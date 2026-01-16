Điều trị thành công cho một bệnh nhân 16 tuổi, bị hoại tử da khô

Kỹ thuật ghép da dày giúp xử lý các ca hoại tử da phức tạp ngay tại địa phương, đem lại hiệu quả rõ rệt và giảm tải cho tuyến trên.

Theo VTV, hoại tử da diện rộng từng là nỗi lo phải chuyển tuyến trên, song với kỹ thuật ghép da dày, nhiều ca bệnh nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại tuyến cơ sở.

Bệnh nhân 16 tuổi, bị hoại tử da khô. Ảnh VTV

Mới đây, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Quảng Ninh) đã điều trị thành công cho một bệnh nhân 16 tuổi, bị khuyết hổng da vùng cánh tay trái do hoại tử khô sau tai nạn kéo dài khoảng một tháng. Tổn thương khiến vết thương chậm liền, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng chức năng chi thể nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi thăm khám, đánh giá tổn thương và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật ghép da dày nhằm che phủ vùng khuyết hổng, tạo điều kiện cho vết thương liền tốt và phục hồi chức năng cánh tay. Ca phẫu thuật do BSCKII Đỗ Văn Cường trực tiếp thực hiện.

Sau phẫu thuật, vùng da ghép bám tốt, vết thương khô, tiến triển thuận lợi, sức khỏe người bệnh ổn định và không cần chuyển tuyến trên. Kết quả điều trị cho thấy hiệu quả rõ rệt của kỹ thuật ghép da dày khi được triển khai đúng chỉ định, đúng quy trình tại tuyến cơ sở.

Bên cạnh can thiệp ngoại khoa, công tác chăm sóc sau mổ đóng vai trò quan trọng trong thành công của ca bệnh. Người bệnh được theo dõi sát tình trạng da ghép, chăm sóc vết thương đúng quy trình vô khuẩn, đồng thời được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục.

Theo chuyên gia, phẫu thuật ghép da dày (Full Thickness Skin Graft - FTSG) để điều trị khuyết hổng da diện rộng là kỹ thuật lấy toàn bộ lớp biểu bì và một phần lớp bì từ vùng da khỏe mạnh (vùng cho da) ghép lên vùng tổn thương, nhằm phục hồi chức năng bảo vệ da, chống nhiễm trùng và thẩm mỹ.

Phương pháp này thường áp dụng cho vết thương cần che phủ tốt, có nền nhận đủ máu nuôi (như cân, cơ lành), có thể sử dụng kỹ thuật tạo lưới để mở rộng diện tích mảnh ghép, giúp che phủ các tổn thương lớn như bỏng sâu, chấn thương lóc da..., giúp bảo vệ, phục hồi chức năng, thẩm mỹ và ngăn nhiễm trùng.

Phương pháp cụ thể được lựa chọn tùy thuộc vào kích thước, vị trí khuyết hổng và tình trạng sức khỏe bệnh nhân.