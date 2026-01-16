Hà Nội

Chuyên gia Intel lý giải vì sao GPU tích hợp sẽ lên ngôi

Số hóa

Chuyên gia Intel lý giải vì sao GPU tích hợp sẽ lên ngôi

Giữa cơn bão giá RAM và GPU rời leo thang, Intel tin rằng đồ họa tích hợp đang bước vào thời kỳ “chiến thắng” nhờ tích hợp, AI và chi phí tối ưu.

Thiên Trang (TH)
Khi giá RAM tăng vọt và GPU rời ngày càng khan hiếm, đồ họa tích hợp bất ngờ được xem là lời giải thực tế cho người dùng phổ thông. (Ảnh: Genk)
Intel Core Ultra X9 388H với iGPU Arc B390 12 nhân Xe cho thấy GPU tích hợp đã tiến rất gần hiệu năng laptop gaming dùng RTX 4050.
Theo Tom Petersen, Intel Fellow và cựu lãnh đạo Nvidia, quy luật lâu đời của phần cứng là “sự tích hợp luôn chiến thắng”.
Trong bối cảnh đứt gãy nguồn cung bộ nhớ toàn cầu, giải pháp iGPU dùng bộ nhớ chia sẻ giúp OEM giảm chi phí và rủi ro linh kiện.
Điều này khiến ranh giới giữa laptop mỏng nhẹ và laptop chơi game ngày càng mờ nhạt, đặc biệt khi hiệu năng trên watt được cải thiện rõ rệt. (Ảnh: Genk)
Không chỉ laptop, Intel còn xem handheld gaming PC là bước đi hiển nhiên tiếp theo của đồ họa tích hợp.(Ảnh: Genk)
Tom Petersen cho rằng tương lai hiệu năng không còn nằm ở FPS thuần túy mà ở trải nghiệm hình ảnh được AI hỗ trợ.(Ảnh: Genk)
Trong một thị trường phần cứng đắt đỏ và biến động, GPU tích hợp đang nổi lên như giải pháp cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và trải nghiệm người dùng.
#GPU tích hợp #Intel #hiệu năng #AI #laptop gaming #chi phí

