Đón lộc Trời ban, 3 con giáp tài lộc dồi dào 10 ngày đầu tháng 7 Âm

Giải mã

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này trong 10 ngày đầu tháng 7 Âm, quý nhân xuất hiện đúng lúc, đưa đường chỉ lối, vận trình khởi sắc bất ngờ.

Theo Thương Trường
Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ vốn có trực giác nhạy bén và bản lĩnh vững vàng. Thời gian qua, không ít người tuổi này cảm thấy chật vật khi kế hoạch không diễn ra đúng như mong đợi. Nhưng từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 7 Âm lịch, vận khí xoay chuyển mạnh mẽ.
Quý nhân xuất hiện giúp tuổi Tỵ tháo gỡ nút thắt trong công việc, mang đến những cơ hội bất ngờ. Một số khoản đầu tư tưởng chừng “chết yểu” lại có tín hiệu khởi sắc. Người làm công ăn lương có thể được giao trọng trách mới, là bước đệm để thăng tiến.
Về tài lộc, tuổi Tỵ có khả năng thu hồi nợ cũ, hoặc bất ngờ nhận một khoản hỗ trợ tài chính từ gia đình, bạn bè. Vận trình tình cảm cũng thuận lợi hơn, những mối quan hệ từng mâu thuẫn nay dễ hóa giải nhờ có người đứng ra làm trung gian.
Lời khuyên: Tuổi Tỵ nên giữ sự tự tin và tỉnh táo. Thời điểm này, càng chủ động kết nối, mở rộng mối quan hệ thì càng dễ gặp quý nhân mang đến vận may.
Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu chăm chỉ, cầu toàn và có tinh thần trách nhiệm. Thế nhưng, họ lại dễ bị tiểu nhân ganh ghét, ngáng đường. Bước sang 10 ngày đầu tháng 7 Âm lịch, tuổi Dậu như được “gột rửa vận hạn”, quý nhân ghé thăm, chỉ dẫn hướng đi mới.
Trong công việc, quý nhân giúp tuổi Dậu tháo gỡ rào cản, mở ra những mối hợp tác tiềm năng. Đặc biệt, ai đang kinh doanh buôn bán sẽ có cơ hội ký kết những hợp đồng lớn, tạo dòng tiền ổn định. Người làm văn phòng, công chức cũng được cấp trên đánh giá cao, mở ra triển vọng thăng chức, tăng lương.
Tài lộc nhờ vậy mà tăng trưởng nhanh chóng, có thể đến từ nguồn thu chính lẫn nguồn thu phụ. Tình duyên cũng có dấu hiệu tươi sáng, người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp.
Lời khuyên: Tuổi Dậu nên trân trọng mọi lời khuyên từ người đi trước. Đôi khi chỉ một lời gợi ý nhỏ cũng mở ra cánh cửa lớn của thành công.
Tuổi Hợi: Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi là những người thường nhận được nhiều sự ưu ái nhờ bản tính hiền hòa, nhân hậu. 10 ngày đầu tháng 7 Âm lịch là giai đoạn cực kỳ rực rỡ đối với họ.
Sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến bất ngờ. Những khúc mắc trong công việc được giải quyết êm đẹp, nhờ có quý nhân âm thầm hỗ trợ.
Người làm ăn kinh doanh có thể chốt được những thương vụ quan trọng, doanh thu “bội thu”. Người đang tìm kiếm cơ hội mới cũng sẽ gặp quý nhân trao tay một lời mời hấp dẫn.
Tài lộc với tuổi Hợi những ngày này gần như “sinh sôi nảy nở”. Không chỉ nguồn thu nhập chính tăng lên, mà các khoản phụ cũng dồi dào, có thể đến từ việc đầu tư, buôn bán nhỏ, hoặc sự giúp đỡ bất ngờ từ người thân.
Lời khuyên: Tuổi Hợi nên mạnh dạn khởi sự những kế hoạch mới. Đây là thời điểm vàng, càng chủ động thì càng dễ bùng nổ thành công. *Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm
Theo Thương Trường
