyre. Ảnh: Auscape/Universal Images Group via Getty Images.
Dòng sông Finke chỉ chảy vài lần một năm sau khi mưa to và trải dài khoảng 600 - 750 km, rồi đổ vào hồ Eyre. Ảnh: Auscape/Universal Images Group via Getty Images.
Với niên đại khoảng 350 - 400 triệu năm, sông Finke bắt nguồn từ dãy MacDonnell tại bang Northern Territory, Australia. Ảnh: Northern Territory - Australia/ Instagram.
Với niên đại khoảng 350 - 400 triệu năm, sông Finke bắt nguồn từ dãy MacDonnell tại bang Northern Territory, Australia. Ảnh: Northern Territory - Australia/ Instagram.
Theo các chuyên gia, việc tính chính xác độ tuổi của một dòng sông là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt qua các thời kỳ địa chất kéo dài. Ảnh: unionrayo.com.
Theo các chuyên gia, việc tính chính xác độ tuổi của một dòng sông là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt qua các thời kỳ địa chất kéo dài. Ảnh: unionrayo.com.
Để xác định niên đại của một dòng sông, các nhà khoa học và địa chất học phải làm nhiều việc, bao gồm kiểm tra những đặc điểm sinh thái xung quanh, các ngọn núi, trầm tích dưới lòng sông cũng như cảnh quan, hiện trạng của con sông đã thay đổi sau hàng trăm triệu năm do xói mòn. Ảnh: ausemade.com.au.
Để xác định niên đại của một dòng sông, các nhà khoa học và địa chất học phải làm nhiều việc, bao gồm kiểm tra những đặc điểm sinh thái xung quanh, các ngọn núi, trầm tích dưới lòng sông cũng như cảnh quan, hiện trạng của con sông đã thay đổi sau hàng trăm triệu năm do xói mòn. Ảnh: ausemade.com.au.
Ngay cả sau khi các chuyên gia thực hiện các phân tích và kiểm tra trên, ước tính về độ tuổi dòng sông vẫn có khoảng chênh lệch lớn. Ảnh: ausemade.com.au.
Ngay cả sau khi các chuyên gia thực hiện các phân tích và kiểm tra trên, ước tính về độ tuổi dòng sông vẫn có khoảng chênh lệch lớn. Ảnh: ausemade.com.au.
Trong nỗ lực xác định tuổi của sông Finke, các chuyên gia đã kết hợp giữa việc tìm hiểu các ghi chép địa chất, hồ sơ phong hóa cũng như các phép đo phóng xạ trong trầm tích và đá xung quanh. Qua đó, họ xác định niên đại của dòng sông này thuộc kỷ Devon (419 triệu đến 359 triệu năm) hoặc kỷ Carboniferous (359 triệu đến 299 triệu năm). Ảnh: CK Lee.
Trong nỗ lực xác định tuổi của sông Finke, các chuyên gia đã kết hợp giữa việc tìm hiểu các ghi chép địa chất, hồ sơ phong hóa cũng như các phép đo phóng xạ trong trầm tích và đá xung quanh. Qua đó, họ xác định niên đại của dòng sông này thuộc kỷ Devon (419 triệu đến 359 triệu năm) hoặc kỷ Carboniferous (359 triệu đến 299 triệu năm). Ảnh: CK Lee.
Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất giúp xác định tuổi của sông Finke là một dị thường địa chất gọi là hệ thống thoát nước ngang trục. Ảnh: photodigitaal.nl/shutterstock.com.
Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất giúp xác định tuổi của sông Finke là một dị thường địa chất gọi là hệ thống thoát nước ngang trục. Ảnh: photodigitaal.nl/shutterstock.com.
Nhà địa mạo học Victor Baker tại Đại học Arizona giải thích rằng, thay vì chảy song song với các cấu trúc đá cứng chắc, chẳng hạn như thạch anh, sông Finke lại cắt ngang qua các tầng khoáng chất cứng trên khi chảy qua dãy núi MacDonnell ở miền Trung Australia. Ảnh: Rebecca Sullivan.
Nhà địa mạo học Victor Baker tại Đại học Arizona giải thích rằng, thay vì chảy song song với các cấu trúc đá cứng chắc, chẳng hạn như thạch anh, sông Finke lại cắt ngang qua các tầng khoáng chất cứng trên khi chảy qua dãy núi MacDonnell ở miền Trung Australia. Ảnh: Rebecca Sullivan.
Qua đó, các chuyên gia ước tính tuổi của dòng sông Finke là khoảng 350 - 400 triệu năm tuổi. Ảnh: Rebecca Sullivan.
Qua đó, các chuyên gia ước tính tuổi của dòng sông Finke là khoảng 350 - 400 triệu năm tuổi. Ảnh: Rebecca Sullivan.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
