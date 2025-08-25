Suốt tháng 7 Âm, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân, công danh phơi phới

Nhờ sự khéo léo và may mắn hiếm có, 3 con giáp này trong tháng 7 Âm lịch không lo xui xẻo, trái lại còn thu hút vận may tài lộc.
Trong lúc mải mê trò chuyện, chiếc xe nôi đã tuột khỏi tay người phụ nữ và trượt xuống dốc.
Chiếc quan tài đá cổ trang trí cầu kỳ bằng vòng hoa phù điêu nổi khiến các nhà khoa học bất ngờ, mở ra manh mối lịch sử đầy bí ẩn.
Ukraine nhận ra các đơn vị UAV Rubicon của Nga là mối đe dọa lớn nhất trên chiến trường, thậm chí chúng có thể khiến phòng tuyến của Kiev sụp đổ.
Để bảo tồn hệ sinh thái, gia chủ chấp nhận căn nhà với cấu trúc lệch nhưng thiết kế hợp lý để có trải nghiệm sống tiện nghi.
Ảnh vệ tinh hé lộ Nga dựng cơ sở tình báo khổng lồ ở Kaliningrad, vùng đất kẹp giữa Ba Lan và Litva. Công trình này được coi như “con mắt điện tử” của Moscow.
Khi tham gia cuộc khai quật tàn tích một con đường La Mã ở Northumberland, Anh, sinh viên khảo cổ Yara Souza đã tìm thấy một hiện vật bằng vàng đầu tiên.
Thông qua phân tích mẫu vật từ tàu Apollo 17 mang về, các nhà nghiên cứu biết được nhiều thông tin về vụ lở đất khổng lồ từng xảy ra trên bề mặt Mặt trăng.
Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các bờ biển đã có những cột sóng cao 5-7m.
Nhiều loại vũ khí, khí tài "Made in Việt Nam" cũng như do Việt Nam hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới.
Từng đoàn xe cơ giới hùng dũng nối dài trên đường Giảng Võ tối 24/8, mang đến cho người dân Thủ đô màn hợp luyện diễu binh mãn nhãn trước Quốc khánh 2/9.
Những hình ảnh mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2025 bản nâng cấp trên xe vận chuyển chuyên dụng ở Việt Nam mới đây, đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Trump Mobile đang khiến chiếc smartphone T1 thành một chiếc "điện thoại ma" khi lần lược biến hình từ iPhone thành Galaxy S25 Ultra.
Trong buổi hợp luyện thứ hai, khoảnh khắc chụp ảnh cùng nam chiến sĩ điển trai được một cô gái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của netizen.
Nghệ sĩ Chiều Xuân, diễn viên Thu Nga, Khả Ngân...khoe khoảnh khắc tươi rói khi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh cho đại lễ 2/9.
Tại bờ biển phía Bắc Peru, các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng về lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từ trước đến nay khi khai quật được hài cốt của 140 đứa trẻ.
Theo kết quả phân tích chiếc răng bò duy nhất được tìm thấy cạnh bãi đá cổ Stonehenge, Anh, các chuyên gia phát hiện bằng chứng về cách xây dựng công trình này.
Chỉ sau vài năm, Trung Quốc đã biến loại quả “quý tộc” vốn chỉ dành cho giới nhà giàu thành hàng bình dân giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg.
Giữa biển xanh và cát trắng, Cổng Tò Vò hiện lên như “cánh cổng trời”, điểm check-in biểu tượng khiến du khách mê mẩn khi đến Lý Sơn.
Dù đã là mẹ hai con, Hong Young Gi vẫn theo đuổi phong cách thời trang có phần táo bạo, gây nên không ít tranh cãi.
Trong chuyến công tác tại Bangkok, Hoa hậu Thanh Thuỷ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách khỏe khoắn, năng động và cá tính, đúng chuẩn Gen Z.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/8, Sư Tử hôm nay khó làm việc lớn, nên nghe lời khuyên. Bạch Dương có cơ hội mới, cần tận dụng triệt để.