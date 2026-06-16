Rời căn hộ chật hẹp, nhiều gia đình Hà Nội tìm về nhà vườn tại Ocean City

Bỏ lại khói bụi và sự ồn ào phố thị cùng sự bức bối của những “hộp kính” trên cao, nhiều gia đình thành đạt tại Hà Nội đang tìm kiếm không gian sống rộng rãi.

Trong xu hướng đó, nhà vườn Green Garden Homes tại khu Vịnh Xanh được chú ý khi là tài sản gắn liền với đất, nằm trong khu compound khép kín, với hệ tiện ích đồ sộ đã vận hành tại Ocean City.

Rời “chiếc áo chật” nội đô để nâng cấp không gian sống

Trong nhiều năm, căn hộ cao cấp tại lõi trung tâm Hà Nội được xem là lựa chọn an cư hiện đại của các gia đình đô thị. Tuy nhiên, khi gia đình có thêm thành viên, con trẻ cần không gian vận động, ông bà cần nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, những căn hộ 2-3 phòng ngủ bộc lộ giới hạn về diện tích, sự riêng tư và khả năng tổ chức sinh hoạt đa thế hệ.

Với nhóm khách hàng đang sống trong các khu dân cư cũ hoặc các phường nội thành trong diện quy hoạch, việc bám trụ tại những căn nhà mặt ngõ nhỏ hẹp cũng gây ra không ít bất cập.

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm nhà vườn Green Garden Homes tại khu Vịnh Xanh (Ocean City, phía Đông Hà Nội) xuất hiện như một lời giải hoàn hảo. Được phát triển trên quỹ đất 90m², mặt tiền 5m, thiết kế 5 tầng mang lại tổng diện tích sử dụng lên tới gần 360m².

Không gian rộng gấp 4-5 lần căn hộ 3 phòng ngủ giúp gia chủ có thể phân bổ công năng cực kỳ linh hoạt: tầng trệt là phòng khách bề thế và không gian bếp đầm ấm; các tầng 2-3-4 dành cho chuỗi phòng ngủ riêng tư cho 6-8 thành viên, phòng làm việc, thư viện, không gian sáng tạo cho con trẻ; tầng trên cùng bố trí phòng thờ trang trọng cùng không gian phơi đồ thoáng đãng.

Vẻ đẹp bề thế và sang trọng của nhà vườn Green Garden Homes

Việc sở hữu một cơ ngơi khang trang gắn liền với đất, xe đỗ tận cửa và có “khoảng thở” thiên nhiên bao quanh chính là đặc quyền xa xỉ giúp Green Garden Homes thuyết phục hoàn toàn nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ căn hộ hay nhà phố nhỏ hẹp.

Đánh giá về xu hướng dịch chuyển này, ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Dự án, Công ty Bất động sản Homeplus nhận định, người mua nhà hiện không chỉ so sánh giá bán, mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng trong nhiều năm.

“Giá căn hộ và nhà đất tại khu vực trung tâm đang ở mức rất cao, trong khi không gian sống và tiện ích bị giới hạn. Với cùng một nguồn tài chính quanh mức 12 tỷ đồng, nhiều khách hàng sẽ ưu tiện lựa chọn một căn nhà vườn có đất, có không gian cho nhiều thế hệ và nằm trong khu compound khép kín, thay vì 1 căn hộ 3PN. Đây là lý do Green Garden Homes đang được nhóm khách hàng cần nâng cấp chỗ ở quan tâm”, ông Bắc phân tích.

Đẳng cấp sống compound và đặc quyền tiện ích 5 sao

Quyết định rời bỏ lõi nội đô quen thuộc để chuyển sang một không gian sống mới thường khiến nhiều người e ngại về sự sụt giảm tiện ích. Tuy nhiên, tại Vịnh Xanh, tiêu chuẩn sống không những được bảo toàn mà còn được nâng lên một tầm cao mới nhờ quy hoạch theo mô hình khu dân cư khép kín (compound), an ninh đa lớp vận hành 24/7.

Bước qua cánh cổng an ninh, cư dân Green Garden Homes được chào đón bởi một “ốc đảo” sinh thái khi bao quanh Vịnh Xanh là hệ thống kênh đào và dòng sông Bắc Hưng Hải.

“Ốc đảo” sinh thái Vịnh Xanh sở hữu hệ cảnh quan nội khu khép kín, tĩnh tại, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày

Thay vì tiếng ồn xe cộ, mỗi sáng thức giấc là bầu không khí mát lành từ hồ cá Koi, sự tĩnh lặng của vườn Nhật và những tuyến đường dạo bộ rợp bóng cây. Trẻ em được tự do đạp xe, vui chơi trong một môi trường an toàn tuyệt đối, trong khi người lớn tuổi có không gian giao lưu, tập dưỡng sinh mỗi chiều.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, cư dân Green Garden Homes còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ 5 sao quy mô hiếm có của Ocean City. Vinmec Ocean Park 2 đã đi vào hoạt động từ 1/3, bổ sung mảnh ghép y tế chất lượng quốc tế cho khu vực. Vincom Mega Mall Ocean City, Vinschool, Grand World cùng hệ thống xe buýt điện VinBus giúp nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, giải trí và di chuyển được đáp ứng trong bán kính chỉ vài phút.

Chuyển về Vịnh Xanh là lựa chọn để sở hữu một chuẩn mực sống khỏe mạnh, tiện nghi và bền vững cho cả gia đình

Để mở rộng cơ hội cho khách hàng nâng cấp chất lượng sống, Vinhomes đang mang tới nhiều chính sách hỗ trợ ưu việt. Theo đó, từ nay đến 10/9, 100 khách hàng đầu tiên tại Vịnh Xanh sẽ được chiết khấu 1% trên tổng giá trị giao dịch.

Đặc biệt, người mua còn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, áp dụng đến 20/7. Sau đó, chủ đầu tư sẽ bảo đảm mức lãi suất tối đa chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, giúp bảo vệ khách hàng trước mọi biến động vĩ mô. Quan trọng hơn, Vịnh Xanh đã sẵn sàng bàn giao nên khách hàng có thể nhận nhà ngay để ổn định cuộc sống.

“Tranh thủ các chính sách ưu đãi mạnh mẽ từ chủ đầu tư, khách hàng vừa giải quyết được bài toán an cư viên mãn, vừa nắm trong tay một tài sản tích lũy giàu tiềm năng. Đây là thời điểm tốt nhất để sở hữu một bất động sản nhà vườn tại khu Vịnh Xanh”, ông Nguyễn Hữu Huân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thiên Phúc, nhấn mạnh.