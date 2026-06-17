SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động và mở rộng dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Ngày 12/06/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của SeABank.

Theo đó, vốn điều lệ của SeABank tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5.838 tỷ đồng. Việc tăng vốn được thực hiện thông qua phát hành 583,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5202%. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2025 theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán.

Việc tăng vốn nằm trong lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) SeABank năm 2026 thông qua. Trong giai đoạn tiếp theo, SeABank dự kiến tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn và mức độ gắn bó với Ngân hàng.

Trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn vốn và chuyển đổi số ngày càng cao, nguồn vốn tăng thêm được kỳ vọng sẽ giúp SeABank cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ, tạo nền tảng cho các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố sau đợt tăng vốn, SeABank sẽ tiếp tục tập trung phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.