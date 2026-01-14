An Giang: Hiệu quả thực sự sau gói thầu sạt lở tiết kiệm gần 9% [Kỳ 5]

Với mức tiết kiệm ngân sách gần 453 triệu đồng tại gói thầu rạch Bình Ghi, dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào chất lượng thực thi của Công ty Xây dựng TMD trong 120 ngày thi công.

Việc lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 09 thuộc dự án Gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi (xã Khánh Bình) đã khép lại với chiến thắng của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD. Tuy nhiên, đằng sau con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng, những vấn đề về thực thi kỹ thuật và sự bền vững của công trình phòng chống thiên tai vẫn là tâm điểm thu hút sự giám sát của dư luận.

Con số tiết kiệm lý tưởng cho ngân sách

Theo Quyết định số 1082/QĐ-SNNMT ngày 04/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá trúng thầu được phê duyệt là 4.584.523.052 đồng. So với giá gói thầu dự toán ban đầu là 5.037.312.000 đồng, mức tiết kiệm đạt được là 452.788.948 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá xấp xỉ 8,98%.

Trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng thủy lợi, đây được coi là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối cao. Hiệu quả kinh tế này xuất phát từ chiến lược giảm giá sâu của Công ty Cổ phần Xây dựng TMD nhằm vượt qua đối thủ trực tiếp là Công ty Cổ phần Hoàng Anh (đơn vị chào giá sau giảm giá là 4.706.982.144,8 đồng).

Ảnh minh hoạ

Thách thức tại công trình trọng điểm xã Khánh Bình

Dự án gia cố sạt lở đê bờ Đông rạch Bình Ghi không chỉ đơn thuần là một công trình xây lắp mà còn là lá chắn bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân khu vực biên giới. Đáng chú ý, xã Khánh Bình vừa được sắp xếp lại địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15, bao gồm diện tích và dân số của thị trấn Long Bình, xã Khánh An và xã Khánh Bình cũ. Điều này đồng nghĩa với việc quy mô bảo vệ và tầm quan trọng của tuyến đê bờ Đông rạch Bình Ghi đã tăng lên đáng kể.

Với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện chỉ trong 120 ngày, Công ty Cổ phần Xây dựng TMD sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn về tiến độ. Đặc biệt, nội dung công việc còn bao gồm cả nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông thủy phục vụ thi công.

Góc nhìn chuyên gia về bài toán "Giá thấp – Chất lượng cao"

Phân tích về mối tương quan giữa giá trúng thầu và chất lượng công trình, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Tiết kiệm ngân sách là mục tiêu hàng đầu của công tác đấu thầu theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, với các công trình gia cố sạt lở, yếu tố địa chất phức tạp đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về chủng loại vật tư và biện pháp thi công. Khi nhà thầu giảm giá gần 9% để trúng thầu, cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn giám sát cần tăng cường kiểm soát để đảm bảo không có tình trạng cắt xén định mức hay sử dụng vật liệu không đạt chuẩn nhằm bù đắp chi phí".

Tại bước đánh giá kỹ thuật, hồ sơ của Công ty Xây dựng TMD được Tổ chuyên gia đánh giá đạt 06/06 nội dung tiêu chuẩn. Dẫu vậy, con số "Đạt" trên hồ sơ chỉ là điều kiện cần; thực tế thi công tại hiện trường mới là lời khẳng định cho năng lực thực sự của doanh nghiệp.

Trách nhiệm giải trình và sự kỳ vọng của dư luận

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Việc Công ty Xây dựng TMD có địa chỉ tại Lô L4-29 Khu Đô Thị Golden City An Giang (Phường Long Xuyên mới) cho thấy lợi thế về địa bàn hoạt động. Nhưng chính lợi thế này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải thể hiện trách nhiệm cao hơn đối với sự phát triển hạ tầng bền vững của tỉnh nhà.

Dư luận đang kỳ vọng rằng, mức giảm giá hơn 452 triệu đồng sẽ thực sự mang lại hiệu quả kinh tế mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tuyến đê rạch Bình Ghi. Một công trình phòng chống sạt lở vững chãi sau 120 ngày thi công sẽ là minh chứng tốt nhất cho sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong công tác đấu thầu tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Bài học từ sai sót bảo lãnh của nhà thầu Chí Trung hay việc Công ty Hoàng Anh (đối tác xếp hạng 2) dừng bước trước mức giá của Công ty TMD một lần nữa khẳng định: Trong đấu thầu, chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược giá hợp lý mới có thể mang lại chiến thắng thực chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.