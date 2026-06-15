Nha Trang “không ngủ” với đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City

Sau nhiều ngày chờ đợi, đại nhạc hội hoành tráng "Mega Booming - Charmora City" chính thức “đốt cháy” đêm phố biển Nha Trang với những màn trình diễn đỉnh cao của 18 nghệ sĩ đình đám. Được tổ chức bởi BamBoo Artists Agency và sự đồng hành của Charmora City by Sun Group - dự án đô thị đẳng cấp được định vị là một "Thành phố đảo quốc tế" tại Nha Trang, đêm nhạc đã đánh dấu một dấu mốc khởi đầu bùng nổ cho Nha Trang Downtown với một chuỗi các siêu phẩm du lịch giải trí đỉnh cao tại Nha Trang.

Gần 30.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc hội Mega Booming - Charmora City tại Nha Trang

Bữa tiệc âm nhạc "Mega Booming - Charmora City" là sự kết hợp đa dạng giữa các thể loại âm nhạc từ Rock, Pop, Hip-hop, dân gian đương đại cho đến nhạc quốc tế, tạo một “tiệc buffet” âm nhạc đa sắc màu và cuồng nhiệt cho hàng vạn khán giả.

Mở màn đầy gai góc với bản phối Rock cực nhiệt của Lý Kéo Chài, Phạm Anh Khoa ngay lập tức đưa hàng vạn khán giả vào một không gian âm nhạc nguyên bản và hoang dại. Tiết mục đinh của anh chính là sự kết hợp giữa guitar điện mạnh mẽ và giọng hát gằn xé trong Mái Đình Làng Biển. Sự cộng hưởng đạt đỉnh điểm khi hàng chục ngàn ánh đèn flash được bật sáng, khán giả cùng hòa giọng cuồng nhiệt theo những giai điệu tiếng Anh bất hủ được anh lồng ghép khéo léo, xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ nơi bãi biển Nha Trang.

Là một trong những tâm điểm của đêm nhạc, Văn Mai Hương đã chứng minh đẳng cấp của một giọng ca đại chúng hàng đầu. Tiết mục đinh "Mưa Tháng Sáu" và "Đại Minh Tinh" của cô đã tạo nên một hiện tượng chưa từng có khi hàng vạn khán giả cùng hòa giọng tạo thành dàn đồng ca khổng lồ át cả tiếng sóng biển.

Bùi Công Nam - "phù thủy tạo hit" tiếp tục chinh phục số lượng fan hâm mộ khủng với những giai điệu Pop vui tươi, gần gũi trong Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, mang đến không gian vui nhộn cho phố biển. Ngay sau đó không gian được đốt cháy bởi sự nóng bỏng, nam tính của Kay Trần qua tiết mục đinh Nước Hoa và Gọi Cháy Máy.

Ca sĩ Bùi Công Nam chinh phục người hâm mộ bằng những giai điệu Pop vui tươi và gần gũi

Sự giao thoa giữa giọng ca nội lực của Ngọc Kayla và khí chất lịch lãm của Liên Bỉnh Phát đã mang lại một gam màu điện ảnh quý phái cho chương trình. Tiết mục đinh Biết Đâu Anh Gặp May được dàn dựng công phu theo phong cách Broadway đầy lôi cuốn. Khán giả hoàn toàn bị "thôi miên" và liên tục hò reo phấn khích trước những bước nhảy vũ đạo đầy điêu luyện và phong trần của "Anh Tài" Liên Bỉnh Phát bên cạnh giọng ca biến hóa của Ngọc Kayla.

Mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt, Ngọc Khuê mê hoặc hàng vạn người xem bằng giọng hát mang âm hưởng dân gian đương đại độc bản. Tiết mục đinh Mái Đình Làng Biển, Bài Ca Tôm Cá với những nốt luyến láy đặc trưng tạo nên bầu không khí huyền ảo, gai góc giữa biển đêm Nha Trang.

Trong khi đó, nếu bộ đôi JSOL & Hoàng Duyên mang đến sắc hồng lãng mạn cho đêm nhạc, thì Blue D biến Quảng trường 2/4 thành một festival âm nhạc đích thực với set nhạc Pop-dance quốc tế.

Dàn Anh Tài: Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam bùng nổ trong bản mashup “Sóng Tình”

Sức nóng của đêm nhạc đạt đến đỉnh điểm với các màn collab đỉnh cao giữa các Anh Tài: Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Kay Trần và Bùi Công Nam trong bản Mashup "Lời Yêu Thương" (Đức Huy) & "Sóng Tình" (Tuấn Khanh), tạo nên một cảm giác bùng cháy mạnh mẽ chưa từng có. Không còn bất kỳ khoảng cách nào, toàn bộ khán đài VIP, Fanzone lẫn biển người đứng dọc đường Trần Phú đều đứng dậy, cùng nhảy, cùng hát vang điệp khúc "Sóng tình".

Ngay khi nốt nhạc cuối cùng của bản mashup khép lại, bầu trời đêm Nha Trang chính thức nổ tung với phần trình diễn pháo hoa kết show mãn nhãn kéo dài 10 phút, thắp sáng rực rỡ toàn bộ Vịnh Ngọc Nha Trang. Hệ thống pháo hoa tầm cao được kích hoạt từ cụm xà lan chuyên dụng ngoài khơi tạo nên những quầng sáng khổng lồ phản chiếu lấp lánh xuống mặt biển. Sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hào hùng và tiệc ánh sáng đỉnh cao đã làm nên một đêm hè cuồng nhiệt cho vịnh ngọc Nha Trang.

Với không gian bùng nổ của âm nhạc và pháo hoa đỉnh cao, Mega Booming - Charmora City đã chính thức khởi đầu và trở thành tâm điểm của Nha Trang Downtown - một tầm nhìn chiến lược được phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, nhằm mang đến cho Nha Trang hệ sinh thái du lịch giải trí và bất động sản cao cấp. Đại nhạc hội cũng trở thành một dấu mốc đưa Nha Trang thành điểm đến “không ngủ” với loạt show diễn đỉnh cao gắn liền với pháo hoa mãn nhãn và các sản phẩm du lịch giải trí sôi động về đêm.