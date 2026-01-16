Long An: Gói thầu thi công vỉa hè ĐT835 về tay Công ty Hồng Lĩnh

Cận cảnh gói thầu vỉa hè ĐT835 và kết quả lựa chọn nhà thầu

Cuối tháng 12/2025, thị trường xây lắp tại khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An ghi nhận một kết quả đấu thầu đáng chú ý tại dự án: "Nâng cấp, cải tạo vỉa hè ĐT835 (Từ QL.1A đến cầu Long Khê)". Theo Quyết định số 503/QĐ-QLDA ký ngày 27/12/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức (Chủ đầu tư) đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng".

Quyết định số 503/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 19.380.070.000 đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. Qua quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-GP), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hồng Lĩnh (Công ty Hồng Lĩnh) đã xuất sắc vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 18.103.728.000 đồng. Như vậy, gói thầu này đã mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 1,27 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,6%. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định là 240 ngày kể từ ngày khởi công.

Năng lực của nhà thầu Hồng Lĩnh qua lăng kính dữ liệu

Việc trúng thầu tại Bến Lức không phải là điều bất ngờ đối với giới thầu xây lắp khi nhìn vào bề dày kinh nghiệm của Công ty Hồng Lĩnh. Có trụ sở tại TP HCM, doanh nghiệp này được đánh giá là một trong những nhà thầu có độ phủ lớn tại khu vực phía Nam. Theo dữ liệu trích xuất từ báo cáo lịch sử đấu thầu tính đến đầu năm 2026, Công ty Hồng Lĩnh đã tham gia tổng cộng 81 gói thầu, trong đó trúng tới 51 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới 63%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này ghi nhận con số ấn tượng, hơn 313 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại gói thầu vỉa hè ĐT835 vừa qua, có 02 nhà thầu cùng tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín thực hiện, đối thủ của Hồng Lĩnh là Liên danh thi công vỉa hè ĐT835 đã không vượt qua được vòng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Điều này phản ánh sự phân hóa rõ rệt về năng lực thực thi giữa các đơn vị xây lắp trong bối cảnh các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng được nâng cao theo quy định mới.

Đối chiếu khung pháp lý đấu thầu năm 2025

Hoạt động lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này diễn ra trong giai đoạn chuyển giao và áp dụng mạnh mẽ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là Luật số 90/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2025). Việc thực hiện đấu thầu qua mạng 100% đối với các gói thầu xây lắp quy mô này không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn tạo điều kiện cho mọi nhà thầu tiếp cận thông tin công bằng.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm phải dựa trên các tiêu chí định lượng rõ ràng, loại bỏ những rào cản mang tính cảm tính. Việc Công ty Hồng Lĩnh chứng minh được khả năng huy động thiết bị, nhân sự và các hợp đồng tương tự là minh chứng cho tinh thần tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng nhấn mạnh việc bắt buộc ký kết hợp đồng điện tử và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước, giúp việc giám sát dòng tiền và tiến độ thi công trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Nhận định từ chuyên gia và trách nhiệm giải trình

Về kết quả này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong công tác đấu thầu, việc có từ 2 nhà thầu tham gia trở lên đã bước đầu đảm bảo tính cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự chỉ có được khi các tiêu chí đánh giá năng lực được xây dựng khách quan. Tại gói thầu này, việc nhà thầu trúng thầu có tỷ lệ tiết kiệm 6,6% là một tín hiệu tích cực cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chi phí. Cần khích lệ những nhà thầu có thực lực và kinh nghiệm như Hồng Lĩnh để đảm bảo các công trình hạ tầng được hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án cải tạo vỉa hè ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt đô thị và đời sống dân sinh".

Chuyên gia cũng nhấn mạnh thêm, trong tinh thần xây dựng và minh bạch, các chủ đầu tư cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm giải trình, công khai mọi bước đánh giá để dư luận và các nhà thầu khác có thể giám sát. Điều này giúp nâng cao lòng tin vào môi trường đầu tư công, nhất là khi các địa giới hành chính vừa có những thay đổi lớn sau sáp nhập theo quy hoạch năm 2025.

Kỳ vọng vào chất lượng công trình vỉa hè ĐT835

Với thời gian thực hiện 240 ngày, Công ty Hồng Lĩnh đang đứng trước áp lực phải triển khai thi công nhanh chóng để kịp bàn giao hạng mục vỉa hè tuyến ĐT835 – một trục giao thông quan trọng kết nối từ Quốc lộ 1A. Người dân khu vực xã Mỹ Yên và huyện Bến Lức đang mong chờ sự thay đổi diện mạo hạ tầng sau khi dự án hoàn thành.

Hy vọng rằng, với năng lực đã được khẳng định, nhà thầu sẽ không chỉ dừng lại ở việc trúng thầu giá tốt mà còn thực hiện xuất sắc các cam kết về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.