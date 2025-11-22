Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Động đất mạnh ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất ở Bangladesh.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, Cục Khí tượng Bangladesh (BMD) cho biết, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra vào lúc 10h38 ngày 21/11 với tâm chấn nằm gần thành phố Narsingdi, cách Trung tâm địa chấn Agargaon ở thủ đô Dhaka 13 km về phía đông.

untitled-5739.png
Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Narsingdi, Dhaka. Ảnh: India Today.

Sau trận động đất, chính quyền đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cử các đội cứu hộ đến nhiều địa điểm khác nhau để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng.

Tính đến sáng 22/11, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ông Md Rezaul Karim, phó ủy viên và thẩm phán quận của Dhaka, nói với Tân Hoa Xã rằng trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm bị thương 59 người khác ở Dhaka.

bang1.jpg
Các thành viên lực lượng an ninh và lực lượng cứu hộ địa phương làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Dhaka, Bangladesh, ngày 21/11/2025. Ảnh: Xinhua.

Ông Ashish Kumar, sĩ quan trực ban của Đồn Cảnh sát Bangshal ở Dhaka, trước đó cho biết trận động đất khiến lan can của một tòa nhà 5 tầng bị sập. 3 người đi bộ bị lan can đổ đè trúng, trong đó 2 người tử vong tại chỗ và người còn lại qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y Dhaka cho biết tính đến 15 giờ chiều 21/11, đã có 41 người bị thương đến viện điều trị.

Nurjahan Begum, cố vấn Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Bangladesh, đã đến thăm những người bị thương tại một số bệnh viện và cho biết tất cả bệnh viện của chính phủ đã được chỉ đạo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Nhiều ngôi nhà ở Dhaka và các nơi khác trên cả nước đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau trong cơn địa chấn vừa qua.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất ở Nga

Nguồn video: Daily Mail
#Trận động đất mạnh 5 #7 độ #Động đất ở Bangladesh #động đất #thương vong trong động đất #thảm họa động đất

Bài liên quan

Thế giới

Động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần cho tỉnh Iwate sau trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển nước này. 

Japan Times đưa tin, trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào lúc 17h03 ngày 9/11 (giờ địa phương), mức rung chấn cấp 4 theo thang đo của Nhật được ghi nhận tại thành phố Morioka và thị trấn Yahaba ở Iwate, cũng như tại thị trấn Wakuya thuộc tỉnh Miyagi lân cận.

Tính đến 19h (giờ địa phương), đã có thêm 10 dư chấn xảy ra tại cùng khu vực, bao gồm một dư chấn có cường độ 6,3 độ Richter.

Xem chi tiết

Thế giới

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Afghanistan

Các tỉnh phía bắc của Afghanistan là Balkh và Samangan bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.

Theo The Guardian, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin, tâm chấn của trận động đất mạnh 6,3 độ Richter vào rạng sáng 3/11 nằm cách Khulm 22 km về phía tây - tây nam, và ở độ sâu 28 km.

Cơn địa chấn được cảm nhận tại thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan.

Xem chi tiết

Thế giới

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 150 người thương vong

Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở Afghanistan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, tính đến sáng 3/11.

>>> Mời độc giả xem video về trận động đất ở Afghanistan

Nguồn video: X
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới