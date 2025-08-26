Hà Nội

Sang tháng 9/2025 gọi tên 3 con giáp may mắn nhất về tiền bạc

Giải mã

Sang tháng 9/2025 gọi tên 3 con giáp may mắn nhất về tiền bạc

Trong tháng 9/2025, 3 con giáp này được dự đoán may mắn nhất về tiền bạc. Từ thăng tiến công việc, kinh doanh khởi sắc cho tới việc thu hồi vốn.

Theo Như Anh/Phụ nữ số
Top 1 – Tuổi Thìn: Thăng tiến, tài chính bùng nổ. Dòng tiền: Tháng 9 là thời điểm tuổi Thìn đón cơ hội thăng chức hoặc đảm nhận công việc quan trọng, kéo theo thu nhập và thưởng tăng mạnh.
Cơ hội tài chính: Dễ dàng trả hết nợ hoặc hoàn tất các khoản vay còn tồn. Khoản dư còn lại đủ để khởi động kế hoạch mua nhà trả góp hoặc nâng cấp phương tiện đi lại.
Lời khuyên: Sau khi trả nợ, nên giữ ít nhất 30% thu nhập tăng thêm để gửi tiết kiệm, tránh tiêu xài quá tay.
Top 2 – Tuổi Mùi: Kinh doanh khởi sắc, lộc kéo về đều đặn. Dòng tiền: Các nguồn thu phụ từ kinh doanh nhỏ, bán hàng online hoặc đầu tư ngắn hạn giúp tuổi Mùi đón dòng tiền đều đặn.
Cơ hội tài chính: Đây là khoản tiền đủ để cải thiện không gian sống, mua sắm đồ gia dụng lớn hoặc dành cho chuyến du lịch gia đình.
Lời khuyên: Nên chia nhỏ khoản tiền dư: 50% cho tiết kiệm, 30% cho nâng cấp cuộc sống, 20% làm vốn xoay vòng kinh doanh.
Top 3 – Tuổi Tuất: Thu hồi vốn, tài khoản “dày” lên bất ngờ. Dòng tiền: Tuổi Tuất có cơ hội bán được tài sản hoặc thu hồi vốn từ dự án đầu tư trước đây. Khoản này đến khá bất ngờ nhưng mang lại sự thoải mái rõ rệt về tài chính.
Cơ hội tài chính: Vừa có thể trả hết nợ, vừa dư tiền để đầu tư thêm vào bất động sản nhỏ hoặc gửi tiết kiệm dài hạn.
Lời khuyên: Đừng vội “ăn mừng” bằng cách tiêu xài nhiều, hãy để 20–30% vào quỹ dự phòng, còn lại tập trung cho mục tiêu dài hạn. Thông tin mang tính chiêm nghiệm
