Du lịch Đà Nẵng tăng tốc, quỹ căn hoàn thiện nội thất Ocean Village với cam kết tiền thuê 21%/3 năm lên ngôi

Nền tảng cho chính sách này là vị trí chiến lược giữa hệ sinh thái du lịch - giải trí quy mô lớn của Vinhomes Hải Vân Bay và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng tăng tốc tạo sức bật cho bất động sản lưu trú

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ khoảng 7,74 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt, tăng 23,6%, trong khi doanh thu lưu trú và ăn uống đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 75-80%, riêng phân khúc khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 90-95%, cho thấy nhu cầu lớn đối với các sản phẩm lưu trú chất lượng cao.

Các sự kiện quy mô quốc tế như DIFF 2026 kéo dòng khách trong và ngoài nước đổ về Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Xuân Hà)

Đón đầu xu thế đó, quỹ căn Ocean Village thuộc bộ sưu tập 502 tư dinh hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) mở ra cơ hội gia nhập thị trường lưu trú chất lượng cao ngay sau khi nhận bàn giao.

Khác với nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng yêu cầu thêm thời gian và chi phí để hoàn thiện, Ocean Village được phát triển theo mô hình “chìa khóa trao tay”, giúp nhà đầu tư rút ngắn tối đa thời gian đưa tài sản vào khai thác.

Sinh lời ngay từ ngày nhận nhà, cam kết tiền thuê 21% trong 3 năm

Bộ sưu tập 177 căn liền kề Ocean Village được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải và Tân cổ điển, kết hợp nội thất Indochine sang trọng. Không gian sử dụng gam màu trầm ấm, vật liệu tự nhiên cùng các chi tiết thủ công tinh tế, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng giàu bản sắc nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Quỹ căn đa dạng diện tích từ 70 m² đến 110 m², bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ, phù hợp với nhiều mô hình khai thác khác nhau, đặc biệt là boutique stay, villa nghỉ dưỡng gia đình hoặc lưu trú cao cấp dành cho nhóm khách nhỏ.

Điểm khác biệt của Ocean Village còn nằm ở giá trị “chìa khóa trao tay”. Mỗi căn được bàn giao đồng bộ từ ngoại thất, sân vườn đến không gian nội thất với hệ trần, sàn, tường, cầu thang và cửa hoàn thiện hiện đại.

Khu bếp, phòng vệ sinh được trang bị thiết bị liền tường từ các thương hiệu uy tín, đi kèm gói nội thất cho những không gian chính.

Mô hình này giúp nhà đầu tư giảm đáng kể áp lực vốn bổ sung sau khi nhận bàn giao, đồng thời nhanh chóng đưa sản phẩm vào vận hành để đón dòng khách, sinh dòng tiền.

Nội thất Indochine hoàn thiện đồng bộ, sang trọng và tinh tế, kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp

Sức hấp dẫn của Ocean Village còn đến từ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn của Vinhomes Hải Vân Bay.

Tọa lạc trên các đại lộ rộng tới 35 m, phía trước là Công viên Bách Thảo, phía sau là VinWonders Hải Vân quy mô 225 ha, Ocean Village nằm giữa vùng lõi vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của toàn dự án.

Bên cạnh đó, vị trí kết nối trực tiếp với tam giác du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An giúp Ocean Village tiếp cận nguồn khách đa dạng, từ khách nghỉ dưỡng, khách gia đình, khách quốc tế cho tới cộng đồng chuyên gia và lao động chất lượng cao tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Theo anh Nguyễn Minh Trường, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, với mức giá thuê phổ biến của các sản phẩm lưu trú cao cấp tại Đà Nẵng hiện dao động từ 4-6 triệu đồng mỗi đêm, doanh thu khai thác của Ocean Village có thể vượt 100 triệu đồng/tháng, chưa kể mùa cao điểm.

“Thông thường, để tạo ra một sản phẩm lưu trú chất lượng cần thêm rất nhiều thời gian cho hoàn thiện nội thất, xây dựng bộ máy vận hành và phát triển tệp khách hàng. Ocean Village giúp nhà đầu tư giải quyết phần lớn các bài toán này ngay từ đầu”, anh Trường nhận định.

Nếu không muốn trực tiếp vận hành khai thác, chủ sở hữu có thể ủy thác cho Vinpearl quản lý và khai thác cho thuê và hưởng mức cam kết tiền thuê lên tới 21% trong 3 năm, tương đương 7% mỗi năm, chi trả định kỳ 6 tháng/lần.

Bên cạnh đó, quỹ căn còn được áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, như hỗ trợ vay tới 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ưu đãi thanh toán sớm 15%, miễn phí quản lý 2 năm, cùng các ưu đãi dành cho khách hàng VinClub, khách hàng Đà Nẵng/Huế và những đặc quyền trong hệ sinh thái Vinpearl, Vinmec…

“Nhìn dưới góc độ tài chính, đây là bài toán đầu tư rất hấp dẫn. Mình chỉ cần chuẩn bị 30% vốn ban đầu, trong khi khoản cam kết tiền thuê 21% trong 3 năm gần như bù đắp phần lớn số vốn đã bỏ ra. Thực tế, số vốn phải bỏ ra trong suốt 3 năm chỉ ở mức ‘tiểu học’ 9% giá trị tài sản. Rất khó tìm thấy một sản phẩm vừa sở hữu lâu dài, vừa có tiềm năng tăng giá, lại tối ưu dòng vốn và giàu triển vọng dòng tiền như vậy”, anh Trường nhận xét.

Dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2027, cùng thời điểm với loạt hạ tầng và tiện ích trọng điểm của Vinhomes Hải Vân Bay, Ocean Village mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Đà Nẵng với một tài sản vừa tạo dòng tiền, vừa giàu tiềm năng gia tăng giá trị.