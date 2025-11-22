Động đất mạnh ở Bangladesh, hàng trăm người thương vong

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất ở Bangladesh.

Theo Tân Hoa Xã, Cục Khí tượng Bangladesh (BMD) cho biết, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra vào lúc 10h38 ngày 21/11 với tâm chấn nằm gần thành phố Narsingdi, cách Trung tâm địa chấn Agargaon ở thủ đô Dhaka 13 km về phía đông.

Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Narsingdi, Dhaka. Ảnh: India Today.

Sau trận động đất, chính quyền đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp và cử các đội cứu hộ đến nhiều địa điểm khác nhau để hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng.

Tính đến sáng 22/11, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ông Md Rezaul Karim, phó ủy viên và thẩm phán quận của Dhaka, nói với Tân Hoa Xã rằng trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm bị thương 59 người khác ở Dhaka.

Các thành viên lực lượng an ninh và lực lượng cứu hộ địa phương làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Dhaka, Bangladesh, ngày 21/11/2025. Ảnh: Xinhua.

Ông Ashish Kumar, sĩ quan trực ban của Đồn Cảnh sát Bangshal ở Dhaka, trước đó cho biết trận động đất khiến lan can của một tòa nhà 5 tầng bị sập. 3 người đi bộ bị lan can đổ đè trúng, trong đó 2 người tử vong tại chỗ và người còn lại qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y Dhaka cho biết tính đến 15 giờ chiều 21/11, đã có 41 người bị thương đến viện điều trị.

Nurjahan Begum, cố vấn Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Bangladesh, đã đến thăm những người bị thương tại một số bệnh viện và cho biết tất cả bệnh viện của chính phủ đã được chỉ đạo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Nhiều ngôi nhà ở Dhaka và các nơi khác trên cả nước đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau trong cơn địa chấn vừa qua.

